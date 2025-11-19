https://ukraina.ru/20251119/v-morskom-portu-mariupolya-oboruduyut-gruzovoy-mnogostoronniy-punkt-propuska-cherez-gosgranitsu-1071841780.html

В морском порту Мариуполя оборудуют грузовой многосторонний пункт пропуска через госграницу

В морском порту Мариуполя оборудуют грузовой многосторонний пункт пропуска через госграницу - 19.11.2025 Украина.ру

В морском порту Мариуполя оборудуют грузовой многосторонний пункт пропуска через госграницу

Постоянный многосторонний пункт пропуска через государственную границу России создадут в мариупольском морском порту. Об этом 19 ноября сообщило правительство РФ

2025-11-19T09:54

2025-11-19T09:54

2025-11-19T10:43

новости

мариуполь

россия

турция

михаил мишустин

украина.ру

порты

восстановление донбасса

донбасс

новости донбасса

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/02/06/1043285373_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_3e4b4c0001e0dcaeabfc308fe5f05fd9.jpg

"В морском порту Мариуполя будет оборудован грузовой постоянный многосторонний пункт пропуска через государственную границу России", - сказано в официальном сообщении.Соответствующее распоряжение о пункте пропуска подписал председатель российского правительства Михаил Мишустин.Правительство России констатировало: сейчас морской порт Мариуполя является самым крупным и глубоководным морским портом Азовского региона. Длина его причальной линии составляет 3,9 км. Суда готовы принимать 12 грузовых причалов. Наличие перегрузочных машин и оборудования позволяет порту Мариуполя обеспечивать быструю загрузку и разгрузку судов различных видов. После окончания дноуглубительных работ порт сможет принимать сухогрузы, универсальные суда и контейнеровозы вместимостью до 25 тысяч тонн."Основной объём грузоперевозок в порту Мариуполя приходится на зерновые культуры, уголь, аглоруду (разновидность железной руды) и грузы в упаковке, - отметили в правительстве. - Наиболее освоенные международные маршруты из портов Азовского бассейна пролегают в Турцию, страны Северной Африки и Ближнего Востока".Решение оборудовать грузовой постоянный многосторонний пункт пропуска даст возможность развивать портовую и другую инфраструктуру для расширения внутренней и внешней торговли. Это решение также поспособствует раскрытию экономического потенциала Донецкой Народной Республики.Накануне глава Минтранспорта РФ Андрей Никитин на форуме "Транспорт России" сообщил, что к 2030 году должны открыться пять аэропортов – в Донецке, Луганске, Запорожье, Херсоне и Мариуполе. Подробности в публикации Россия готовится к открытию аэропортов, закрытых с начала СВО.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

мариуполь

россия

турция

донбасс

новороссия

днр

донецкая народная республика

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2025

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, мариуполь, россия, турция, михаил мишустин, украина.ру, порты, восстановление донбасса, донбасс, новости донбасса, новороссия, аппарат правительства рф, новые регионы, днр, новости днр, донецкая народная республика