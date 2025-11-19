https://ukraina.ru/20251119/ssha-ne-mogut-zavedomo-pobedit-v-yadernoy-voyne-politolog-obyasnil-krakh-amerikanskoy-strategii-1071790462.html

"США не могут заведомо победить в ядерной войне": политолог объяснил крах американской стратегии

"США не могут заведомо победить в ядерной войне": политолог объяснил крах американской стратегии - 19.11.2025 Украина.ру

"США не могут заведомо победить в ядерной войне": политолог объяснил крах американской стратегии

Планы США по достижению военного превосходства над Россией провалились, и теперь Вашингтон не может рассчитывать на победу в гипотетическом ядерном конфликте. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал известный политолог, политтехнолог, теле и радиоведущий Дмитрий Куликов

2025-11-19T04:30

2025-11-19T04:30

2025-11-19T04:30

новости

сша

россия

вашингтон

украина.ру

конфликт

война

чем закончится война на украине

война на украине

про

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/101171/56/1011715634_0:92:3077:1823_1920x0_80_0_0_1393d2d0399dd3807fe89b0576f0edbe.jpg

Комментируя военную стратегию США, Куликов напомнил о выходе Вашингтона из Договора об ограничении систем противоракетной обороны (ПРО) в 2021 году. Однако, по словам Куликова, этим планам не суждено было сбыться благодаря действиям Москвы. "Но стратегическая линия России и лично [президента РФ Владимира] Путина состоялась в том, чтобы мы не просто удержались, но и впервые в истории получили преимущество по стратегическим вооружениям", — заявил политолог.В результате, констатировал он, Вашингтон стремится выйти из конфликта. "И теперь США не могут заведомо победить в ядерной войне, как они хотели. И теперь встает вопрос о том, уцелеют ли вообще США в случае такого конфликта. Поэтому американцы уходят от войны", — подытожил собеседник издания.Полный текст материала "Дмитрий Куликов: Трамп выйдет на сцену, когда Россия нанесет Украине и Европе стратегическое поражение" на сайте Украина.ру.Также по теме — в интервью Василия Кашина: Украине грозит блэкаут и развал фронта, а США ввязались в опасную гонку с Россией и Китаем.

сша

россия

вашингтон

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2025

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, сша, россия, вашингтон, украина.ру, конфликт, война, чем закончится война на украине, война на украине, про, ядерный, ракеты, ядерное оружие, аналитики, украина аналитика, аналитика событий на украине, сво