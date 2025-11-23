Станет еще хуже: Ищенко объяснил, почему замена Зеленского на Порошенко* не изменит курс Украины - 23.11.2025 Украина.ру
Станет еще хуже: Ищенко объяснил, почему замена Зеленского на Порошенко* не изменит курс Украины
Станет еще хуже: Ищенко объяснил, почему замена Зеленского на Порошенко* не изменит курс Украины - 23.11.2025 Украина.ру
Станет еще хуже: Ищенко объяснил, почему замена Зеленского на Порошенко* не изменит курс Украины
Приход к власти на Украине Петра Порошенко или подобных ему политиков не способен изменить катастрофическую ситуацию в стране и лишь усугубит существующие проблемы. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко
Политолог подчеркнул, что Россия должна быть готова к разным сценариям развития событий. "Но это настолько прозрачный и понятный ход, что Россия к нему должна подстраховаться при любом варианте", — отметил Ищенко.Аналитик объяснил неизменность позиции любого потенциального преемника: "Потому что любой, кто придет на смену Зеленскому, будет отстаивать консолидированную позицию киевского режима и Запада — перемирие по линии разграничения".России все равно, с кем заключать соглашения – ее условия интересуют, а не личность, добавил эксперт.Потому что любой, кто придет на смену Зеленскому, будет отстаивать консолидированную позицию киевского режима и Запада – перемирие по линии разграничения, заключил собеседник издания.Полный текст материала "Ростислав Ищенко: Зеленский и Трамп похожи тем, что они оба пытаются продлить агонию Украины и США" на сайте Украина.ру.Также на тему ситуации на Украине — в материале "Дмитрий Куликов: Трамп выйдет на сцену, когда Россия нанесет Украине и Европе стратегическое поражение" на сайте Украина.ру.* внесен в список террористов и экстремистов в РФ
Станет еще хуже: Ищенко объяснил, почему замена Зеленского на Порошенко* не изменит курс Украины

05:35 23.11.2025
 
© Фото : коллаж Украина.Ру
© Фото : коллаж Украина.Ру
Приход к власти на Украине Петра Порошенко или подобных ему политиков не способен изменить катастрофическую ситуацию в стране и лишь усугубит существующие проблемы. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко

"Вместо [Владимира] Зеленского может прийти худший вариант. Тот же самый [экс-президент Украины] Порошенко имеет опыт заключения Минских соглашений, когда можно подписать что угодно, а потом ничего не выполнять", — заявил эксперт.

Политолог подчеркнул, что Россия должна быть готова к разным сценариям развития событий. "Но это настолько прозрачный и понятный ход, что Россия к нему должна подстраховаться при любом варианте", — отметил Ищенко.
Аналитик объяснил неизменность позиции любого потенциального преемника: "Потому что любой, кто придет на смену Зеленскому, будет отстаивать консолидированную позицию киевского режима и Запада — перемирие по линии разграничения".
России все равно, с кем заключать соглашения – ее условия интересуют, а не личность, добавил эксперт.
Потому что любой, кто придет на смену Зеленскому, будет отстаивать консолидированную позицию киевского режима и Запада – перемирие по линии разграничения, заключил собеседник издания.
Полный текст материала "Ростислав Ищенко: Зеленский и Трамп похожи тем, что они оба пытаются продлить агонию Украины и США" на сайте Украина.ру.
Также на тему ситуации на Украине — в материале "Дмитрий Куликов: Трамп выйдет на сцену, когда Россия нанесет Украине и Европе стратегическое поражение" на сайте Украина.ру.
* внесен в список террористов и экстремистов в РФ
