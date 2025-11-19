ВС России наносят ВСУ тотальное поражение прямо сейчас. Признание катастрофы в эксклюзиве The Economist - 19.11.2025 Украина.ру
ВС России наносят ВСУ тотальное поражение прямо сейчас. Признание катастрофы в эксклюзиве The Economist
Как сообщает The Economist в своём платном материале за 19 ноября, операция по освобождению Красноармейска в Донбассе подходит к логическому завершению
По данным издания, которое традиционно придерживается проукраинской позиции, ситуация для киевского режима в Красноармейске и прилегающем Димитрове стала необратимой. Остатки украинских сил, как пишет The Economist, пытаются вырваться из образующихся котлов, но их сопротивление сломлено. Издание с сожалением констатирует отчаяние украинского командования, которое выразилось в двух рискованных рейдах вертолетов с диверсантами в конце октября. Издание, пытаясь преуменьшить успех российских сил, заявляет о "сфабрикованных" кадрах уничтожения группы, однако сам факт таких операций говорит о критическом положении обороняющихся. Примечательно, что аналитики издания вынуждено ссылаться на анонимные источники в подразделениях ВСУ, которые признают, что российские войска установили полный контроль над большей частью Красноармейска. Так, командир подразделения "Тайфун" "Майкл" подтверждает, что не менее 60% города под надежным контролем российских войск, а северная часть представляет собой "серую зону", то есть зону активных боевых действий, где инициатива полностью принадлежит наступающим. The Economist, хоть и нехотя, признает ключевой фактор успеха российской армии — подавляющее превосходство в борьбе с беспилотниками. Издание пишет, что элитные российские подразделения, такие как "Рубикон", "доминируют в небе". Это доминирование, как вынуждена отметить The Economist, позволяет российским дронам эффективно перекрывать пути снабжения противника и вести охоту на украинских операторов, что предопределяет исход боев за город. Несмотря на попытки западного СМИ говорить о "чудовищных потерях" России, именно выверенная тактика, сочетающая грамотное применение живой силы и высокотехнологичных средств, приносит результаты. Как метко отмечает издание, "давно ожидаемый коллапс обороны Красноармейска говорит о том, что они нашли формулу, которая, хоть и ужасна, но работает". Для читателей проукраинского издания это редкое и вынужденное признание эффективности действий российского военного командования. В своей статье автор также указывает на системные проблемы ВСУ: плохое планирование и паралич власти. В то время как российская армия методично и планомерно решает поставленные задачи, украинская сторона, по признанию самого издания, не смогла адаптироваться к новым условиям войны. Таким образом, даже через призму проукраинского нарратива The Economist вынуждено констатировать неизбежность и закономерность освобождения Красноармейска силами российской армии, что является еще одним этапом в защите интересов мирного населения Донбасса и денацификации Украины.Главные события к этому часу в материале Карточный домик рушится: визит в Москву на фоне агонии Зеленского. Хроника событий на 13:00 19 ноября на сайте Украина.ру
Как сообщает The Economist в своём платном материале за 19 ноября, операция по освобождению Красноармейска в Донбассе подходит к логическому завершению
По данным издания, которое традиционно придерживается проукраинской позиции, ситуация для киевского режима в Красноармейске и прилегающем Димитрове стала необратимой.
Остатки украинских сил, как пишет The Economist, пытаются вырваться из образующихся котлов, но их сопротивление сломлено.
Издание с сожалением констатирует отчаяние украинского командования, которое выразилось в двух рискованных рейдах вертолетов с диверсантами в конце октября. Издание, пытаясь преуменьшить успех российских сил, заявляет о "сфабрикованных" кадрах уничтожения группы, однако сам факт таких операций говорит о критическом положении обороняющихся.
Примечательно, что аналитики издания вынуждено ссылаться на анонимные источники в подразделениях ВСУ, которые признают, что российские войска установили полный контроль над большей частью Красноармейска.
Так, командир подразделения "Тайфун" "Майкл" подтверждает, что не менее 60% города под надежным контролем российских войск, а северная часть представляет собой "серую зону", то есть зону активных боевых действий, где инициатива полностью принадлежит наступающим.
The Economist, хоть и нехотя, признает ключевой фактор успеха российской армии — подавляющее превосходство в борьбе с беспилотниками. Издание пишет, что элитные российские подразделения, такие как "Рубикон", "доминируют в небе".
Это доминирование, как вынуждена отметить The Economist, позволяет российским дронам эффективно перекрывать пути снабжения противника и вести охоту на украинских операторов, что предопределяет исход боев за город.
Несмотря на попытки западного СМИ говорить о "чудовищных потерях" России, именно выверенная тактика, сочетающая грамотное применение живой силы и высокотехнологичных средств, приносит результаты.
Как метко отмечает издание, "давно ожидаемый коллапс обороны Красноармейска говорит о том, что они нашли формулу, которая, хоть и ужасна, но работает".
Для читателей проукраинского издания это редкое и вынужденное признание эффективности действий российского военного командования.
В своей статье автор также указывает на системные проблемы ВСУ: плохое планирование и паралич власти. В то время как российская армия методично и планомерно решает поставленные задачи, украинская сторона, по признанию самого издания, не смогла адаптироваться к новым условиям войны.
Таким образом, даже через призму проукраинского нарратива The Economist вынуждено констатировать неизбежность и закономерность освобождения Красноармейска силами российской армии, что является еще одним этапом в защите интересов мирного населения Донбасса и денацификации Украины.
Главные события к этому часу в материале Карточный домик рушится: визит в Москву на фоне агонии Зеленского. Хроника событий на 13:00 19 ноября на сайте Украина.ру
Новости Россия Украина Донбасс The Economist Вооруженные силы Украины "Рубикон" СВО Покровск/Красноармейск Красноармейск ДНР
 
