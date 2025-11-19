В Германии озабочены изменением отношения Чехии к режиму Зеленского - 19.11.2025 Украина.ру
В Германии озабочены изменением отношения Чехии к режиму Зеленского
В Германии озабочены изменением отношения Чехии к режиму Зеленского
Чехи может сократить военные поставки ЕС на Украину. Об этом сообщила Berliner Zeitung
2025-11-19T09:12
2025-11-19T09:13
"Новая коалиция Бабиша сдвигает Прагу вправо и ставит под сомнение помощь Украине", - констатировало изданиие.Оно задалось вопросом об угрозе "разрыва в европейском подходе к Украине и сближением с Орбаном" после победы на чешских выборах движения ANO ("Акция недовольных граждан") во главе с Андреем Бабишем. Он который любит называть себя "чешским Трампом" и сформировал правительство из консервативных, правых и "евроскептических" сил."Победители недавних парламентских выборов намерены порвать не только с прозападной линией свергнутого премьер-министра Петра Фиалы, но и с политикой поддержки Украины. В самом Киеве растёт обеспокоенность тем, что Чехия, до сих пор одна из самых ярых сторонниц Украины, может стать источником нестабильности при Бабише или даже новым компонентом антиукраинского блока Виктора Орбана", - сказано в публикации.Там также отмечено, что Бабиш до избрания критиковал чешскую программу поставок боеприпасов для СУ."Основу европейских закупок боеприпасов для Украины, вероятно, ждет мощный удар. И это происходит в то время, когда Киев подвергается атакам беспилотников и усиливается давление России на Донбассе и юге страны", — отметило берлинское издание.В итоге Чехия может повлиять на сокращение военной и иной помощи Евросоюза для киевского режима.Также стало известно, что Украинцы задрапировали флагами дом спикера парламента ЧехииТем временем США тайно обсуждают с Россией план по УкраинеВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
В Германии озабочены изменением отношения Чехии к режиму Зеленского

09:12 19.11.2025 (обновлено: 09:13 19.11.2025)
 
Чехи может сократить военные поставки ЕС на Украину. Об этом сообщила Berliner Zeitung
"Новая коалиция Бабиша сдвигает Прагу вправо и ставит под сомнение помощь Украине", - констатировало изданиие.
Оно задалось вопросом об угрозе "разрыва в европейском подходе к Украине и сближением с Орбаном" после победы на чешских выборах движения ANO ("Акция недовольных граждан") во главе с Андреем Бабишем. Он который любит называть себя "чешским Трампом" и сформировал правительство из консервативных, правых и "евроскептических" сил.
"Победители недавних парламентских выборов намерены порвать не только с прозападной линией свергнутого премьер-министра Петра Фиалы, но и с политикой поддержки Украины. В самом Киеве растёт обеспокоенность тем, что Чехия, до сих пор одна из самых ярых сторонниц Украины, может стать источником нестабильности при Бабише или даже новым компонентом антиукраинского блока Виктора Орбана", - сказано в публикации.
Там также отмечено, что Бабиш до избрания критиковал чешскую программу поставок боеприпасов для СУ.
"Основу европейских закупок боеприпасов для Украины, вероятно, ждет мощный удар. И это происходит в то время, когда Киев подвергается атакам беспилотников и усиливается давление России на Донбассе и юге страны", — отметило берлинское издание.
В итоге Чехия может повлиять на сокращение военной и иной помощи Евросоюза для киевского режима.
Также стало известно, что Украинцы задрапировали флагами дом спикера парламента Чехии
Тем временем США тайно обсуждают с Россией план по Украине
Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
НовостиУкраинаЧехияРоссияВиктор ОрбанТрамп и ЗеленскийДональд ТрампЕСУкраина.рувоенная помощь УкраинебоеприпасыУкраина-ЕССВОВСУ
 
