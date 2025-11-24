Недосягаемый паспорт РФ. Павел Волков о проблемах обменянных гражданских пленных с Украины в России - 24.11.2025 Украина.ру
Недосягаемый паспорт РФ. Павел Волков о проблемах обменянных гражданских пленных с Украины в России
Недосягаемый паспорт РФ. Павел Волков о проблемах обменянных гражданских пленных с Украины в России
Как обменянные украинские пленные адаптируются в России и какие проблемы есть по их поддержке в интервью изданию Украина.ру рассказал журналист, автор издания Павел Волков.
Контакты по обмену пленными между РФ и Украиной продолжаются, но конкретики о возможной встрече делегаций в настоящее время в Кремле сообщить не могут, заявил 17 ноября пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.В конце мая произошел крупный обмен военнопленными между Россией и Украиной. В рамках этого обмена в Россию помимо военных приехали более 100 гражданских украинцев, которых держали в заключении по различным статьям (как правило за якобы деятельность в пользу России).— Павел, у вас вышел материал на эту тему. Почему она, на ваш взгляд, так важна сейчас для обсуждения? И в чем есть проблемы?— Да, проблемы есть, они тянутся с 2014 года, с известных событий, и пока, к сожалению, решаются только в ручном режиме.Ранее, например во время Минского процесса, когда проходили обмены людьми, заложниками, их не лишали украинского гражданства. Более того, я помню курьёзные случаи, когда обменянные через некоторое время возвращались обратно домой на Украину — когда с них снимали обвинение или они отсидели уже свой срок.Сейчас всё по-другому. Нет закона на Украине, который разрешает просто взять и лишить человека гражданства, но СНБО Украины это делает. Украинцев заставляют писать отказ от гражданства, и в итоге эти люди приезжают в Россию как апатриды. То есть у них нет ни украинского, ни российского паспорта.Таким образом здесь они получают удостоверение о временном убежище, но о таком документе, к сожалению, не все работники служб и организаций знают.— А как выглядит этот документ?— Это "корочка", где написаны данные о человеке. Она похожа внешне на паспорт, позволяет, например, получить медицинскую страховку. Американцы тоже такое удостоверение временного убежища у нас получают.Проблема тут в том, что с таким документом обменянный украинец формально имеет право на всё (кроме участия в голосованиях), а по факту получается иначе. Например, он идёт в частную компанию в поисках работы. А там ему говорят (по имеющимся у меня данным): "С этой бумагой сложно будет провести налогообложение, мы не знаем, как вас правильно оформлять. Получите российский паспорт и приходите". И всё на этом заканчивается.— Что этим людям мешает получить российское гражданство?— У нас есть два варианта для приехавших с Украины. Это те, кто зарегистрирован в новых [восcоединенных] регионах. Эта категория граждан получает паспорт РФ моментально — буквально за 2 недели. Остальные украинцы, приехавшие в Россию из Киева, Харькова или Днепропетровска попадаю под процедуру, которая длится 3 месяца. Бывает и на полгода это может растянуться. И если люди приехали без ничего, то это время как им прожить?В частности, некоторые обменянные гражданские с Украины, рассказывают, что попадают в Россию по схеме "скотчем глаза обмотали, кинули в "бусик" и привезли на обмен". Они даже не знают, куда их доставили, у них банально нет бытовых вещей и одежды.Некоторых отправляют после обмена и проверки в пункты временного размещения — это хорошо. Отлично, если у кого-то из обменянных гражданских с Украины есть родня в России или знакомые. А если таковых нет? Среди этих людей находятся и пожилые граждане, которым необходимо оформлять пенсии, а для этого обязательно должен быть паспорт РФ.По сути таких людей правильно было бы "за ручку" водить от начала до конца. То есть, должна быть какая-то программа социализации. Я не говорю, что им нужно деньги выдавать, но всякое возможно. Европейские страны, например, приехавших к ним людей какое-то время обеспечивают, пока человек не устроится на работу.