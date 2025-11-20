https://ukraina.ru/20251120/a-byla-li-diversiya-khavich-o-podryve-zhd-v-polshe-i-tselyakh-tuska-1071903876.html
А была ли диверсия? Хавич о подрыве ж/д в Польше и целях Туска
А была ли диверсия? Хавич о подрыве ж/д в Польше и целях Туска - 20.11.2025 Украина.ру
А была ли диверсия? Хавич о подрыве ж/д в Польше и целях Туска
В Польше состоялся правительственный комитет из-за подрыва на железной дороге: ввели третий уровень опасности. Премьер-министр Польши Дональд Туск говорит, что... Украина.ру, 20.11.2025
2025-11-20T10:53
2025-11-20T10:53
2025-11-20T10:53
видео
польша
россия
украина
олег хавич
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/0b/14/1071903751_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_752b24593906247a30f73b34536002b8.jpg
В Польше состоялся правительственный комитет из-за подрыва на железной дороге: ввели третий уровень опасности. Премьер-министр Польши Дональд Туск говорит, что рельсы по пути Варшава-Люблин повредили украинцы. Его подчинённые прямо обвиняют в диверсиях Россию, утверждая, что подрыв заказали российские спецслужбы, завербовав граждан Украины. А экс-дипломат Витольд Юраш дошёл до того, что призвал польские спецслужбы заложить под железнодорожные пути в России взрывчатку. Подробнее об инциденте рассказал политический аналитик Олег Хавич.
https://ukraina.ru/20251120/novyy-povorot-terakta-v-polshe-varshava-i-kiev-budut-vmeste-borotsya-s-grazhdanami-ukrainy-1071894953.html
польша
россия
украина
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2025
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/0b/14/1071903751_480:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_a7f323055ce5c46dcc658697f94f097e.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
видео, польша, россия, украина, олег хавич
Видео, Польша, Россия, Украина, Олег Хавич