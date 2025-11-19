https://ukraina.ru/20251119/v-germanii-ozabocheny-izmeneniem-otnosheniya-chekhii-k-rezhimu-zelenskogo-1071835394.html

В Германии озабочены изменением отношения Чехии к режиму Зеленского

В Германии озабочены изменением отношения Чехии к режиму Зеленского - 19.11.2025 Украина.ру

В Германии озабочены изменением отношения Чехии к режиму Зеленского

Чехи может сократить военные поставки ЕС на Украину. Об этом сообщила Berliner Zeitung

2025-11-19T09:12

2025-11-19T09:12

2025-11-19T09:13

новости

украина

чехия

россия

виктор орбан

трамп и зеленский

дональд трамп

ес

украина.ру

военная помощь украине

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/102095/66/1020956622_0:0:3076:1731_1920x0_80_0_0_82338c376d92924b531c184bba9b7dd0.jpg

"Новая коалиция Бабиша сдвигает Прагу вправо и ставит под сомнение помощь Украине", - констатировало изданиие.Оно задалось вопросом об угрозе "разрыва в европейском подходе к Украине и сближением с Орбаном" после победы на чешских выборах движения ANO ("Акция недовольных граждан") во главе с Андреем Бабишем. Он который любит называть себя "чешским Трампом" и сформировал правительство из консервативных, правых и "евроскептических" сил."Победители недавних парламентских выборов намерены порвать не только с прозападной линией свергнутого премьер-министра Петра Фиалы, но и с политикой поддержки Украины. В самом Киеве растёт обеспокоенность тем, что Чехия, до сих пор одна из самых ярых сторонниц Украины, может стать источником нестабильности при Бабише или даже новым компонентом антиукраинского блока Виктора Орбана", - сказано в публикации.Там также отмечено, что Бабиш до избрания критиковал чешскую программу поставок боеприпасов для СУ."Основу европейских закупок боеприпасов для Украины, вероятно, ждет мощный удар. И это происходит в то время, когда Киев подвергается атакам беспилотников и усиливается давление России на Донбассе и юге страны", — отметило берлинское издание.В итоге Чехия может повлиять на сокращение военной и иной помощи Евросоюза для киевского режима.Также стало известно, что Украинцы задрапировали флагами дом спикера парламента ЧехииТем временем США тайно обсуждают с Россией план по УкраинеВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

украина

чехия

россия

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2025

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, украина, чехия, россия, виктор орбан, трамп и зеленский, дональд трамп, ес, украина.ру, военная помощь украине, боеприпасы, украина-ес, сво, всу