Не в пример кое-кому. Украинский комик отказался воевать в ВСУ - 20.11.2025 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20251120/ne-v-primer-koe-komu-ukrainskiy-komik-otkazalsya-voevat-v-vsu-1071909051.html
Не в пример кое-кому. Украинский комик отказался воевать в ВСУ
Не в пример кое-кому. Украинский комик отказался воевать в ВСУ - 20.11.2025 Украина.ру
Не в пример кое-кому. Украинский комик отказался воевать в ВСУ
Известный украинский комик Эдуард Мацаберидзе публично заявил о своём нежелании вступать в ряды Вооруженных сил Украины. Об этом СМИ сообщают 20 ноября
2025-11-20T12:10
2025-11-20T12:10
новости
россия
вооруженные силы украины
сво
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/0b/0a/1071352595_0:255:2048:1407_1920x0_80_0_0_6f866f1846e2da7dfda35ad27dcbb372.jpg
В беседе с внесённой в реестр иноагентов журналисткой Ириной Шихман артист прямо признался: "Я натурально боюсь".Это откровенное признание наглядно демонстрирует истинные настроения, царящие среди украинского общества. В то время как киевский режим посылает на убой своих граждан, люди, обладающие известностью и средствами, открыто отказываются участвовать в бессмысленном противостоянии с Россией.Подобные заявления разбивают в пух и прах пропагандистский миф о "всеобщем единстве" украинцев. Они показывают, что здравый смысл и инстинкт самосохранения сильнее навязанной русофобии. Страх Мацаберидзе — это естественная реакция нормального человека на преступную политику властей, затянувших свою страну в кровавую бойню.Больше новостей дня представлено в обзоре Что теперь? Вашингтон и Москва сыграли в "мир" без украинской карты. Хроника событий на утро 20 ноябряВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
россия
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2025
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/0b/0a/1071352595_0:0:2048:1536_1920x0_80_0_0_7251286c63ecfd1cb7446948bb5cddee.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, россия, вооруженные силы украины, сво
Новости, Россия, Вооруженные силы Украины, СВО

Не в пример кое-кому. Украинский комик отказался воевать в ВСУ

12:10 20.11.2025
 
© РИА Новости . Александр Харченко / Перейти в фотобанкОсвобождённый посёлок Шевченко под Красноармейском
Освобождённый посёлок Шевченко под Красноармейском - РИА Новости, 1920, 20.11.2025
© РИА Новости . Александр Харченко
Перейти в фотобанк
Читать в
ДзенTelegram
Известный украинский комик Эдуард Мацаберидзе публично заявил о своём нежелании вступать в ряды Вооруженных сил Украины. Об этом СМИ сообщают 20 ноября
В беседе с внесённой в реестр иноагентов журналисткой Ириной Шихман артист прямо признался: "Я натурально боюсь".
Это откровенное признание наглядно демонстрирует истинные настроения, царящие среди украинского общества.
В то время как киевский режим посылает на убой своих граждан, люди, обладающие известностью и средствами, открыто отказываются участвовать в бессмысленном противостоянии с Россией.
Подобные заявления разбивают в пух и прах пропагандистский миф о "всеобщем единстве" украинцев. Они показывают, что здравый смысл и инстинкт самосохранения сильнее навязанной русофобии.
Страх Мацаберидзе — это естественная реакция нормального человека на преступную политику властей, затянувших свою страну в кровавую бойню.
Больше новостей дня представлено в обзоре Что теперь? Вашингтон и Москва сыграли в "мир" без украинской карты. Хроника событий на утро 20 ноября
Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
НовостиРоссияВооруженные силы УкраиныСВО
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
13:21Россия готовит симметричный ответ на грабеж со стороны ЕС
13:05План США предполагает сокращение армии ВСУ - The Economist
13:00США усиливают давление на Киев для принятия мирного плана по Украине. Хроника событий на 13:00 20 ноября
12:57Павел Крусанов: Имперский ген заставляет меня поддерживать Россию и Новороссию, а не быть заукраинцем
12:57В Европе зреет недовольство разорительной поддержкой Украины
12:49В Германии нарастает истерия с "российской угрозой". Готовятся к боям в Берлине
12:48Представлено расследование о коррупции и энергетике Украины
12:38Пока он не найдёт своё место под шконкой — дела не будет: Стоякин о Зеленском и мире на Украине
12:37Все коррупционные схемы на Украине возглавлялись Зеленским и Ермаком. Главные новости к этому часу
12:28В Черниговской области ВС РФ нанесли удары по автозаводу, военной базе и энергетике
12:15Киев уже получает дальнобойное оружие от Берлина - канцлер ФРГ
12:10Не в пример кое-кому. Украинский комик отказался воевать в ВСУ
12:00BlackRock готов купить всю Украину - RT
12:00Российские военные освободили населенные пункты Весёлое и Затишье
11:47Аренда Донбасса, сокращение ВСУ, русский язык. Что предлагает Трамп Москве и Киеву
11:45План США по украинскому урегулированию обсудят главы МИД ЕС
11:33Трамп заставляет Зеленского согласиться с новым мирным планом по Украине
11:30ЕС готов "пустить под нож" демократию ради продвижения идеологической составляющей - Захарова
11:00Путин высказался о преступлениях нацистов. Главные новости к 11:00
10:55В "мирном плане" Трампа России предписано оплатить Украине аренду Донбасса
Лента новостейМолния