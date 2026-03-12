https://ukraina.ru/20260312/delay-kak-ya-zampolit-zenitno-raketnoy-batarei-o-tom-kak-motivirovat-boytsov-na-voyne-1076693405.html

"Делай как я": замполит зенитно-ракетной батареи о том, как мотивировать бойцов на войне

"Делай как я": замполит зенитно-ракетной батареи о том, как мотивировать бойцов на войне - 12.03.2026 Украина.ру

"Делай как я": замполит зенитно-ракетной батареи о том, как мотивировать бойцов на войне

О работе замполита в зоне СВО, педагогике, патриотическом воспитании и чувстве стыда изданию Украина.ру рассказал ВРИО замполита зенитно-ракетной батареи 506-го гвардейского мотострелкового Познанского полка 27-й гвардейской дивизии группировки войск "Центр" Александр Галин

2026-03-12T14:07

2026-03-12T14:07

2026-03-12T14:35

интервью

москва

вуз

мвд

сво

украина.ру

украина.ру

бпла

фсб

великая отечественная война

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/03/0c/1076694316_67:29:814:449_1920x0_80_0_0_4c2db52943209070dc4783b5a1909485.jpg

- Как вы попали на войну?- Я потомственный учитель. Мы как-то участвовали в конкурсе всероссийском и высчитали, что на семью у нас около двухсот лет педагогического стажа. Как-то и выбор профессии передо мной не стоял. Всю жизнь преподаю. Прошел путь от простого учителя до директора образовательного учреждения.По первому образованию я учитель географии. Окончил Новокузнецкий педагогический институт. И, как администратор, отучился уже в Томском государственном.Но мы тут собрались не для того, чтобы о педагогике говорить. Зачем пошел на СВО? Не очень мне нравится слово "контракт". Я думаю, что тех, кто заключает контракт, следует называть добровольцами. Мы сами приняли решение и сами пришли.Перед уходом на СВО я занимал должность начальника штаба Юнармии города Новокузнецка. У меня программа была трехгодичная. Вот я ее закончил и ушел. А соответствующее решение принял еще в 2022 году.- А что за программа в Юнармии?- Вообще я в детстве мечтал стать военным и готовился к этому, но вот спортивная травма не дала поступить в военный ВУЗ. И, уже будучи педагогом, я реализовал это желание. Военная ветвь у нашей династии тоже есть.Военно-патриотическим воспитанием, на самом деле, занимаюсь активно с 1998 года. Вначале это был кадетский класс, который со временем разросся в уже несколько классов. И уже будучи директором детского дома школы, я на его базе открыл Кузнецкий кадетский корпус. Обучалось в нем порядка 160–170 человек. Мы имеем статус, мы под эгидой Министерства образования. У меня специальное звание: полковник кадетских корпусов Министерства образования Российской Федерации.Создавалось это по образу и подобию Суворовских училищ. Это разностороннее военное образование. Идут ли юнармейцы служить? Идут однозначно. Потому, что уровень образования сейчас достаточно высокий. Это не просто какой-то военизированный кружок. Это плановая работа, основная цель которой, — это профориентация. Чтобы дети выбирали своей будущей профессией защиту Отечества. Неважно, в каком силовом подразделении: армия, МВД, ФСБ и так далее.- То есть вы занимались военно-патриотическим воспитанием еще до того, как это стало мейнстримом?- Да. Еще до того, как это дело стало популярным. Юнармии, если помните, всего пять лет. Это молодая организация. Мы, естественно, влились в нее и, по факту, возглавили. И все кадетские традиции туда перенесли. Юнармия ведь более такого продленочного типа. Дети приходят, занимаются. Не так, как кадеты, - круглосуточно. Зато она более широко представлена.- И вот из Юнармии вы ушли на СВО, так?- К тому моменту я был директором Дома детского творчества и начальником штаба Юнармии. Я построил ребят. Говорю: довожу до вашего сведения, что наша трехгодичная программа завершена и я иду защищать Отечество. Возглас из строя: офигеть!Мы много говорим о патриотизме, о воспитании детей, но главный мотиватор в тяжелых жизненных ситуациях – это, как мне кажется, стыд. Мне было стыдно. Я преподаю военно-патриотическое воспитание, учу ребят любить Родину, учу военному делу, а сам не здесь. Поэтому мне было стыдно, и я пошел защищать страну.- А как на это отреагировали чиновники в сфере образования? Ведь не рядовой учитель даже воевать уходит, а целый директор профильного учреждения.- Вначале были шокированы, а теперь гордятся. Может кто-то и зовет дураком, пока никто не слышит. Люди ведь разные. Педагогика – это тоже срез нашего общества.Если говорить искренне, то настоящих педагогов, по моему опыту, где-то 20%. Очень хороших – 7-8%. Остальные… в советское время хорошая была поговорка: ума нет – иди в пед. Лишь бы получить какое-то образование. А профессия ведь очень важная. Советский Союз победил в Великой Отечественной за партой. И все войны, поверьте, выигрываются именно за партой. Как мы воспитаем, таким и будет народ в нашей стране.