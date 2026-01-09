Елена Супонина: Не исключаю удары Израиля и США по Ирану, но раскачать ситуацию кардинально не получится

https://ukraina.ru/20260109/elena-suponina-ne-isklyuchayu-udary-izrailya-i-ssha-po-iranu-no-raskachat-situatsiyu-kardinalno-ne-1074089205.html
Политолог-международник, востоковед Елена Супонина прокомментировала в эксклюзивном блиц-интервью изданию Украина.ру ситуацию вокруг Ирана, возможную атаку США против исламской республики и болезненность перехода для Трампа в новое мироустройство, где необходимо договариваться с другими игроками.
Дональд Трамп в очередной раз повторил, что США нанесут "сильный удар" по Ирану, если местные власти начнут убивать протестующих. Ранее, 4 января, американский лидер сообщил, что внимательно следит за выступлениями против действий в Иране, и в случае жертв пообещал "жесткий ответ".— Елена Владимировна, к чему могут привести протесты в Иране? Можем ли мы говорить, что республика находится на грани краха?— Иранские власти обеспокоены протестами. При этом они понимают, что причины выступлений населения — экономические, в отличие от протестных акций, которые годами ранее были спровоцированы политическими поводами. В этом и кроется опасность происходящего в Иране.Одним махом решить экономические проблемы сейчас не получится, несмотря на усилия правительства республики, которое пытается купировать выступления — кое-что уже получается. Раскачать ситуацию в республике до такой степени, чтобы там произошли коренные изменения, как об этом пишут в западной прессе, у внешних сил сейчас не получится. Хотя они подливают масла в огонь, судя по заявлениям президента США Дональда Трампа.Дональд Трамп вполне может прибегнуть и к военной силе. К этому его подвигает израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху. Напомню, в конце 2025 года израильский лидер приезжал с визитом в США, где провел переговоры с американским президентом. Я не исключаю повторения ударов по Ирану со стороны Израиля и США. Обстановка вокруг Ирана накаляется.— Захват Мадуро в Венесуэле, потом остановка танкера под флагом РФ в Атлантике, а теперь готовность США ударить по Ирану. Как расценивать такие действия Трампа? США вновь пытаются установить мировое господство?— Для Трампа все-таки важнее западное полушарие. Он там-то не может разобраться с обстановкой, несмотря на решительность его действий и откровенное попрание международного права. Тем не менее, он будет показывать, что и в других регионах Америка готова действовать. Мы это видели и летом 2025 года, когда израильтяне уговорили американского президента поучаствовать в нанесении ударов по Ирану.Что касается установления США мирового господства, у них нет на это потенциала сейчас. Скорее, это попытка Трампа замедлить процесс окончания мира, в котором США были гегемоном. Вот так мучительно американцы подходят к ситуации, когда о новом мироустройстве надо договариваться с другими игроками. США демонстрируют силу для укрепления своих позиций перед этим сложным диалогом.Происходящее в Венесуэле и Иране вкупе с назначением Буданова* главой офиса Зеленского чревато для нас большими проблемами. У Киева в загашнике немало терактов и провокаций для РФ, одновременно с событиями, происходящими по периметру. Это может создать опасный кумулятивный эффект, ведь цель этой предварительной игры — обеспечить контроль над РФ. Об этом в интервью Идут игры с целью подчинить Россию. Каринэ Геворгян о ситуации в Иране и назначении Буданова*.*Внесен Росфинмониторингом в список экстремистов и террористов
13:11 09.01.2026 (обновлено: 13:16 09.01.2026)
Политолог-международник, востоковед Елена Супонина прокомментировала в эксклюзивном блиц-интервью изданию Украина.ру ситуацию вокруг Ирана, возможную атаку США против исламской республики и болезненность перехода для Трампа в новое мироустройство, где необходимо договариваться с другими игроками.
Дональд Трамп в очередной раз повторил, что США нанесут "сильный удар" по Ирану, если местные власти начнут убивать протестующих. Ранее, 4 января, американский лидер сообщил, что внимательно следит за выступлениями против действий в Иране, и в случае жертв пообещал "жесткий ответ".
— Елена Владимировна, к чему могут привести протесты в Иране? Можем ли мы говорить, что республика находится на грани краха?
— Иранские власти обеспокоены протестами. При этом они понимают, что причины выступлений населения — экономические, в отличие от протестных акций, которые годами ранее были спровоцированы политическими поводами. В этом и кроется опасность происходящего в Иране.
Одним махом решить экономические проблемы сейчас не получится, несмотря на усилия правительства республики, которое пытается купировать выступления — кое-что уже получается. Раскачать ситуацию в республике до такой степени, чтобы там произошли коренные изменения, как об этом пишут в западной прессе, у внешних сил сейчас не получится. Хотя они подливают масла в огонь, судя по заявлениям президента США Дональда Трампа.
Дональд Трамп вполне может прибегнуть и к военной силе. К этому его подвигает израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху. Напомню, в конце 2025 года израильский лидер приезжал с визитом в США, где провел переговоры с американским президентом. Я не исключаю повторения ударов по Ирану со стороны Израиля и США. Обстановка вокруг Ирана накаляется.
— Захват Мадуро в Венесуэле, потом остановка танкера под флагом РФ в Атлантике, а теперь готовность США ударить по Ирану. Как расценивать такие действия Трампа? США вновь пытаются установить мировое господство?
— Для Трампа все-таки важнее западное полушарие. Он там-то не может разобраться с обстановкой, несмотря на решительность его действий и откровенное попрание международного права. Тем не менее, он будет показывать, что и в других регионах Америка готова действовать. Мы это видели и летом 2025 года, когда израильтяне уговорили американского президента поучаствовать в нанесении ударов по Ирану.
Что касается установления США мирового господства, у них нет на это потенциала сейчас. Скорее, это попытка Трампа замедлить процесс окончания мира, в котором США были гегемоном. Вот так мучительно американцы подходят к ситуации, когда о новом мироустройстве надо договариваться с другими игроками. США демонстрируют силу для укрепления своих позиций перед этим сложным диалогом.
Происходящее в Венесуэле и Иране вкупе с назначением Буданова* главой офиса Зеленского чревато для нас большими проблемами. У Киева в загашнике немало терактов и провокаций для РФ, одновременно с событиями, происходящими по периметру. Это может создать опасный кумулятивный эффект, ведь цель этой предварительной игры — обеспечить контроль над РФ. Об этом в интервью Идут игры с целью подчинить Россию. Каринэ Геворгян о ситуации в Иране и назначении Буданова*.
*Внесен Росфинмониторингом в список экстремистов и террористов