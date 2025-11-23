https://ukraina.ru/20251123/1032723108.html

Где говорят на кубанском языке? 150 лет Анатолию Луначарскому

Где говорят на кубанском языке? 150 лет Анатолию Луначарскому - 23.11.2025 Украина.ру

Где говорят на кубанском языке? 150 лет Анатолию Луначарскому

Среди крупных деятелей первых лет Советской власти простых людей не было. Все или почти все были образованными, с определённым, зачастую – весьма неоднозначным жизненным опытом. К числу таких деятелей относился Анатолий Луначарский – профессиональный революционер, более чем влиятельный функционер в сфере культуры, нарком народного просвещения

2025-11-23T16:00

2025-11-23T16:00

2025-11-23T16:00

история

украинизация

полтава

большевики

история

история украины

история ссср

ссср

октябрьская революция (1917)

культура

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/103272/29/1032722987_0:0:2763:1555_1920x0_80_0_0_e354486ff43891e156081f2c87be7510.jpg

Анатолий Васильевич Луначарский родился 23 ноября 1875 года в Полтаве. Начать следует с того, что он действительно Анатолий, но не Васильевич и, те более, не Луначарский.Жена действительного статского советника Василия Фёдоровича Луначарского сбежала от мужа и старших детей к другому действительному статскому советнику — Александру Ивановичу Антонову и родила от него сына Анатолия. Законный супруг не дал развода и признал бастарда своим сыном.Дворянской фамилии "Луначарский" на момент рождения Василия Фёдоровича не существовало вообще. Был помещик Фёдор Чарнолусский из православной шляхты, пришедшей на Полтавщину в 1689 году и служившей в старшинских чинах. Этот самый пан загулял со своей крепостной и дал своему произведению от этой связи переделанную фамилию — Луначарский. Более того, этот незаконнорожденный представитель женился на девочке из очень приличной семьи — Александре Яковлевне Ростовцевой. Её отец (дед ленинско-сталинского наркома) Яков Павлович Ростовцев из острогожских мещан выслужился в директора черниговских народных училищ, а дяди — в тайные (Павел Яковлевич) и действительные тайные советники (Иван Яковлевич).Дядя Ваня, в ту пору — помощник попечителя Киевского учебного округа Сергея Голубцова, приютил Толика, когда тот поступил в Первую киевскую мужскую гимназию."Начиная с 5-го класса началась для меня в политическом отношении новая жизнь. К этому времени уже среди киевского студенчества проявилось социал-демократическое движение и объявился контур первой организации, сыгравшей некоторую роль при созыве так называемого Первого партийного съезда".Ближайшим другом и основным собеседником Толика был ушедший из кадетского корпуса ради поступления в университет св. Владимира Коля Бердяев. Или часто упоминаемый Луначарским Пётр Струве, написавший первые программные документы РСДРП.В отличие от многих своих гимназических однокашников, Луначарский не собирался продолжать своё образование в университете Святого Владимира. Вместо этого он уехал учиться в Цюрих.В Цюрихе он слушал философские лекции профессора Авенариусаи читал социологические труды харьковца Максима Ковалевского. Там же Толя попадает под влияние одного из первых русских марксистов — Павла Аксельрода. Там он знакомится с Георгием Плехановыми Розой Люксембург. Все высоко ценят необыкновенную эрудицию и полемический дар Толи, хотя начинают замечать, что сочетается он с фанатизмом и радикальными идеями.В 1896 году Луначарский возвращается в Россию, некоторое время живёт в Киеве, а потом переезжает в Москву, где становится одним из организаторов местной эсдеческой ячейки. И там его "повязали". В ожидании приговора его направили в Калугу, где он знакомится с Александром Малиновским, известным под партийной кличкой "Богданов". Затем их ссылают в Вологодскую губернию, где Луначарский женится на сестре своего друга Анне.Дальнейшая биография Луначарского, включая эмигрантский период его жизни, хорошо известна. В самом первом советском правительстве он стал наркомом народного просвещения и оставался на этом посту до 1929 года. Одним из главных направлений его работы было нахождение общего языка с недорезанными остатками старой русской интеллигенции.Вот какую характеристику дал Луначарскому в 1934 году и многолетний его коллега по Совнаркому Лев Троцкий:"В качестве народного комиссара по просвещению, Луначарский был незаменим в сношениях с старыми университетскими и вообще педагогическими кругами, которые убежденно ждали от "невежественных узурпаторов" полной ликвидации наук и искусств. (…)Не одному жрецу кафедры пришлось в те дни, широко разинув рот, глядеть на этого вандала, который читал на полудюжине новых языков и на двух древних и мимоходом, неожиданно обнаруживал столь разностороннюю эрудицию, что её без труда хватило бы на добрый десяток профессоров. В повороте дипломированной и патентованной интеллигенции в сторону советской власти Луначарскому принадлежит не малая заслуга".Многие профессора и писатели не могли поверить, что этот милый эрудит является не меньшим фанатиком большевизма, чем те же Дзержинскийили Менжинский. А поверить стоило бы уже хотя бы потому, что в 1918 году выходит по его сценарию фильм "Уплотнение", где прославляется создание коммуналок.