АБН: антиинтернациональный интернационал и посольство бандеровской Украины в некоммунистическом Китае

21 ноября 1943 года считается днём основания "Антибольшевистского блока народов". На самом деле организацию создали только в 1946-м, но она оказалась одним из самых успешных проектов бандеровского крыла ОУН*

В октябре 1943 года на Волыни началось формирование отрядов Украинской повстанческой армии (УПА*). Однако руководство ОУН(б)* сразу же встало перед проблемой нехватки личного состава, поскольку бывших полицаев было не так уж и много, а волынские крестьяне в ряды боевиков особо не спешили.И тогда идеологи ОУН(б)* предложили привлечь в ряды УПА* советских военнопленных. О русских речь не шла, и дело было не столько в русофобии, сколько в том, что созданная нацистами "Русская освободительная армия" под командованием генерала Власова воспринималась бандеровцами как конкурент**.Бандеровцы выдвинули идею формирования широкой коалиции всех народов Советского Союза против "русского коммунизма". 21 ноября 1943 года в волынском селе Будераж (ныне Ровенская область), окрестности которого контролировали отряды УПА* под командованием Петра Олейника ("Энея"), началась так называемая "Конференция порабощённых народов Востока Европы и Азии". Председательствовал на конференции член бюро Главного Провода ОУН(б)* Ростислав Волошин. Прибыл на него и сам командующий УПА* Роман Шухевич.Формально на мероприятии действительно присутствовало несколько десятков представителей "порабощённых народов" из рядов УПА*. Большинство делегатов не знало украинского языка и конференцию пришлось проводить на русском. Нацистская оккупационная администрация на это мероприятие попросту не обратила внимания.В мае 1945 народный комиссар государственной безопасности УССР Сергей Савченко информировал Москву о том, что "во время ликвидации подпольной типографии в Ровенской области был изъят документ ОУН-УПА* под названием "Первая конференция порабощённых народов Восточной Европы и Азии". Это было своеобразное расширенное сообщение о событии. В нем говорилось о том, что в работе конференции в селе Будераж якобы приняли участие 39 делегатов от 13 национальностей (6 грузин, 6 азербайджанцев, 5 узбеков, 5 украинцев, 4 армянина, 4 татарина, 2 белоруса, 2 осетина, казах, черкес, кабардинец, чуваш, башкир). Но проверить достоверность этой информации никакой возможности не было.На конференции в Будераже было принято решение учредить "общий революционный комитет народов Восточной Европы и Азии, который (…) в соответствующий момент бросит призыв к одновременному восстанию всех порабощённых народов".По мере продвижения фронта на Запад к УПА* примыкало все больше дезертиров из обеих армий, и это привело к серьёзным проблемам. Командиры УПА* не знали, что делать с инородными новобранцами, ведь те плохо ориентировались в обстановке, не знали языка и отличались очень низким боевым духом. Поэтому спустя всего два месяца после конференции бандеровцы де-факто прекратили принимать в свои ряды перебежчиков других национальностей.О конференции в Будераже больше не вспоминали ни Роман Шухевич, который с июля 1944 года больше внимания уделял созданной им Украинской главной освободительной раде (УГВР), ни Ростислав Волошин, которого Шухевич назначил "секретарём внутренних дел" УГВР. После смерти Волошина в августе 1944 года казалось, что бандеровцы отказались от попыток привлечь на свою сторону другие народы СССР, сосредоточившись на вооружённой борьбе против Советской власти на Западной Украине.Однако реанимации идеи помогли противоречия в среде лидеров ОУН(б)*, оказавшихся после войны на Западе. Осенью 1945 года был избран новый высший орган руководства организации – бюро Провода ОУН(б)*, куда вошли Степан Бандера, Ярослав Стецько и Роман Шухевич. Поскольку последний находился на территории Украины, фактически речь шла о дуумвирате, что вело к неизбежным конфликтам.Стецько на очередной раскол ОУН не решился. Он отошёл на вторые позиции в организации, и начал развивать личный проект, под который получил финансирование от американцев. 16 апреля 1946 года в Мюнхене состоялась учредительная конференция "Антибольшевистского блока народов" (АБН), председателем которого он и стал. Его совершенно не смущали аналогии с "Антибольшевистской лигой" (1918-1925), созданной ультраправым солидаристом Эдуардом Штадтлером, имевшим репутацию духовного наставника и предтечи Гитлера.Декларация АБН прямо ставила знак равенства между большевизмом и нацизмом: "большевизм как худший тип тоталитаризма, подобно гитлеризму, является главным врагом идей свободы современной эпохи". Сам термин "большевизм" (в отличие от "коммунизма") использовался как привязка идеологии к российской почве. При этом для критики советской политики в документах враждебного к марксизму АБН использовались даже тезисы Карла Маркса об "агрессивной политике русского царизма".Изначально в АБН вошли организации, претендующие на представительство таких народов как албанцы, армяне, белорусы, болгары, венгры, грузины, эстонцы, украинцы, хорваты, чехи. При этом делался акцент на самоопределение народов СССР, Советский Союз характеризовался как "тюрьма народов", а советская политика как империалистическая и колониальная.