— Я так понимаю, что главная проблема здесь даже в другом. Некоторые из привезенных в РФ людей осуждены на Украине по статье за якобы терроризм (им вменяют госизмену, коллаборационизм — часто за поддержку России). — Да, данные о таких осужденных обычно попадают в международные реестры, в том числе в МВД России. То есть, если человека в какой-то стране осудили за терроризм — это уже проблема, надо смотреть, что и как. У нас же не поменялись законы, мы считаем Украину действительным государством, признаем ее, ведём с ней даже не войну, а специальную военную операцию.И получается, что, если человек осуждён за терроризм, пусть и на Украине, он не имеет права подавать на российское гражданство и получить его.Его поменяли, ФСБ проверила, с ним все "чисто", отпустили, возможно даже в ПВР отправили — то есть госпрограмма есть. Но как ему гражданином России стать? "Вы осуждены по террористической статье, извините, всё".Дальше начинаются выяснения в ручном режиме. Кто-то пытается выходить на СМИ, чиновников, на руководство МВД, адвокатов нанимать. А у кого нет денег, что им делать? Одному человеку, с которым я разговаривал, в МВД сказали: "Ладно, давайте мы сейчас от ФСБ получим данные, что вас действительно обменяли и у вас всё хорошо, а после решим". Это процедура опять же, сколько времени пройдёт, пока МВД будет решать, что с ним делать.Опять же, мы не можем сказать, что этих людей бросили в России. Что-то делается, но, к сожалению, медленно, а запросы у обменянных пленных есть прямо сейчас.— Что делать с этим?— Международный Комитет Красного Креста, миссия которого работает в России и связана с конфликтом, в принципе мог бы рассмотреть вариант включения этих людей в программу поддержки как пострадавших от конфликта. Они вполне подходят под данную категорию пострадавших, как, допустим, беженцы с Украины. Программа подразумевает финансовые выплаты, возможность получения микрогрантов на открытие своего дела, переобучение, переквалификацию, и так далее.Но опять же, чтобы этих людей включить туда, они должны обратиться за помощью. А их сложно найти, сами они не проявляют себя, знать не знают, что могут получить, как работает российская система. Россия – демократическая страна. Здесь много разных возможностей: от государственных, частных и международных организаций. Но это всё работает, когда ты за этим обращаешься.Я не голословен, помню, как приехал в Россию с одним рюкзаком за спиной. Но у меня как у журналиста были, пусть и минимальные, но связи с кем-то из коллег. А сейчас мы говорим о простых людях: работниках с заводов, таксистах, и так далее.— Кто должен подключиться, на ваш взгляд, в этот процесс: президент, Госдума или иные ведомства?— Как я упомянул выше, считаю, что должна быть государственная программа социализации для таких людей. Тем более, у нас впереди еще будут обмены. Омбудсмен Москалькова занимается этими вопросами, обращения к ней идут, на них отвечают, что-то делают. Но опять же, это вопрос не точечного решения конкретной проблемы — по каждому человеку куда-то бегать. Это вопрос госпрограммы.Раз мы этих людей забрали с Украины, значит посчитали ценными. Причём некоторых нам отдали за военных ВСУ. Раз они нам нужны, значит необходимо их в российское общество интегрировать. Это, в конце концов, вопрос национальной безопасности.Да, это люди, к России относящиеся абсолютно лояльно, их поэтому и посадили в тюрьмы на Украине. Но, тем не менее, они попали в относительно новую страну и другое общество, которое живет по своим правилам. Им необходимо чуть-чуть помочь.Повторюсь, не обязательно это делать как в Европе: сажать всех на многолетние пособия. Но на старте, для того чтобы человек нашёл работу, жилье или оформил пенсию, какой-то процесс поддержки и социализации всё-таки должен быть.Должен быть социальный куратор, который объяснит, как работают Госуслуги и МФЦ; куда необходимо прийти, что оформить, как получить медицинский полис и другие необходимые документы. Всем этим без госпрограммы обеспечить обменянных пленных гражданских с Украины невозможно. — Что вы еще планируете делать по этому вопросу, Павел?— Мы как журналисты можем делать только одно – поднимать этот вопрос на обсуждение в публичном поле. Будем следить за судьбой тех людей, которых мы нашли. Пока что со мной на связь вышли только два человека.Опять же, не все готовы публично о себе предоставлять информацию, потому что у некоторых людей есть родственники на Украине, которые могут пострадать. Дело деликатное, с такими категориями граждан должны работать профессионалы.
