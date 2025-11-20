США усиливают давление на Киев для принятия мирного плана по Украине. Хроника событий на 13:00 20 ноября

https://ukraina.ru/20251120/ssha-usilivayut-davlenie-na-kiev-dlya-prinyatiya-mirnogo-plana-po-ukraine-khronika-sobytiy-na-1300-20-1071904472.html

Киев получил ультиматум с требованием территориальных уступок. ЕС начал экстренное обсуждение американо-российского плана урегулирования. Премьер Венгрии Виктор Орбан предрек крах евро в случае конфискации российских активов. Глава МИД РФ Сергей Лавров обвинил ЕС в попытках переписать историю Второй мировой

Администрация США начала оказывать давление на Владимира Зеленского с целью склонить его к принятию мирного соглашения с Россией. Об этом сообщает "РБК-Украина" со ссылкой на информированные источники.Речь идет о плане из 28 пунктов, разработанном Вашингтоном совместно со спецпредставителем президента РФ Кириллом Дмитриевым. Согласно документу, Киев должен отказаться от претензий на ряд территорий, включая Крым. Как отмечает источник, российская сторона довольна содержанием соглашения, тогда как украинские власти вряд ли примут эти условия."На Владимира Зеленского уже началось ощутимое давление по этому вопросу с американской стороны", — заявил собеседник издания.Ранее западные СМИ сообщали, что США и Россия совместно разрабатывают новый план урегулирования, состоящий из четырех блоков: мир на Украине, гарантии безопасности, европейская стабильность и будущие отношения между Вашингтоном, Москвой и Киевом. Для продвижения этой инициативы в украинскую столицу направляется делегация во главе с министром армии США Дэниелом Дрисколлом. Однако, как сообщает Politico, европейские и украинские дипломаты шокированы фактом тайных американо-российских переговоров, что свидетельствует о растущем напряжении в треугольнике Вашингтон-Москва-Киев.ЕС рассмотрит американский план урегулирования украинского конфликтаНа это фоне глава дипломатии Евросоюза Кая Каллас сообщила, что верховные представители МИД стран ЕС на заседании в четверг, 20 ноября, обсудят предложенный США план урегулирования конфликта на Украине. Отмечается, что особое внимание будет уделено соответствию американских предложений ключевым принципам европейской безопасности и интересам Украины.Тем временем представитель финской партии "Альянс свободы" Армандо Мема в своих соцсетях высказал мнение, что отставка спецпосланника президента США по Украине Кита Келлога может ускорить процесс мирного урегулирования конфликта между Москвой и Киевом. Накануне агентство Reuters, ссылаясь на информированные источники, сообщило о планах Келлога покинуть пост в январе 2026 года. Согласно полученным данным, спецпосланник ясно дал понять своему окружению, что январь является оптимальным временем для ухода с должности.Сенатор Алексей Пушков в своем Телеграм-канале связал предстоящую отставку с нежеланием многих представителей администрации США возлагать ответственность за затягивание переговоров на Россию. "Слишком многие в Белом доме отказываются обвинять Россию в затягивании переговоров", — отметил парламентарий.Страны Северной Европы несут непропорциональное бремя помощи УкраинеНапряжение касательно украинского конфликта растет не только в США. Так, министр иностранных дел Швеции Мария Мальмер Стенергард заявила о неравномерном распределении нагрузки среди стран НАТО по поддержке Киева. В интервью изданию Politico глава шведского внешнеполитического ведомства подчеркнула, что североевропейские государства выделяют непропорционально большие суммы по сравнению с другими членами альянса.Стенергард привела показательный пример: "Страны Северной Европы с общим населением менее 30 миллионов человек обеспечивают треть военной поддержки, которую НАТО с населением почти в миллиард человек предоставляет Украине".Особенно разительным выглядит сравнение между Данией и Испанией. Как уточняет издание, Копенгаген с начала конфликта передал Киеву помощь на 10 миллиардов евро, что соответствует 3% ВВП страны. В то же время Мадрид выделил около 1,5 миллиардов евро или 0,2% ВВП.