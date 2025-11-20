https://ukraina.ru/20251120/fransisko-franko-fashist-pravivshiy-ispaniey-36-let-1071923722.html

Франсиско Франко: фашист, правивший Испанией 36 лет

50 лет назад, 20 ноября 1975 года умер испанский диктатор Франсиско Франко. Он правил страной как абсолютный монарх, хотя формально считался лишь регентом, а после его смерти Испания стала конституционной монархией

Франсиско Франко родился 4 декабря 1892 года – в день святой Варвары –покровительницы артиллерии у католиков. Отец Франсиско – потомственный офицер флота Николас Франко-и-Сальгадо-Араухо – сделал из этого вывод, что его сыну судьбой предназначено стать великим воином.До 12 лет Франсиско Франко посещал частную школу, далее было военно-морское училище. В возрасте 14 лет он поступил в Пехотную академию в Толедо и окончил её через три года в звании прапорщика.В 1912 году, после двухлетней службы в тихом гарнизоне Эль-Ферроля, его отправили в Мелилью, испанский анклав в Марокко, где испанцы вели войну с марокканцами. В следующем году Франсиско получил звание старшего лейтенанта в элитном полку марокканской кавалерии. Молодой офицер продемонстрировал свою способность эффективно командовать войсками, проявил лидерские качества и завоевал репутацию человека с профессиональной самоотдачей.Однако Франко показал себя и с другой стороны. Находясь в Африке общей сложности более десяти лет, он принимал участие в карательных операциях. Легион, в котором служил Франко, славился особой жестокостью, в том числе и по отношению к гражданскому населению. Они отрубали головы заключенным и выставляли их в качестве трофеев.После тяжёлого ранения в 1916 году Франко стал самым молодым майором в испанской армии, затем он получил погоны подполковника из рук короля Испании Альфонсо XIII. В 33-летнем возрасте Франсиско Франко стал самым молодым генералом в истории Испании. По окончательном возвращении в Испанию в 1926 году его назначили командующим пехотной бригадой в Мадриде, а в январе 1928 года – первым главой вновь созданной Военной академии в Сарагосе.В 1931 году в Испании левые победили на муниципальных выборах. Это было воспринято как плебисцит об отношении к монархии, и в ночь на 14 апреля 1931 года испанский король Альфонсо XIII оставил Мадрид. Он не отрёкся от престола, но в тот же день в Испании была провозглашена Вторая Испанская республика. Франко, как убеждённого монархиста, отправили командовать гарнизоном Балеарских островов.В 1933 году после парламентских выборов к власти в Испании пришли правые партии. В стране начали активно формироваться многочисленные полувоенные организации различных оттенков – от анархистов и коммунистов до фашистской "фаланги".В 1934 году в Астурии вспыхнуло восстание, возглавляемое левыми, в подавлении которого принимал участие Франко, получивший звание дивизионного генерала. В ходе армейской операции погибло порядка 4000 человек, десятки тысяч оказались в тюрьмах.Весной 1935 года Франко был назначен начальником Генерального штаба вооружённых сил Испании. Но после того, как в феврале 1936-го на парламентских выборах победили партии "Народного фронта", генерала вновь отправили на острова – на этот раз Канарские. Именно там он и встретил начало военного путча, организованного частью армейского командования 17-18 июля 1936 года, который положил начало гражданской войне в Испании.Первоначально лидером мятежников был не Франко, а генерал Хосе Санхурхо, находившийся в изгнании в Португалии. Но сразу же после начала путча он погиб в авиакатастрофе. 29 сентября 1936 года состоялись выборы нового руководителя мятежа, на которых победил Франко, хотя он, в отличие от других генералов, не был ни фалангистом, ни правым республиканцем. Ему был присвоен чин генералиссимуса и титул каудильо (вождя).Франко быстро установил связь с нацистской Германией и фашистской Италией. Гитлер и Муссолини, рассчитывая сделать Франко своей марионеткой, начали поставлять ему оружие. В конце 1936 года на стороне правых стали сражаться немецкий авиационный "Легион Кондор" и итальянский пехотный "Корпус добровольческих сил". Помимо них, на стороне Франко воевали добровольцы из Ирландии, Португалии и из числа российских белоэмигрантов. На стороне же левых, которых стали называть "республиканцами" (хотя большинство правых также поддерживали республиканский, а не монархический строй) воевали коммунисты, анархисты и социалисты со всего мира.Франкистский политический режим был авторитарным, с чертами военной диктатуры. В ходе боевых действий франкисты казнили десятки тысяч политических противников и политзаключенных. Франко объединил партии фашистов и монархистов под общим названием "Испанская фаланга", а остальные – распустил. Под запрет попали независимые профсоюзы, любые забастовки и даже разводы. Католицизм был единственной разрешенной религией, были запрещены каталонский и баскский языки вне дома, а также каталонские и баскские имена для новорождённых.Испания Франко стала подобием фашистских стран – были использованы идеология "один вождь, одно государство, один народ", и приветствие "римский салют" – вскидывание вперед и вверх правой руки с открытой ладонью. Указом Франко от 27 апреля 1937 года оно стало официальным приветствием для всех, кроме военных (указ отменили лишь в сентябре 1945-го).