Недосягаемый паспорт РФ. Павел Волков о проблемах обменянных гражданских пленных с Украины в России

Как обменянные украинские пленные адаптируются в России и какие проблемы есть по их поддержке в интервью изданию Украина.ру рассказал журналист, автор издания Павел Волков.
Контакты по обмену пленными между РФ и Украиной продолжаются, но конкретики о возможной встрече делегаций в настоящее время в Кремле сообщить не могут, заявил 17 ноября пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
В конце мая произошел крупный обмен военнопленными между Россией и Украиной. В рамках этого обмена в Россию помимо военных приехали более 100 гражданских украинцев, которых держали в заключении по различным статьям (как правило за якобы деятельность в пользу России).
— Павел, у вас вышел материал на эту тему. Почему она, на ваш взгляд, так важна сейчас для обсуждения? И в чем есть проблемы?
— Да, проблемы есть, они тянутся с 2014 года, с известных событий, и пока, к сожалению, решаются только в ручном режиме.
Ранее, например во время Минского процесса, когда проходили обмены людьми, заложниками, их не лишали украинского гражданства. Более того, я помню курьёзные случаи, когда обменянные через некоторое время возвращались обратно домой на Украину — когда с них снимали обвинение или они отсидели уже свой срок.
Сейчас всё по-другому. Нет закона на Украине, который разрешает просто взять и лишить человека гражданства, но СНБО Украины это делает. Украинцев заставляют писать отказ от гражданства, и в итоге эти люди приезжают в Россию как апатриды. То есть у них нет ни украинского, ни российского паспорта.
Таким образом здесь они получают удостоверение о временном убежище, но о таком документе, к сожалению, не все работники служб и организаций знают.
— А как выглядит этот документ?
— Это "корочка", где написаны данные о человеке. Она похожа внешне на паспорт, позволяет, например, получить медицинскую страховку. Американцы тоже такое удостоверение временного убежища у нас получают.
Проблема тут в том, что с таким документом обменянный украинец формально имеет право на всё (кроме участия в голосованиях), а по факту получается иначе. Например, он идёт в частную компанию в поисках работы. А там ему говорят (по имеющимся у меня данным): "С этой бумагой сложно будет провести налогообложение, мы не знаем, как вас правильно оформлять. Получите российский паспорт и приходите". И всё на этом заканчивается.
— Что этим людям мешает получить российское гражданство?
— У нас есть два варианта для приехавших с Украины. Это те, кто зарегистрирован в новых [восcоединенных] регионах. Эта категория граждан получает паспорт РФ моментально — буквально за 2 недели. Остальные украинцы, приехавшие в Россию из Киева, Харькова или Днепропетровска попадаю под процедуру, которая длится 3 месяца. Бывает и на полгода это может растянуться. И если люди приехали без ничего, то это время как им прожить?
В частности, некоторые обменянные гражданские с Украины, рассказывают, что попадают в Россию по схеме "скотчем глаза обмотали, кинули в "бусик" и привезли на обмен". Они даже не знают, куда их доставили, у них банально нет бытовых вещей и одежды.
Некоторых отправляют после обмена и проверки в пункты временного размещения — это хорошо. Отлично, если у кого-то из обменянных гражданских с Украины есть родня в России или знакомые. А если таковых нет? Среди этих людей находятся и пожилые граждане, которым необходимо оформлять пенсии, а для этого обязательно должен быть паспорт РФ.
По сути таких людей правильно было бы "за ручку" водить от начала до конца. То есть, должна быть какая-то программа социализации. Я не говорю, что им нужно деньги выдавать, но всякое возможно. Европейские страны, например, приехавших к ним людей какое-то время обеспечивают, пока человек не устроится на работу.
— Я так понимаю, что главная проблема здесь даже в другом. Некоторые из привезенных в РФ людей осуждены на Украине по статье за якобы терроризм (им вменяют госизмену, коллаборационизм — часто за поддержку России).
— Да, данные о таких осужденных обычно попадают в международные реестры, в том числе в МВД России. То есть, если человека в какой-то стране осудили за терроризм — это уже проблема, надо смотреть, что и как. У нас же не поменялись законы, мы считаем Украину действительным государством, признаем ее, ведём с ней даже не войну, а специальную военную операцию.
