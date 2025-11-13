https://ukraina.ru/20251113/na-ukraine-ikh-obyavili-izmennikami-za-predannost-rossii-a-v-rossii-oni-nikomu-ne-nuzhny-1071514172.html

На Украине их объявили изменниками за преданность России. А в России они оказались никому не нужны

Обменянные в мае этого года гражданские пленные, которые сидели в украинских тюрьмах за содействие России, столкнулись с множеством проблем. Отсутствие программ социализации — это общая проблема, которая тянется с 2014 года. Но некоторые из них не могу получить гражданство из-за приговора на Украине.

В мае этого года впервые произошел крупный обмен гражданскими лицами с Украиной. По официальным данным, которые опубликовали российские и украинские государственные органы, в РФ попало 120 гражданских, которые сидели в тюрьмах на Украине за то или иное содействие России. Фамилии никто не назвал, журналистов к ним не пустили. Обменянных проверяли примерно 2,5 месяца, а затем отправили по разным ПВР (нуектам временного размещения - Ред.) по всей стране (по нашим данным, в Тюмень, в Астрахань и куда-то в Подмосковье) или кто куда захотел, если у них в России нашлись родственники.Он имел в виду, что на фоне масштабов России и масштабов ее проблем, проблемы этой сотни или полутора сотен людей никто и не заметит. Так и есть. Но от этого проблемы не исчезают. И что самое неприятное, их генезис довольно давний, еще со времен Минских соглашений. Тогда тоже меняли людей и, приехав в Россию, они сталкивались с тем, что не существует никаких программ по их социализации. Чтобы было понятнее, человек приезжает после определенного срока в тюрьме, без денег, без вещей, с расшатанным здоровьем и, чаще всего, не имея в РФ настолько близких людей, которые бы его приютили. Где жить? Куда устроиться на работу (особенно, если нет паспорта, а до 2022 года его получение было длительным мучением)? Как сделать регистрацию? Это только вершина айсберга. С тех пор более-менее решен только один вопрос — с гражданством. Он принципиальное важный и базовый, но, к сожалению, не единственный.Нам удалось связаться с Александром Тарнашинским, который после обмена и всех необходимых проверок поехал жить в Краснодарский край.Александр родился в конце 50-х на территории РСФСР, учился в военном училище в Алма-Ате, а затем служил в ВС СССР. С 1985 по 1987 — Афганистан, где получил осколочные ранения в голову, руки и ноги. В 1987 году, как и многие советские военные, был отправлен в Киевский военный округ, участвовал в ликвидации последствий чернобыльской катастрофы, где получил тяжелую дозу радиоактивного облучения. В 1990 году полковник Александр Тарнашинский перешел в МВД и до 1993 года в Днепропетровске руководил отрядом спецназначения по освобождению заложников. В 1993 году вынужден был выйти на пенсию из-за связанного с Чернобылем ухудшения здоровья. В 2012 году он создал выступавшую за интеграцию России, Украины и Белоруссии общественную организацию и подписал договор о сотрудничестве с "Украинским выбором" Виктора Медведчука.А в начале мая 2022 года его задержала СБУ."Ликвидированы общественные организации Медведчука, которые готовили госпереворот в Киеве", — отчиталось тогда ведомство.Тарнашинскому вменили сразу четыре статьи: действия с целью свержения власти (ст. 109 УК), госизмена (ст. 111 УК), диверсия (ст. 113 УК) и шпионаж (ст. 114)."Когда началась специальная военная операция и задержали Медведчука, — рассказывает Александр, — на российских центральных каналах показали мой старый ролик, где я его хвалю. Он ведь действительно во время Минских соглашений занимался обменом пленных, спасал мужиков. И вот, мне тут же предъявляют ролик, который я снимал за 8 лет до того. А потом еще дописывают создание общественной организации как подготовку с силовому госперевороту. Всего 15 томов уголовного дела".Правда, по шпионажу, диверсии и госизмене у обвинения совсем ничего не срасталось и Тарнашинскому предложили сделку — признание вины по ст. 109 УК (сговор с целью свержения власти) и минимальный срок, всего 5 лет. Адвокат посоветовал подписать сделку и в итоге 1 ноября 2022 года Александр получил срок.