- Вы приходите в армию. Что дальше?- Полтора месяца обиваю пороги. Приходят ответы: старый, не берем. Я собираю рюкзачище, еду в Москву, объезжаю все. Хотел через "Вагнер" зайти, но они разочаровали, честно говоря. Не рядовые бойцы, а чисто организационно. Они же распались на отдельные отряды. Нет больше того уровня организации. Трое суток зря потратил."Чего я мудрю?" - думаю. Пошел в родной центральный военкомат города Новокузнецка. Предоставил документы, прошел медкомиссию. Я сюда как снайпер пришел, согласно отношению. Здесь ко мне командир роты подходит. "Александр, ну ты сам пойми. Тебе 54 года. Какой ты снайпер? Давай в артиллерию? Ты вроде здоровый", - говорит. Так я попал в свой любимый третий батальон, где и начинал воинский путь.Служил, готовился в штурмовики, а потом появилась потребность в людях с высшим образованием. Почему-то решили, что я смогу лучше реализоваться в замполитской работе.- Замполит – это ведь тоже своего рода педагог.- Так ведь солдаты, они же как дети, конечно. Вот начальник психологической службы не даст соврать. Начнешь с ними разговаривать и они раскрываются. Какие-то детские обиды… все ведь у нас из детства. Где-то какая-то недолюбленность. Нужно мотивировать людей.Параллельно решаешь их проблемы, поскольку у солдата не должно быть проблем. Его голова должна быть занята исключительно решением боевой задачи. А все проблемы должны решать замполит и командир.Да, похоже на школу. Они взрослые, но все равно дети. Интересная работа.- Но у замполита еще уйма других задач. Все же замполит – это, в первую очередь, заместитель командира.- Так точно. Перечень работы замполита: в нем же на первом месте не политическая, а боевая часть. Замполит в любой момент должен заменить командира на поле боя. Это нормально.Очень многому пришлось научиться. Мы постоянно ведем отбор кадров на командирские должности. Человек должен не просто иметь задатки, не просто хотеть научиться, но и быть способным освоить огромный массив информации. Он должен уметь учиться.Сейчас я исполняю обязанности замполита зенитно-ракетной батареи. Наша основная задача – сбивать БПЛА противника.- "Солдаты, как дети" - сказали вы. С какими проблемами обычно приходят?- Полный комплект. Мы работаем в связке. Многое берет на себя психологическая служба. Полный комплект. От психологических проблем, до бытовых, финансовых. Все, что угодно. Вот из последнего. Обратился военнослужащий с проблемой. У мамы была тяжелая операция. Нужны были и надзор со стороны социальных служб, и реабилитационные мероприятия. Этот вопрос мы передали на ВПР (военно-политическая работа - ред.) полка. Он оперативно связался с губернатором региона и через него уже решилась проблема.Что еще? Дочь нашего военнослужащего – талантливая пловчиха, а ее в какую-то элитную группу не брали. То есть ей нужен тренер высоких достижений, поскольку уровень обычных девочка уже переросла. И вот помогли попасть девочке к нужному тренеру.- Вы еще не бывали в отпуске? Не встречались с учениками?- Нет, пока не приходилось бывать. Первое мое желание на отпуск – спать. Но боюсь, что не отдохну, поскольку нужно будет пробежаться по всем школам. А иначе педагогическое сообщество и дети не поймут. Потому неделю минимум придется отвести на посещение школ.- У каждого замполита свой подход. Как вы мотивируете бойцов?- Нахимов, по-моему, сказал, что из трех видов мотивации, а это наказание, поощрение и личный пример, наилучшим является последний. Потому личным примером. Ну и главный армейский принцип "делай как я" считаю очень важным. Если бойцы видят самоотверженность… Вот они ложатся спать, а я работаю с бумагами. Сейчас, к сожалению, большой объем бумажной работы. Они встают ночью, а я продолжаю работать с бумагами. У них подъем, а я все еще работаю с бумагами.И если приходит гуманитарка, то львиная доля всегда идет на передок. В зоне восстановления остается минимум. То же касается и продуктов питания. На передовой все это нужнее.Ну и постоянный контакт. Даже с теми, кто сейчас находится на линии боестолкновения, постоянный контакт. Ежедневное информирование. Тут спасибо нашему ВПР полка. Они предоставляют материалы. Информирование осуществляет утром и вечером. Это все тоже мотивирует.Мы же не какие-нибудь там наемники. Мы защитники Отечества и ежедневно возвращаем свои земли. Каждый из нас должен это понимать.О том, что происходит в зоне СВО - в материале издания Украина.ру Режиссер и военнослужащий Кирилл Мировой: Когда война закончится нашей победой, я вернусь к творчеству.

https://ukraina.ru/20260301/snayper-instruktor-voyna-deystvitelno-izmenilas-no-reshaet-po-prezhnemu-navyk-1076203125.html

москва

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2026

Игорь Гомольский

Игорь Гомольский

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Игорь Гомольский

интервью, москва, вуз, мвд, сво, украина.ру, украина.ру, бпла, фсб, великая отечественная война, вс рф, фронт