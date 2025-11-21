https://ukraina.ru/20251121/plan-trampa-pochemu-imenno-seychas-i-stoit-li-pitat-illyuzii-1071995458.html

"План Трампа": почему именно сейчас, и стоит ли питать иллюзии

Ситуация вокруг американского (по иной версии, российско-американского) плана по преодолению украинского кризиса с точки зрения вероятности его принятия Киевом и ЕС, на данный момент складывается весьма запутанной

При том что план из 28 пунктов, скорее всего, согласован между Россией и США, судя по первой реакции Киева и его европейских партнёров, они в целом его не приняли. "Ужасный", "странный", "своеобразный" и "непонятный" — так характеризуют американские предложения в Европе.Общая мысль влиятельных западных СМИ — если сообщения о плане Трампа верны, то предложения США и России — это всего лишь "давно озвученные требования Кремля и давно обозначенные “красные линии” Украины" и "для Киева это неприемлемо".Одновременно некоторые вчерашние заявления Зеленского, как и свидетельства западных СМИ со ссылкой на неких "влиятельных чиновников" из Киева, можно толковать как вынужденное согласие с основными положениями плана. Об этом, в частности, свидетельствует информация о согласовании американской стороной данного плана с Умеровым, который вносил туда свои правки.Симптоматично сообщение чиновника из администрации США, знакомого с ходом консультаций с секретарём СНБО о том, что изначальный проект предусматривал проведение полного аудита всей международной помощи Украине для выявления потенциальных коррупционных схем. Однако в окончательной версии документа из 28 пунктов этот раздел как раз по предложению Умерова был изменён на пункт "о полной амнистии для всех сторон за действия, совершённые во время конфликта".Значит, Умеров работал с деталями американского плана и в принципе согласился с ним, поскольку последовал следующий этап — американская делегация в четверг показала его в Киеве Зеленскому и его окружению.Озвученный через западные СМИ план российская сторона на данный момент официально не подтвердила. Но судя по сообщениям из Вашингтона, европейских столиц и окружения киевского режима, данный план существует.Насколько можно судить по тому, что появилось в СМИ, план в целом где-то процентов на 70 устраивает Россию, так как включает все принципиальные требования, необходимые для устранения первопричин как украинского кризиса в целом, так и его военной фазы в частности.Прежде всего, он учитывает два самых главных принципиальных требования России, лежащих в основе прочных гарантий её безопасности: первое — урегулирование украинского кризиса должно стать частью долгосрочной нормализации отношений России с Западом, включая создание новой архитектуры европейской безопасности; второе — учитывает общий алгоритм действий — сначала договорённости по принципиальным условиям мирного плана и лишь затем — перемирие.В остальном план предполагает вывод украинских формирований из остатков ДНР (ЛНР в целом на 99 % была освобождена ещё весной 2022 г.), т. е. освобождение всего Донбасса, а также признание США его российской принадлежности наряду с Крымом. Неурегулированный статус ДНР и ЛНР, как следствие срыва Киевом и Западом вторых минских договорённостей, был непосредственной первоначальной причиной СВО.План предполагает также: запрет киевскому режиму иметь дальнобойное вооружение, под которыми, скорее всего, подразумевается вооружение с радиусом действия свыше 100 км; нейтральный статус Украины и запрет на размещение на её территории иностранных войск; признание официального статуса канонической УПЦ и предоставление русскому языку официального статуса на Украине.Кроме того, в план включены пункты, учитывающие новую ситуацию "на земле" как результат нейтрализации Россией угроз со стороны Киева уже в ходе СВО — признание США российской принадлежности всего Донбасса (надо полагать, ДНР и ЛНР) и Крыма, а на остальных территориях — остановка боевых действий по фактической линии фронта.Кроме того, предполагается сокращение американской военной помощи Киеву, а также сокращение ВФУ.Чтобы дать Киеву некие гарантии безопасности и смягчить для режима Зеленского фактический проигрыш затеянной им стратегии "Украина как орудие НАТО против России" в план наряду с допустимыми включены некоторые неприемлемые для России пункты. Например, часть ДНР, с которой должны уйти ВФУ, должна остаться демилитаризованной зоной, что фактически ограничивает суверенитет России над частью своей территории, как и некие гарантии безопасности США Киеву по образцу 5-й статьи устава НАТО о коллективном военном ответе на агрессию.