А 23 мая 2025 произошел обмен."200 человек гражданских пошли на обмен как военнопленные, — утверждает Александр, хотя официально было заявлено 120 человек, часть из которых — жители Курской области. — Москалькова со своими помощниками ждала нас на границе с Белоруссией. И она ждала, что приедут люди из Суджи, которых вывезли на Украину. А эсбэушники обманули и прислали нас вместо них. Нас собрали в последний момент, буквально за сутки выдали нам решения судов, вечером отвезли в Черниговское СИЗО, а на следующее утро уже обмен. Привезли, выпихнули из автобуса. Я спросил у народа — есть кто из Суджи? А никого".Привезенных Украиной, конечно, приняли. Правда, не всех. О тех, кого отправили обратно, мы писали в материале "Отдадим мутных, чтобы они мутили в России". Как у РФ проходит с Украиной обмен гражданскими заключенными". Оставшихся поселили в центре временного содержания иностранных граждан в подмосковной деревне Сахарово и больше двух месяцев проверяли со стороны ФСБ."Изначально, — говорит Александр, — мы все написали заявления на начальника МВД по Москве и Московской области на получение гражданства по упрощенной процедуре и получили справки о том, что заявления приняты. Но через несколько дней сотрудник миграционной службы забрал у нас эти справки под предлогом какого-то пересмотра документов. А затем в центр приехала другая группа сотрудников миграционной службы и дала нам заполнить заявления на предоставление временного убежища".Со слов сотрудников МВД обменянные поняли, что сначала на их группу уже выпустили паспорта, но в последний момент почему-то все переиграли и решили выдать удостоверения временного убежища."Я подпадаю под действие президентского указа об упрощенной процедуре получения гражданства, — утверждает Тарнашинский, — поэтому я хотел получит гражданство, а не убежище. Обратился в управление уполномоченного по правам человека. Приехала группа, написал заявление на имя Москальковой, но ничего не подействовало. Нас всех проверили и раскидали по ПВР по всей стране".Александр просил, чтобы его отправили в Краснодарский край, поскольку там живут многие его однокашники из военного училища, но безрезультатно. В итоге ему дали позвонить замполиту, с которым он воевал в Афганистане, тот приехал и забрал товарища под личную ответственность и временно зарегистрировал его у себя дома в Москве. Жить постоянно у друга Тарнашинский, конечно, не мог, поэтому все-таки поехал в Краснодар и попытался там устроиться в ПВР в отеле "Платан", но там, как сказал Александр, располагалась Харьковская ВГА и ему отказали. В другом ПВР, в Абинске, тоже отказали."В конце концов меня приютил старый товарищ в Абинске, а потом его родственники в Анапе. Так что сейчас я в Анапе. Пока живу здесь бесплатно, а на продукты немного денег подбрасывают боевые товарищи, но бесконечно так продолжаться не может".Единственный шанс для Александра в его возрасте получить какие-то средства для существования — это оформить пенсию. Но без паспорта это невозможно. Кроме того, по факту оказалось, что о таком документе, как удостоверение временного убежища, знают далеко не везде."Для медосвидельствования в Сахарово надо было сдать анализы. Положено бесплатно. Подхожу к окошку, девушка берет мое удостоверение временного убежища и говорит — а у нас в базе данных таких удостоверений нет. Пришлось заказывать дубликат свидетельства о рождении, чтобы доказать, что я родился в России. За деньги, естественно. А если бы у меня не было этой суммы?"Александр подал запрос в миграционный отдел МВД Краснодара и получил ответ, что не может вступить в российское гражданство из-за того, что осужден по "террористической" статье на Украине. Это может показаться нелепым, но пока либо в законодательном порядке, либо в порядке внутриведомственных инструкций не будут произведены изменения, сотрудники ведомств продолжат выдавать такие ответы, потому что действуют по инструкции. Только благодаря юристам из организации "Другая Украина" в МВД приняли заявление Тарнашинского на запрос его личного дела из Московской миграционной службы, чтобы проверить основания его пребывания в России — по сути, что он был обменян как военнопленный. Обещали изучить дело, когда оно придет из Москвы, а затем решить, принимать документы на получение гражданства или нет. Без гарантий."Я гражданин РСФСР, — почти в отчаянии объясняет Александр Тарнашинский. — Я родился в России. Я уходил воевать в Афганистан из России. Я ликвидировал аварию в Чернобыле, когда еще была одна страна. Я от своего гражданства не отказывался и не моя вина, что меня отправили служить на Украину, а затем поделили государство. Я Украине присягу не давал. Как дал присягу в 1976 году в Казахской ССР на верность советскому народу, так и не изменял ей. Почему со мной теперь так поступают, тем более, когда есть указ президента об упрощенном получении гражданства? Не понимаю. Я уже, конечно, отошел, но первое время очень нервничал".