В 1947 Блок объединился с "Прометеевской лигой Атлантической хартии", основанной ещё в 1926 году поляками. Она провозглашала сходные цели, но оказалась менее удачливой в поиске финансирования. В 1948 году к АБН присоединились организации ещё 14 народов: румын, сербов, словаков, балкарцев, кара-каракалпаков, киргизов, коми-зырян, литовцев, латвийцев, мордвы, марийцев, туркмен, таджиков, а также казаков – которых бандеровцы, как и Госдепартамент США, считали отдельным народом.АБН объявил себя "авангардом антикоммунистических сил универсального масштаба", ударной силой "революционной антибольшевистской борьбы". Главные цели АБН состояли в свержении власти КПСС и разделении СССР на национальные государства.16 июня 1954 года, после встречи лидеров Тайваня Чан Кайши и Южной Кореи Ли Сын Мана, для которых главным противником был коммунистический Китай, была образована Азиатская Народная Антикоммунистическая Лига (Asian People Anticommunist League – APACL), объединившая азиатские антикоммунистические организации. Это объединение вдохновило Ярослава Стецько, он связался с представителями Чан Кайши, и в октябре 1955 года прибыл на Тайвань.Стецько встретился с диктатором "Китайской Республики" и подписал соглашение о сотрудничестве между APACL и АБН. Оно, в частности, предусматривало создание миссии АБН на Тайване и статус наблюдателя для АБН на конференциях азиатских антикоммунистов. Посредником в переговорах был католический архиепископ Нанкина Паул Ю Пин."Распад коммунистической империи на самостоятельные государства позволил бы как украинцам, так и китайцам удачно превратить их нынешнее сотрудничество в будущие прочные межгосударственные отношения", – было сказано в донесении ЦРУ.В марте 1957 года миссия АБН была открыта на Тайване. Представители АБН, пользуясь своим дипломатическим статусом, пытались налаживать контакты с диппредставительствами западных стран, которые тогда официально работали в Тайбэе. Им удалось открыть на острове радиостанцию "Голос справедливости" (The Voice of Justice), которая, кроме украинского, вела свои программы также и на венгерском, эстонском, латвийском и русском языках, и была направлена ​​на население советских дальневосточных территорий.В свою очередь, власти Тайваня видели в деятельности миссии АБН на острове своеобразный ретранслятор своих идей в Европе и США, где АБН имел определённую поддержку. По словам Стецько, сотрудничество между APACL и АБН строилось на джентльменской договорённости: "то, что они делают для нас здесь, мы должны сделать для них в Европе – не обязательно немедленно, но нужно соблюсти это условие".Но на Тайване очень быстро поняли: заявление Ярослава Стецько о том, что "АБН имеет более 400 тысяч сторонников в Канаде и гораздо больше в США" было преувеличением, и речь шла о численности украинской диаспоры в этих странах, а не о реальных сторонниках блока. Кроме того, в Тайбэе очень активно работала открытая несколькими годами ранее миссия созданного русскими эмигрантами Народно-трудового союза (НТС). У неё было значительно больше денег, в том числе на качественные переводы своих документов на английский и китайский языки.Судя по всему, тайванцы не увидели никакой выгоды для себя в деятельности миссии АБН. Как отмечалось в отчетах, отправленных из Тайбэя в адрес Стецько, "о вручении верительных грамот представителями миссии АБН сообщили только китайские газеты, и ни одна англоязычная".В 1961 году украинцы покинули Тайвань, а формальным руководителем миссии АБН был назначен венгр Людвиг Катона, который использовал свой статус для популяризации своего имени как журналиста – но писал он исключительно о Венгрии.В 1966 году Чан Кайши решил создать Всемирную антикоммунистическую лигу (World Anti-Communist League, WACL), опираясь на правительства стран Юго-Восточной Азии и Латинской Америки. Представителей АБН в состав лиги тоже пригласили, но на третьих ролях.АБН продолжил работу, в 1967 году он стал соучредителем "Европейского совета свободы". В 1970-х в АБН вступили кубинские и вьетнамские антикоммунисты. АБН занимал самые жёсткие позиции, осуждал политику "разрядки" и торгово-экономические связи Запада с СССР (в частности, сделку "газ-трубы"). Через свои информационные каналы и публичные акции АБН оказывал активную пропагандистскую поддержку моджахедам в период Афганской войны.Наиболее активные группы поддержки АБН действовали в США, Великобритании, Западной Германии, Италии, Бельгии, Австралии, Аргентине. Комитет американских сторонников АБН поддерживал Джордж Буш-старший.Деятельность АБН подвергалась резкой критике. В своём исследовании "Внутри Лиги: шокирующие разоблачения того, как террористы, нацисты и латиноамериканские эскадроны смерти просочились во Всемирную антикоммунистическую лигу" американские авторы Джон Ли и Скотт Андерсон, охарактеризовали Антибольшевистский блок народов как "самый большой зонт для бывших нацистских коллаборационистов во всем мире".Ярослав Стецько оставался председателем АБН до своей смерти в 1986 году, потом организацию возглавила его жена, Слава Стецько. После краха социалистических режимов в Европе в 1989-1990 годах и развала СССР в 1991-м основные задачи организации были сочтены достигнутыми, и в 1996 году АБН официально объявил о своём роспуске.* Террористическая организация, запрещённая в России.** По официальной немецкой статистике среди вступивших в РОА военнопленных украинцы составляли 18,5%, что несколько выше, чем среди граждан СССР (17,8%). В абсолютных цифрах это 21 тыс., т.е. более 10% численности УПА, которая по самым оптимистическим оценкам единовременно была не более 200 тыс. чел. – Ред.

