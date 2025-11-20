"Дух Анкориджа" затаился: Дмитрий Куликов о тайных договорённостях России и США - 20.11.2025 Украина.ру
"Дух Анкориджа" затаился: Дмитрий Куликов о тайных договорённостях России и США
Достигнутые в Анкоридже договорённости между Россией и США пока не были реализованы из-за отказа европейских союзников и Украины выполнять условия, согласованные президентом США Дональдом Трампом. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал известный политолог, политтехнолог, теле и радиоведущий Дмитрий Куликов
2025-11-20T04:20
2025-11-20T04:20
На вопрос журналиста о том, жив ли "дух Анкориджа", Куликов ответил, что это вопрос веры, но подробно объяснил ситуацию вокруг тех переговоров. Политолог добавил, что президент США в ответ позволил союзникам действовать самостоятельно. "И Трамп в ответ на это сказал: "Ну тогда сами. Вы хотите сказать, что Россия сейчас рухнет? Тогда побеждайте", — процитировал Куликов.Сейчас, по мнению эксперта, наступил этап, когда Европа и Украина должны осознать неминуемость поражения: "И тогда Трамп выйдет на сцену и скажет: "Я же вас предупреждал. Если будете послушными, я смогу выторговать у русских, чтобы условия были не такие уж позорные".В общем, "дух Анкориджа" затаился и ждет выхода на сцену в более благоприятных условиях, резюмировал собеседник издания.
"Дух Анкориджа" затаился: Дмитрий Куликов о тайных договорённостях России и США

04:20 20.11.2025
 
Достигнутые в Анкоридже договорённости между Россией и США пока не были реализованы из-за отказа европейских союзников и Украины выполнять условия, согласованные президентом США Дональдом Трампом. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал известный политолог, политтехнолог, теле и радиоведущий Дмитрий Куликов
На вопрос журналиста о том, жив ли "дух Анкориджа", Куликов ответил, что это вопрос веры, но подробно объяснил ситуацию вокруг тех переговоров.
"Видимо, Россия и США достигли некоторого контура соглашений. В этот контур Трамп должен был привести Украину, Европу и Британию. Но не смог, потому что они его послали", — заявил эксперт.
Политолог добавил, что президент США в ответ позволил союзникам действовать самостоятельно. "И Трамп в ответ на это сказал: "Ну тогда сами. Вы хотите сказать, что Россия сейчас рухнет? Тогда побеждайте", — процитировал Куликов.
Сейчас, по мнению эксперта, наступил этап, когда Европа и Украина должны осознать неминуемость поражения: "И тогда Трамп выйдет на сцену и скажет: "Я же вас предупреждал. Если будете послушными, я смогу выторговать у русских, чтобы условия были не такие уж позорные".
В общем, "дух Анкориджа" затаился и ждет выхода на сцену в более благоприятных условиях, резюмировал собеседник издания.
Полный текст материала "Дмитрий Куликов: Трамп выйдет на сцену, когда Россия нанесет Украине и Европе стратегическое поражение" на сайте Украина.ру.
Также на эту тему — в статье Виктории Титовой: Остались только плохие варианты на сайте Украина.ру.
Лента новостейМолния