Историю Тарнашинского подтверждает и другой обменянный — Владимир (имя изменено, поскольку у него на Украине остались родственники), который сейчас находится на Ставрополье."Нас перед обменом заставили написать заявление об отказе от украинского гражданства, — говорит он. — Я два раза его писал. Один раз, когда мы ехали в автозаке, какой-то здоровый такой спец забежал, и заставил написать. А второй раз в СИЗО в Чернигове перед самым обменом".Таким образом обменянные в РФ гражданские оказались вообще без гражданства — даже без украинского."Когда заехали на 64-й километр Варшавского шоссе в Москве, для нас уже были готовы паспорта. Я сам слышал, как один сотрудник ФМС спрашивал другого, почему они нам сразу их не раздают? Но потом по каким-то причинам, нам их не озвучили, нам видали удостоверения временного убежища, такие синие корочки".А дальше Владимир столкнулся с той же проблемой, с какой и Александр — прекрасно, что вытащили из тюрьмы, но непонятно, где и как жить.Человек оказался гол как сокол, а на работу устроиться не может. Если Александр не может в том числе по возрасту, то Владимир исключительно из-за "синей книжечки"."Корочки, по сути, ничего не значат. Да, я смог под эту книжку сделать ИНН и ОМС, но попытка найти работу не увенчалась успехом. Я специалист в IT-сфере и меня уже готов был взять крупнейший в России оператор мобильной связи, но как только увидели "синюю книжечку", сразу попросили прийти, когда я получу гражданство. А гражданство — в лучшем случае через три месяца".Владимиру повезло, что он осужден на Украине не по "террористической" статье, а по ст. 111 УК (госизмена). Дали 15 лет, из которых он отсидел 3 года. Соответственно, у него нет никаких препятствий для получения российского паспорта, кроме времени, в течение которого нужно на что-то жить."Мне сказали, что через три месяца будет известно насчет паспорта. Как через три? По закону до трех месяцев. Это может быть неделя или две. Что у меня там можно еще рассматривать, если сотрудники ФСБ больше двух месяцев рассматривали и решили, что все в порядке? Нас как военнопленных обменяли. Я точно знаю, что за меня отдали украинского военного. Получается, мы вроде бы нужны России, но для нас не то, что нет никаких программ по социализации, нам еще и препятствия здесь приходится преодолевать. Законы, которые работают в мирное время, не подходят для военного. Особенно в случае Тарнашинского. Он для Украины террорист, но почему российские чиновники верят Украине, с которой идет война? Это все равно, как если бы Советский Союз воевал с фашистской Германией и отказывался давать гражданство осужденным там за помощь СССР антифашистам".Хорошо хоть, что в России у Владимира есть сестра, к которой он мог обратиться за помощью. Тем не менее, как-то самостоятельно становиться на ноги все же нужно."Думал хотя бы временно устроиться в такси. Может с корочкой о временном убежище и взяли бы. По крайней мере, я бы попробовал. Но у меня СБУ водительское удостоверение конфисковала вместе с машиной. Есть только экзаменационная карточка водителя и фотокопия прав, но этого недостаточно, нужно предоставить пластик. Ладно, я смирился и решил идти на водительские курсы, чтобы получить новые права. Но мне сказали, что, когда я получу паспорт, права придется переделывать на него, поэтому нет пока смысла. И вот, я не могу найти работу и не могу даже активировать купленную сим-карту для телефона".Владимир выразил боль большинства не только обменянных гражданских, но и поддерживающих Россию беженцев из Украины:"Мы надеялись, что в России будет намного легче, что будет хотя бы минимальная помощь на старте. В итоге даже 10 тысяч, положенные переселенцам, не можем получить. Да мне и стыдно идти за этими 10 тысячами. Они выглядят как кость для собаки. У нас же на Украине все забрали, все конфисковали, а здесь ничего нет".Тем временем Александру Тарнашинскому сказали, что нужно подождать еще неделю и затем, возможно, он сможет подать документы на гражданство.О том, как глава российской переговорной делегации в Стамбуле Владимир Мединский получил письмо с просьбой учесть проблему гражданских пленных и поставить вопрос их освобождения в повестку мирных переговоров, — в материале "Не забыть о людях. Переговоры в Стамбуле и гражданские пленные".

