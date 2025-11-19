https://ukraina.ru/20251119/v-germanii-ozabocheny-izmeneniem-otnosheniya-chekhii-k-rezhimu-zelenskogo-1071835394.html
В Германии озабочены изменением отношения Чехии к режиму Зеленского
В Германии озабочены изменением отношения Чехии к режиму Зеленского - 19.11.2025 Украина.ру
В Германии озабочены изменением отношения Чехии к режиму Зеленского
Чехи может сократить военные поставки ЕС на Украину. Об этом сообщила Berliner Zeitung
2025-11-19T09:12
2025-11-19T09:12
2025-11-19T09:13
новости
украина
чехия
россия
виктор орбан
трамп и зеленский
дональд трамп
ес
украина.ру
военная помощь украине
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/102095/66/1020956622_0:0:3076:1731_1920x0_80_0_0_82338c376d92924b531c184bba9b7dd0.jpg
"Новая коалиция Бабиша сдвигает Прагу вправо и ставит под сомнение помощь Украине", - констатировало изданиие.Оно задалось вопросом об угрозе "разрыва в европейском подходе к Украине и сближением с Орбаном" после победы на чешских выборах движения ANO ("Акция недовольных граждан") во главе с Андреем Бабишем. Он который любит называть себя "чешским Трампом" и сформировал правительство из консервативных, правых и "евроскептических" сил."Победители недавних парламентских выборов намерены порвать не только с прозападной линией свергнутого премьер-министра Петра Фиалы, но и с политикой поддержки Украины. В самом Киеве растёт обеспокоенность тем, что Чехия, до сих пор одна из самых ярых сторонниц Украины, может стать источником нестабильности при Бабише или даже новым компонентом антиукраинского блока Виктора Орбана", - сказано в публикации.Там также отмечено, что Бабиш до избрания критиковал чешскую программу поставок боеприпасов для СУ."Основу европейских закупок боеприпасов для Украины, вероятно, ждет мощный удар. И это происходит в то время, когда Киев подвергается атакам беспилотников и усиливается давление России на Донбассе и юге страны", — отметило берлинское издание.В итоге Чехия может повлиять на сокращение военной и иной помощи Евросоюза для киевского режима.Также стало известно, что Украинцы задрапировали флагами дом спикера парламента ЧехииТем временем США тайно обсуждают с Россией план по УкраинеВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
украина
чехия
россия
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2025
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/102095/66/1020956622_345:0:3076:2048_1920x0_80_0_0_44841a485a42717f405174efbf3b80cc.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, украина, чехия, россия, виктор орбан, трамп и зеленский, дональд трамп, ес, украина.ру, военная помощь украине, боеприпасы, украина-ес, сво, всу
Новости, Украина, Чехия, Россия, Виктор Орбан, Трамп и Зеленский, Дональд Трамп, ЕС, Украина.ру, военная помощь Украине, боеприпасы, Украина-ЕС, СВО, ВСУ
В Германии озабочены изменением отношения Чехии к режиму Зеленского
09:12 19.11.2025 (обновлено: 09:13 19.11.2025)
Чехи может сократить военные поставки ЕС на Украину. Об этом сообщила Berliner Zeitung
"Новая коалиция Бабиша сдвигает Прагу вправо и ставит под сомнение помощь Украине", - констатировало изданиие.
Оно задалось вопросом об угрозе "разрыва в европейском подходе к Украине и сближением с Орбаном" после победы на чешских выборах движения ANO ("Акция недовольных граждан") во главе с Андреем Бабишем. Он который любит называть себя "чешским Трампом" и сформировал правительство из консервативных, правых и "евроскептических" сил.
"Победители недавних парламентских выборов намерены порвать не только с прозападной линией свергнутого премьер-министра Петра Фиалы, но и с политикой поддержки Украины. В самом Киеве растёт обеспокоенность тем, что Чехия, до сих пор одна из самых ярых сторонниц Украины, может стать источником нестабильности при Бабише или даже новым компонентом антиукраинского блока Виктора Орбана", - сказано в публикации.
Там также отмечено, что Бабиш до избрания критиковал чешскую программу поставок боеприпасов для СУ.
"Основу европейских закупок боеприпасов для Украины, вероятно, ждет мощный удар. И это происходит в то время, когда Киев подвергается атакам беспилотников и усиливается давление России на Донбассе и юге страны", — отметило берлинское издание.
В итоге Чехия может повлиять на сокращение военной и иной помощи Евросоюза для киевского режима.
Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.