И получается, что, если человек осуждён за терроризм, пусть и на Украине, он не имеет права подавать на российское гражданство и получить его.Его поменяли, ФСБ проверила, с ним все "чисто", отпустили, возможно даже в ПВР отправили — то есть госпрограмма есть. Но как ему гражданином России стать? "Вы осуждены по террористической статье, извините, всё".
Дальше начинаются выяснения в ручном режиме. Кто-то пытается выходить на СМИ, чиновников, на руководство МВД, адвокатов нанимать. А у кого нет денег, что им делать? Одному человеку, с которым я разговаривал, в МВД сказали: "Ладно, давайте мы сейчас от ФСБ получим данные, что вас действительно обменяли и у вас всё хорошо, а после решим". Это процедура опять же, сколько времени пройдёт, пока МВД будет решать, что с ним делать.
Опять же, мы не можем сказать, что этих людей бросили в России. Что-то делается, но, к сожалению, медленно, а запросы у обменянных пленных есть прямо сейчас.
— Что делать с этим?
— Международный Комитет Красного Креста, миссия которого работает в России и связана с конфликтом, в принципе мог бы рассмотреть вариант включения этих людей в программу поддержки как пострадавших от конфликта. Они вполне подходят под данную категорию пострадавших, как, допустим, беженцы с Украины. Программа подразумевает финансовые выплаты, возможность получения микрогрантов на открытие своего дела, переобучение, переквалификацию, и так далее.
Но опять же, чтобы этих людей включить туда, они должны обратиться за помощью. А их сложно найти, сами они не проявляют себя, знать не знают, что могут получить, как работает российская система. Россия – демократическая страна. Здесь много разных возможностей: от государственных, частных и международных организаций. Но это всё работает, когда ты за этим обращаешься.
Я не голословен, помню, как приехал в Россию с одним рюкзаком за спиной. Но у меня как у журналиста были, пусть и минимальные, но связи с кем-то из коллег. А сейчас мы говорим о простых людях: работниках с заводов, таксистах, и так далее.
— Кто должен подключиться, на ваш взгляд, в этот процесс: президент, Госдума или иные ведомства?
— Как я упомянул выше, считаю, что должна быть государственная программа социализации для таких людей. Тем более, у нас впереди еще будут обмены.
Омбудсмен Москалькова занимается этими вопросами, обращения к ней идут, на них отвечают, что-то делают. Но опять же, это вопрос не точечного решения конкретной проблемы — по каждому человеку куда-то бегать. Это вопрос госпрограммы.
Раз мы этих людей забрали с Украины, значит посчитали ценными. Причём некоторых нам отдали за военных ВСУ. Раз они нам нужны, значит необходимо их в российское общество интегрировать. Это, в конце концов, вопрос национальной безопасности.
Да, это люди, к России относящиеся абсолютно лояльно, их поэтому и посадили в тюрьмы на Украине. Но, тем не менее, они попали в относительно новую страну и другое общество, которое живет по своим правилам. Им необходимо чуть-чуть помочь.
Повторюсь, не обязательно это делать как в Европе: сажать всех на многолетние пособия. Но на старте, для того чтобы человек нашёл работу, жилье или оформил пенсию, какой-то процесс поддержки и социализации всё-таки должен быть.
Должен быть социальный куратор, который объяснит, как работают Госуслуги и МФЦ; куда необходимо прийти, что оформить, как получить медицинский полис и другие необходимые документы. Всем этим без госпрограммы обеспечить обменянных пленных гражданских с Украины невозможно.
— Что вы еще планируете делать по этому вопросу, Павел?
— Мы как журналисты можем делать только одно – поднимать этот вопрос на обсуждение в публичном поле. Будем следить за судьбой тех людей, которых мы нашли. Пока что со мной на связь вышли только два человека.
Опять же, не все готовы публично о себе предоставлять информацию, потому что у некоторых людей есть родственники на Украине, которые могут пострадать. Дело деликатное, с такими категориями граждан должны работать профессионалы.
Шокирующие подробности о ситуации в Красноармейске (Покровске) в материале Скрывали от нас всё: военнопленный ВСУ рассказал о преступлениях командования в Красноармейске.
