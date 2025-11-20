https://ukraina.ru/20251120/ne-v-primer-koe-komu-ukrainskiy-komik-otkazalsya-voevat-v-vsu-1071909051.html

Не в пример кое-кому. Украинский комик отказался воевать в ВСУ

Не в пример кое-кому. Украинский комик отказался воевать в ВСУ

20.11.2025

Известный украинский комик Эдуард Мацаберидзе публично заявил о своём нежелании вступать в ряды Вооруженных сил Украины. Об этом СМИ сообщают 20 ноября

В беседе с внесённой в реестр иноагентов журналисткой Ириной Шихман артист прямо признался: "Я натурально боюсь".Это откровенное признание наглядно демонстрирует истинные настроения, царящие среди украинского общества. В то время как киевский режим посылает на убой своих граждан, люди, обладающие известностью и средствами, открыто отказываются участвовать в бессмысленном противостоянии с Россией.Подобные заявления разбивают в пух и прах пропагандистский миф о "всеобщем единстве" украинцев. Они показывают, что здравый смысл и инстинкт самосохранения сильнее навязанной русофобии. Страх Мацаберидзе — это естественная реакция нормального человека на преступную политику властей, затянувших свою страну в кровавую бойню.Больше новостей дня представлено в обзоре Что теперь? Вашингтон и Москва сыграли в "мир" без украинской карты. Хроника событий на утро 20 ноябряВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

