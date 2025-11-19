"США не могут заведомо победить в ядерной войне": политолог объяснил крах американской стратегии
Планы США по достижению военного превосходства над Россией провалились, и теперь Вашингтон не может рассчитывать на победу в гипотетическом ядерном конфликте. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал известный политолог, политтехнолог, теле и радиоведущий Дмитрий Куликов
Комментируя военную стратегию США, Куликов напомнил о выходе Вашингтона из Договора об ограничении систем противоракетной обороны (ПРО) в 2021 году.
"Выходя с 2021 года из договора по ПРО, они планировали шаг за шагом добиться преимущества над Россией. Сначала вышли из ПРО. Потом появилась концепция опережающего обезоруживающего удара по нашим ядерным силам. А ПРО должно было сбивать остатки наших ядерных ракет", — рассказал эксперт.
Однако, по словам Куликова, этим планам не суждено было сбыться благодаря действиям Москвы. "Но стратегическая линия России и лично [президента РФ Владимира] Путина состоялась в том, чтобы мы не просто удержались, но и впервые в истории получили преимущество по стратегическим вооружениям", — заявил политолог.
В результате, констатировал он, Вашингтон стремится выйти из конфликта. "И теперь США не могут заведомо победить в ядерной войне, как они хотели. И теперь встает вопрос о том, уцелеют ли вообще США в случае такого конфликта. Поэтому американцы уходят от войны", — подытожил собеседник издания.
