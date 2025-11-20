https://ukraina.ru/20251120/a-byla-li-diversiya-khavich-o-podryve-zhd-v-polshe-i-tselyakh-tuska-1071903876.html

А была ли диверсия? Хавич о подрыве ж/д в Польше и целях Туска

А была ли диверсия? Хавич о подрыве ж/д в Польше и целях Туска

В Польше состоялся правительственный комитет из-за подрыва на железной дороге: ввели третий уровень опасности. Премьер-министр Польши Дональд Туск говорит, что...

В Польше состоялся правительственный комитет из-за подрыва на железной дороге: ввели третий уровень опасности. Премьер-министр Польши Дональд Туск говорит, что рельсы по пути Варшава-Люблин повредили украинцы. Его подчинённые прямо обвиняют в диверсиях Россию, утверждая, что подрыв заказали российские спецслужбы, завербовав граждан Украины. А экс-дипломат Витольд Юраш дошёл до того, что призвал польские спецслужбы заложить под железнодорожные пути в России взрывчатку. Подробнее об инциденте рассказал политический аналитик Олег Хавич.

