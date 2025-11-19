В морском порту Мариуполя оборудуют грузовой многосторонний пункт пропуска через госграницу - 19.11.2025 Украина.ру
В морском порту Мариуполя оборудуют грузовой многосторонний пункт пропуска через госграницу
В морском порту Мариуполя оборудуют грузовой многосторонний пункт пропуска через госграницу - 19.11.2025 Украина.ру
В морском порту Мариуполя оборудуют грузовой многосторонний пункт пропуска через госграницу
Постоянный многосторонний пункт пропуска через государственную границу России создадут в мариупольском морском порту. Об этом 19 ноября сообщило правительство РФ
2025-11-19T09:54
2025-11-19T10:43
"В морском порту Мариуполя будет оборудован грузовой постоянный многосторонний пункт пропуска через государственную границу России", - сказано в официальном сообщении.Соответствующее распоряжение о пункте пропуска подписал председатель российского правительства Михаил Мишустин.Правительство России констатировало: сейчас морской порт Мариуполя является самым крупным и глубоководным морским портом Азовского региона. Длина его причальной линии составляет 3,9 км. Суда готовы принимать 12 грузовых причалов. Наличие перегрузочных машин и оборудования позволяет порту Мариуполя обеспечивать быструю загрузку и разгрузку судов различных видов. После окончания дноуглубительных работ порт сможет принимать сухогрузы, универсальные суда и контейнеровозы вместимостью до 25 тысяч тонн."Основной объём грузоперевозок в порту Мариуполя приходится на зерновые культуры, уголь, аглоруду (разновидность железной руды) и грузы в упаковке, - отметили в правительстве. - Наиболее освоенные международные маршруты из портов Азовского бассейна пролегают в Турцию, страны Северной Африки и Ближнего Востока".Решение оборудовать грузовой постоянный многосторонний пункт пропуска даст возможность развивать портовую и другую инфраструктуру для расширения внутренней и внешней торговли. Это решение также поспособствует раскрытию экономического потенциала Донецкой Народной Республики.Накануне глава Минтранспорта РФ Андрей Никитин на форуме "Транспорт России" сообщил, что к 2030 году должны открыться пять аэропортов – в Донецке, Луганске, Запорожье, Херсоне и Мариуполе. Подробности в публикации Россия готовится к открытию аэропортов, закрытых с начала СВО.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
В морском порту Мариуполя оборудуют грузовой многосторонний пункт пропуска через госграницу

09:54 19.11.2025 (обновлено: 10:43 19.11.2025)
 
© РИА Новости . Сергей Батурин / Перейти в фотобанкМариупольский морской торговый порт
Мариупольский морской торговый порт - РИА Новости, 1920, 19.11.2025
© РИА Новости . Сергей Батурин
Перейти в фотобанк
Постоянный многосторонний пункт пропуска через государственную границу России создадут в мариупольском морском порту. Об этом 19 ноября сообщило правительство РФ
"В морском порту Мариуполя будет оборудован грузовой постоянный многосторонний пункт пропуска через государственную границу России", - сказано в официальном сообщении.
Соответствующее распоряжение о пункте пропуска подписал председатель российского правительства Михаил Мишустин.
Правительство России констатировало: сейчас морской порт Мариуполя является самым крупным и глубоководным морским портом Азовского региона. Длина его причальной линии составляет 3,9 км. Суда готовы принимать 12 грузовых причалов.
Наличие перегрузочных машин и оборудования позволяет порту Мариуполя обеспечивать быструю загрузку и разгрузку судов различных видов. После окончания дноуглубительных работ порт сможет принимать сухогрузы, универсальные суда и контейнеровозы вместимостью до 25 тысяч тонн.
"Основной объём грузоперевозок в порту Мариуполя приходится на зерновые культуры, уголь, аглоруду (разновидность железной руды) и грузы в упаковке, - отметили в правительстве. - Наиболее освоенные международные маршруты из портов Азовского бассейна пролегают в Турцию, страны Северной Африки и Ближнего Востока".
Решение оборудовать грузовой постоянный многосторонний пункт пропуска даст возможность развивать портовую и другую инфраструктуру для расширения внутренней и внешней торговли. Это решение также поспособствует раскрытию экономического потенциала Донецкой Народной Республики.
Накануне глава Минтранспорта РФ Андрей Никитин на форуме "Транспорт России" сообщил, что к 2030 году должны открыться пять аэропортов – в Донецке, Луганске, Запорожье, Херсоне и Мариуполе. Подробности в публикации Россия готовится к открытию аэропортов, закрытых с начала СВО.
Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
