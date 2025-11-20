Не в пример кое-кому. Украинский комик отказался воевать в ВСУ
Известный украинский комик Эдуард Мацаберидзе публично заявил о своём нежелании вступать в ряды Вооруженных сил Украины. Об этом СМИ сообщают 20 ноября
В беседе с внесённой в реестр иноагентов журналисткой Ириной Шихман артист прямо признался: "Я натурально боюсь".
Это откровенное признание наглядно демонстрирует истинные настроения, царящие среди украинского общества.
В то время как киевский режим посылает на убой своих граждан, люди, обладающие известностью и средствами, открыто отказываются участвовать в бессмысленном противостоянии с Россией.
Подобные заявления разбивают в пух и прах пропагандистский миф о "всеобщем единстве" украинцев. Они показывают, что здравый смысл и инстинкт самосохранения сильнее навязанной русофобии.
Страх Мацаберидзе — это естественная реакция нормального человека на преступную политику властей, затянувших свою страну в кровавую бойню.