Российская позиция относительно военной помощи Украине остается неизменной. В Москве неоднократно заявляли, что поставки вооружений препятствуют урегулированию и непосредственно вовлекают страны НАТО в конфликт. ЕС готов отказаться от основополагающих принципов демократии ради идеологииМежду тем официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя сообщения о планах Брюсселя обойти вето Венгрии по вопросу вступления Украины в ЕС, в интервью агентству РИА Новости заявила, что Евросоюз демонстрирует готовность пожертвовать фундаментальными демократическими принципами для продвижения идеологической повестки. "Принцип консенсуса был всегда не просто доминирующим, он был системообразующим в Европейском Союзе, потому что это и было, собственно говоря, проявлением демократии. Сейчас они и эту последнюю привязку к демократическому процессу готовы пустить под нож, лишь бы только свои идеологемы как-то продавливать", — заявила дипломат.Ранее издание Politico сообщило о подготовке в Брюсселе плана, позволяющего Украине начать проработку необходимых реформ без формального одобрения ЕС, тем самым обходя вето Венгрии.Позиция Венгрии остается неизменной: глава МИД Петер Сийярто неоднократко высказывался касательно способности Украины выполнить критерии для вступления, а премьер-министр Орбан прямо заявил, что без согласия Будапешта Киев никогда не станет членом сообщества. Венгерский лидер охарактеризовал политику ЕС как стремление "колонизировать" Украину, отмечая, что ускоренная евроинтеграция разрушит венгерскую экономику.Одновременно с этим глава МИД России Сергей Лавров обвинил западные страны в попытках переписать историю Второй мировой войны и забыть уроки Нюрнбергского процесса. Об этом он заявил в видеообращении к участникам Международного научно-практического форума "Без срока давности. Нюрнберг. 80 лет"."Сегодня на Западе предпочитают забыть о выводах Нюрнберга и уроках Второй Мировой войны. Предпринимаются циничные попытки переписать историю, умалить решающую роль народов Советского Союза и Красной армии в разгроме гитлеровской Германии, оправдать нацистов и их подручных, поставить знак равенства между оккупантами и освободителями", — сказал министр.Лавров подчеркнул, что наиболее наглядно эти процессы проявляются на Украине, где, по его словам, "в результате поддержанного странами НАТО госпереворота 2014 года власть захватили силы, одержимые ненавистью ко всему, что связано с Россией".Использование российских активов для Украины приведет к краху евроВ то же время премьер-министр Венгрии Виктор Орбан предупредил о катастрофических последствиях планов ЕС по использованию замороженных российских активов для помощи Украине. Глава правительства заявил, что такие действия приведут к длительным судебным разбирательствам и краху единой европейской валюты."Удобное решение, но последствия непредсказуемы. Долгая судебная волокита, множество судебных исков и крах евро. Вот что нас ждёт, если мы выберем этот путь", — отметил Орбан.Премьер-министр также раскритиковал альтернативные варианты финансирования помощи Украине, предложенные в ЕС. По его словам, чиновники рассматривают возможность либо "скинуться добровольно и с радостью" за счет национальных бюджетов, либо взять кредиты, которые "расплачивались бы внуки".Сегодня, 20 ноября, администрация президента США Дональда Трампа одобрила внесение в Конгресс нового законопроекта о санкциях против России. Параллельно с этим расчеты РИА Новости показывают, что конфискация российских активов может обойтись США в 6,6 миллиарда долларов. Фронтовые успехи российской армииМинобороны РФ сообщило об освобождении населенного пункта Веселое в Запорожской области. В ходе очередного брифинга военного ведомства были озвучены последние успехи российских войск на различных участках фронта.На Купянском направлении продолжаются операции по ликвидации окруженной группировки Вооруженных сил Украины. За прошедшие сутки в районе Красноармейска четверо украинских военнослужащих добровольно сдались в плен российским подразделениям.Общие потери ВСУ за последние 24 часа, по данным Минобороны, составили порядка 1 370 военнослужащих. Системы противовоздушной обороны показали высокую эффективность, уничтожив 4 крылатые ракеты воздушного базирования Storm Shadow и 119 беспилотников самолетного типа.На Гуляйпольском направлении в Запорожской области подразделения ВС РФ установили полный контроль над селом Затишье. Согласно оперативным данным, украинские военнослужащие в количестве 10 человек оставили населенный пункт, бросив раненых сослуживцев.Как сообщает канал "Дневник Десантника", отступающие подразделения противника были накрыты огнем с использованием FPV-дронов.