Главной заслугой Луначарского наркома принято считать кампанию по массовой ликвидации неграмотности, впрочем, осуществлённую уже его преемником Бубновым. Как известно, в национальных республиках СССР ликбез был неотделим от "коренизации" в сфере образования.Современные украинские авторы считают Луначарского чуть ли не врагом советской политики украинизации. Однако это заблуждение. Причём уроженец Полтавы своё расположение к украинской культуре высказывал ещё задолго до революции, когда украинский вопрос волновал мало кого из большевиков.Ещё в 1912 году Луначарский на страницах журнала "Украинская жизнь" подчеркнул, что "и природа, и историческая судьба создала для украинского народа важные предпосылки для культуры высокой и оригинальной".Ответом на предложенную журналом анкету по "украинскому вопросу" явилась статья Луначарского "О национализме вообще и украинском движении в частности". "Обращаясь в частности к украинскому движению, (…) я должен сразу сказать,(…) что ни одно национальное пробуждение не вызывает во мне субъективно столь горячих симпатий". При этом он настаивал, что "вопрос об украинской школе является одним из насущнейших и должен быть поставлен в качестве важной задачи не только украинским, но и всем российским пролетариатом".В конце сентября 1920 года Совет народных комиссаров УССР издал первый развернутый документ о мерах по внедрению в республике украинского языка. Постановление о введении украинского языка в образовании, печати и административном аппарате стало первым административным шагом в политике украинизации.В ноябре 1920 года Луначарский подписал резолюцию коллегии Наркомпроса РСФСР, в которой одобрялась политика украинских коллег, их "заботливое отношение к культурным запросам украинского села и большинства населения республики, говорящего на украинском языке".Украинский литературовед-националист Сергей Ефремов 4 ноября 1925 года сделал следующую запись:"Ходили к Луначарскому жаловаться на украинизацию учителя-русские. Он заявление взял и сказал, что ответ даст публично. И действительно, на собрании учительского союза выступил с речью, а в ней отметил, что украинизация должна быть, что это основа развития украинской культуры, что все, кто на Украине живут, должны знать язык украинского народа. "Кто же не хочет учиться — пусть уходят из Украины: мы найдем всем таким место и работу в Великороссии". Такой ответ учителей-русопетов мало порадовал".Помимо развития сети украинских школ в Черноземье и на Кубани наркомат Луначарского организовал в Москве и Ленинграде два рабфака с украинским языком преподавания.Своё отношение к проблеме языка обучения национальных меньшинств Луначарский высказал на V всероссийском съезде заведующих отделами народного образования, состоявшемся 27 мая – 2 июня 1926 года:"Там имеются, между прочим, по поводу нацменьшинств такого рода жалобы: с одной стороны, дубиной загоняют в национальный рай и национальные группы; например, в данной местности, которая целиком связана с русским языком и русской культурой, восстанавливают по этнографическим догадкам, куда поселение относится, и приписывают им тот язык, который не является для них типичным материнским языком и который идет, может быть, параллельно с русским языком, навязывают ему этот язык как школьный. Это неправильно. (…) Было бы очень просто (…) следовать желанию родителей, но мы стоим на другой точке зрения учить на материнском языке".Например, для Кубани им было найдено буквально гениальное решение. Поскольку не было достаточной ясности в вопросе, каким же является "материнский язык" местного населения — украинским или всё-таки русским — Луначарский предложил считать его "кубанским".Луначарский "рекомендовал употреблять в школе вместо украинского языка "кубанский"", таким образом, в будущем будет легче перейти на русский. Отметим, что Крым, который в тот момент был автономной республикой в составе РСФСР, в определенный период входил в состав Кубанского округа и тоже не избежал "насильственной украинизации".Луначарский был предшественником нынешнего секретаря Совбеза Украины Данилова не только в вопросе о том, куда ехать недовольным украинизацией. Нарком был решительным сторонником перевода русского языка на латиницу и считал такой переход неизбежным.В 1929 году Народный Комиссариат просвещения РСФСР образовал комиссию по разработке вопроса о латинизации русского алфавита. Её решили начать с языков национальных меньшинств, там преуспели, особенно в части вытеснения с советской территории арабской вязи и тибетского столбчатого письма. А вот уже до восточнославянских языков не дошло.Луначарский к тому времени был уже не при делах, руководил Института литературы и языка. Оттуда его перевели полпредом в Испании, недавно ставшей республикой. Но до Мадрида Анатолий Васильевич не доехал, верительные грамоты президенту Нисето Алькала Самора-и-Торресу не вручил и скончался на французском курорте 26 декабря 1933 года.

https://ukraina.ru/20240422/1045460374.html

https://ukraina.ru/20241107/1050836369.html

https://ukraina.ru/20230521/1046393845.html

https://ukraina.ru/20230707/1047822039.html

https://ukraina.ru/20250906/1049165269.html

полтава

ссср

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2025

Дмитрий Губин

Дмитрий Губин

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Дмитрий Губин

история, украинизация, полтава, большевики, история украины, история ссср, ссср, октябрьская революция (1917), культура, образование