Есть спорные положения относительно дальнейшего использования замороженных на Западе российских активов.Но в целом данный план, как и требовала российская сторона, строится на базе стамбульских договорённостей, парафированных киевской делегацией в апреле 2022 г.Предыдущие попытки Трампа усадить Киев за переговоры были безрезультатны именно из-за того, что Зеленский и Европа отказывались устранять первопричины кризиса, т. е. пытались нанести России стратегическое поражение, истощив её в войне. Даже тогда, когда речь о возвращении ситуации к границам даже до начала СВО уже не шла, Киев, Британия и ЕС всячески затягивали военную фазу в надежде вынудить Россию на новую волну мобилизации с расчётом на утрату ею общественно-политической устойчивости.Что изменилось сейчас?Сейчас впервые у Киева нет денег на финансирование тыла, т. е. не достаёт порядка 60 млрд долларов для финансирования нормальной деятельности государственных органов и экономики, а без этого продолжение войны невозможно.Близится декабрь, на который было отложено решение ЕС по российским активам, под залог которых Брюссель планировал профинансировать потребности украинского бюджета. Но по-прежнему в ЕС нет понимания, как можно внедрить "относительно законные" способы воровства российских активов, замороженных в Бельгии, и нет понимания, чем можно простимулировать власти этой страны пойти на "самоубийство" одной из главных статей её доходов.И второе — сейчас ВФУ в намного худшем состоянии, чем были ранее. Судя по темпам нарастания дезертирства в украинских формированиях, особенно по мере развития Русской армией успеха на фронтах СВО, вполне реальна ситуация, когда киевские боевики будут сниматься с передовой не только целыми ротами, но полками и бригадами.Есть и третье обстоятельство — ослабление внутренней устойчивости киевского режима из-за коррупционного скандала, но оно вряд ли прямо повлияет на уступки Зеленского и его окружения. Напротив, по обыкновению, он попытается сплотить в этой ситуации властную группировку, пресекая всякие разговоры об "очищении власти", кадровых перестановках и пр., что уже видно по итогам встречи Зеленского с фракцией.Но если этот скандал склонит наиболее вменяемые силы в ЕС к прекращению финансирования Киева — это может подтолкнуть режим Зеленского к принятию условий США.Учитывая эти обстоятельства, сейчас вероятность вынужденного согласия Киева на российско-американский план выхода из украинского кризиса несколько выше, чем ранее.Но ничего не гарантировано.И деньги могут найти, и возраст мобилизации снизить, и снова попытаться пойти на тихий саботаж мирного плана, пытаясь, как и ранее, размягчить позицию Трампа. В британских СМИ именно это последнее и советуют Зеленскому, чтобы выиграть время для поиска приемлемого для Киева и европейских либерал-глобалистов выхода из военно-дипломатического тупика.Британская Sky News, утверждая, что план вызвал всеобщее осуждение и возмущение в Киеве, указывает на сложную ситуацию, в которую попал киевский режим. Киев и Европа "не могут полностью отвергнуть этот план", потому что рискуют настроить против себя Трампа.Поэтому, по мнению издания, они "будут тянуть время и надеяться, что, несмотря на все доказательства, его (т. е. Трампа — прим. В. П.), всё же можно будет убедить покинуть сторону Кремля и оказать давление на Путина, чтобы тот прекратил войну, а не заставлял Украину капитулировать".В иной статье этого же издания указывается, что Зеленскому "придётся действовать осторожно", так как "отсутствие реакции может разозлить Дональда Трампа и привести к ультиматуму: либо вы принимаете этот план, либо остаётесь сами по себе".В связи с этим в разных западноевропейских изданиях выражаются опасения, что команда Трампа найдёт способ полностью вывести президента США "из этого конфликта, обвинив непримиримость Украины в провале его дипломатии".При этом в Европе указывают на устойчивую тенденцию — Трамп уже прекратил финансовую поддержку Украины, вместо этого выступая в роли торговца оружием и продавая его Европе, чтобы та передала его украинским формированиям.Но в случае отказа Киева и в этот раз с американским планом урегулирования Трамп вполне может отказаться и от поддержки действий ВФУ разведданными. В этом случае "Украина была бы слепа" к российским атакам.Российской стороне питать никаких иллюзий в данной ситуации точно не стоит. Но проработать варианты продвижения данного плана, если он реально существует в том виде, в каком его подают в СМИ, заодно устранив из него категорически неприемлемые детали, видимо, было бы целесообразно.Читайте также: Неудобная цитата от Небензи, Киев против плана США: первое за два месяца заседание ООН по Украине