Начиная с лета 1937 года, франкисты стали выигрывать одну битву за другой, они заняли Северную Испанию, Андалусию, Арагон, Каталонию. В конце марта 1939 года войска Франко заняли Мадрид, и 1 апреля каудильо объявил о своей победе. Её ценой стали 450 тысяч погибших в гражданской войне испанцев (почти 2% довоенного населения). Вторая Испанская республика пала, декретом от 8 августа 1939-го Франко стал "пожизненным верховным правителем Испании".А потом началась Вторая Мировая война. 23 октября 1940 года Гитлер встретился с Франко, они проговорили девять часов. Фюрер уговаривал каудильо поучаствовать в войне или хотя бы дать возможность немецкой армии пройти по испанской территории до Гибралтара. Франко отвечал, что для вступления Испании в войну ей понадобится много зерна, боеприпасов, артиллерии, и что появление немецких войск под Гибралтаром будет оскорбительным для испанской чести… В результате Испании удалось сохранить нейтралитет, но Гитлеру Франко всё же помог – собрал из добровольцев дивизию (известна как "Голубая дивизия"), и в составе вермахта отправил её на Восточный фронт.В ходе Второй мировой войны Франко с успехом использовал обе враждующие стороны в своих интересах. Он выгодно торговал с Германией и Италией, но в то же время принимал помощь от Британии – в обмен на нейтралитет. Кроме того, в годы Второй мировой более семи тысяч евреев нашли в Испании убежище. При этом в первые десятилетия правления Франко порядка двух миллионов испанцев оказались в тюрьмах и концлагерях, сотни тысяч были убиты.После Второй Мировой Франко начал задумываться об обеспечении преемственности своего режима. В 1947 году в Испании прошёл референдум, на котором жители страны поддержали возвращение монархии и полномочия самого Франко как пожизненного регента. Тогда же он объявил, что его преемником станет король, хотя с его кандидатурой каудильо определился лишь через двадцать с лишним лет.По окончании войны Франко остался единственным фашистским диктатором на континенте. Испания попала в международную изоляцию – как политическую (из Мадрида в 1946-1948 годах были отозваны все послы), так и экономическую. Но Франко спасла начавшаяся "холодная война".В 1950-м США проголосовали за отмену резолюции Генеральной ассамблеи ООН 1946 года, исключавшей Испанию из этой организации. Однако о вступлении Испании в НАТО речь идти не могла, не имела она и права получать помощь по плану Маршалла. И тогда в 1953 году США заключили с Франко так называемый Мадридский пакт, позволявший американцам разместить четыре военные базы на территории Испании в обмен на помощь. Её размер в пакте оговорен не был, но помощь действительно пришла – до конца десятилетия Испания получила $ 1 млрд (в сегодняшних ценах – около $ 10 млрд). Действие пакта продлевалось в 1964 и 1970 году.В 1959-1975 годах экономический рост Испании был впечатляющим – в среднем 5,6% в год, при этом производительность труда увеличивалась даже быстрее – на 6,4% в год. В 1970-м годовой душевой доход составлял, по разным оценкам, от $ 700 до $ 800, и Испания уверенно держалась в списке развитых стран – граница отсечения развивающихся находилась тогда на уровне $ 600.К концу жизни диктатора политический режим в Испании смягчился, в 1960-е были разрешены забастовки, в 1966-м отменили цензуру и выпустили всех политических узников (подавляющее большинство из них освободили гораздо раньше). В 1969 году Франсиско Франко впервые выделил на образование больше, чем на оборону, и определился с кандидатурой короля, выбрав на эту роль принца Хуана Карлоса де Бурбона, внука последнего короля Альфонсо XIII.Франко объявил, что после его смерти принц взойдет на престол, но сам до последнего цеплялся за власть. Летом 1974 года, когда ему оперировали флебит (заболевание вен), диктатор объявил о передаче поста главы государства Хуану Карлосу, но выздоровев после операции, вернул себе власть.12 октября 1975 года Франко в последний раз показался на людях во время торжественных мероприятий в Институте испанской культуры. 15 октября у Франко случился инфаркт, но через два дня он настоял на своём участии в заседании правительства – правда, под надзором реаниматологов.25 октября он заявил, что слагает полномочия главы государства и передает их Хуану Карлосу. Принц вновь стал и.о. главы государства, но на этот раз между ним и Франко была достигнута договорённость – полномочия передаются окончательно.20 ноября 1975 года сердце каудильо остановилось. В тот же день по радио было зачитано его завещание, в котором Франко попросил прощения у тех, кто считал его врагом, и заверил, что простил их. Он поблагодарил соратников и призвал не забывать, что "недруги Испании и христианской цивилизации начеку, и только и ждут его ухода".Франко похоронили 23 ноября в построенном при его жизни и по его собственному плану мавзолее – гигантской вырубленной в скале базилике в Долине Павших под Мадридом, рядом с гробом основателя "Испанской фаланги" Хосе Антонио Примо де Риверы, в окружении могил солдат и офицеров, погибших на войне против республики. Впрочем, рядом с ними в крипте находились и могилы республиканцев, которые Франко добавил к мемориалу в начале своей необъявленной оттепели.В XXI веке политические наследники республиканцев смогли взять реванш у победившего их в 1930-х каудильо. В 2013-м Испанская социалистическая рабочая партия предложила перенести могилы Франсиско Франко и Примо де Риверы из Долины Павших в другое место, а само кладбище сделать мемориалом в память о погибших в годы франкизма. Утром 24 октября 2019 года останки Франко были вынесены из базилики и доставлены на вертолёте на муниципальное кладбище в районе Эль-Пардо на севере Мадрида, где были перезахоронены рядом с могилой его жены.

