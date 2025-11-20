А была ли диверсия? Хавич о подрыве ж/д в Польше и целях Туска - 20.11.2025 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20251120/a-byla-li-diversiya-khavich-o-podryve-zhd-v-polshe-i-tselyakh-tuska-1071903876.html
А была ли диверсия? Хавич о подрыве ж/д в Польше и целях Туска
А была ли диверсия? Хавич о подрыве ж/д в Польше и целях Туска - 20.11.2025 Украина.ру
А была ли диверсия? Хавич о подрыве ж/д в Польше и целях Туска
В Польше состоялся правительственный комитет из-за подрыва на железной дороге: ввели третий уровень опасности. Премьер-министр Польши Дональд Туск говорит, что... Украина.ру, 20.11.2025
2025-11-20T10:53
2025-11-20T10:53
видео
польша
россия
украина
олег хавич
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/0b/14/1071903751_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_752b24593906247a30f73b34536002b8.jpg
В Польше состоялся правительственный комитет из-за подрыва на железной дороге: ввели третий уровень опасности. Премьер-министр Польши Дональд Туск говорит, что рельсы по пути Варшава-Люблин повредили украинцы. Его подчинённые прямо обвиняют в диверсиях Россию, утверждая, что подрыв заказали российские спецслужбы, завербовав граждан Украины. А экс-дипломат Витольд Юраш дошёл до того, что призвал польские спецслужбы заложить под железнодорожные пути в России взрывчатку. Подробнее об инциденте рассказал политический аналитик Олег Хавич.
https://ukraina.ru/20251120/novyy-povorot-terakta-v-polshe-varshava-i-kiev-budut-vmeste-borotsya-s-grazhdanami-ukrainy-1071894953.html
польша
россия
украина
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2025
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/0b/14/1071903751_480:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_a7f323055ce5c46dcc658697f94f097e.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
видео, польша, россия, украина, олег хавич
Видео, Польша, Россия, Украина, Олег Хавич

А была ли диверсия? Хавич о подрыве ж/д в Польше и целях Туска

10:53 20.11.2025
 
Читать в
ДзенTelegram
В Польше состоялся правительственный комитет из-за подрыва на железной дороге: ввели третий уровень опасности. Премьер-министр Польши Дональд Туск говорит, что рельсы по пути Варшава-Люблин повредили украинцы.
Его подчинённые прямо обвиняют в диверсиях Россию, утверждая, что подрыв заказали российские спецслужбы, завербовав граждан Украины. А экс-дипломат Витольд Юраш дошёл до того, что призвал польские спецслужбы заложить под железнодорожные пути в России взрывчатку.
Подробнее об инциденте рассказал политический аналитик Олег Хавич.
- РИА Новости, 1920, 20.11.2025
06:24
Новый поворот теракта в Польше. Варшава и Киев будут вместе бороться с… гражданами УкраиныПремьер-министр Польши Дональд Туск договорился с Владимиром Зеленским о создании польско-украинской группы, которая будет бороться с гражданами Украины. Пока – только с теми, кто сотрудничает с Россией.
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
ВидеоПольшаРоссияУкраинаОлег Хавич
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
11:47Аренда Донбасса, сокращение ВСУ, русский язык. Что предлагает Трамп Москве и Киеву
11:45План США по украинскому урегулированию обсудят главы МИД ЕС
11:33Трамп заставляет Зеленского согласиться с новым мирным планом по Украине
11:30ЕС готов "пустить под нож" демократию ради продвижения идеологической составляющей - Захарова
11:00Путин высказался о преступлениях нацистов. Главные новости к 11:00
10:55В "мирном плане" Трампа России предписано оплатить Украине аренду Донбасса
10:53А была ли диверсия? Хавич о подрыве ж/д в Польше и целях Туска
10:49Турбулентность на Банковой. Кто может сменить Ермака и кто этого хочет
10:39Дочь экс-президента ЮАР обвинили в вербовке африканцев для участия в СВО
10:13Как Россия оставила США без больших ядерных бомб и когда "Орешник" полетит по Украине — Баранчик
10:04ФСБ пресекла попытку поджога администрации Великих Лук
09:59Харьковское направление: ВС РФ продвигаются почти на всех участках
09:52Волонтер Александр "Варяг" Матюшин о последних событиях на фронтах СВО. 20 ноября
09:35Армия России истребляет ВСУ на Сумском направлении
09:32ВСУ ударили по электроподстанциям в курском приграничье, люди остались без света
09:25Белый дом одобрил законопроект о "сокрушительных санкциях" против России - сенатор
09:01Детали плана США по урегулированию украинского конфликта встревожили Европу
09:00Что теперь? Вашингтон и Москва сыграли в "мир" без украинской карты. Хроника событий на утро 20 ноября
08:54ФСБ задержала жителя ДНР, готовившего покушение на высокопоставленного офицера Минобороны РФ
08:32Рубио заверил, что мирный план США по Украине учитывает позиции Москвы и Киева
Лента новостейМолния