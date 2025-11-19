Game over. Идеальный шторм для Киева: Запад требует жертв на фоне обвала обороны ВСУ. Итоги 19 ноября - 19.11.2025 Украина.ру
Game over. Идеальный шторм для Киева: Запад требует жертв на фоне обвала обороны ВСУ. Итоги 19 ноября
Game over. Идеальный шторм для Киева: Запад требует жертв на фоне обвала обороны ВСУ. Итоги 19 ноября - 19.11.2025 Украина.ру
Game over. Идеальный шторм для Киева: Запад требует жертв на фоне обвала обороны ВСУ. Итоги 19 ноября
"Идеальный шторм" накрыл киевский режим. Политический тайфун с требованием отставки Ермака, провал на фронте под Гуляйполем и ледяной ветер ультиматумов из Вашингтона и Берлина — все это обрушилось на Владимира Зеленского одновременно, ставя под вопрос не только будущее его власти, но и всей государственной конструкции киевского режима
2025-11-19T18:01
2025-11-19T18:32
эксклюзив
киев
украина
сша
андрей ермак
владимир зеленский
валерий залужный
вооруженные силы украины
politico
энергоатом
Зеленский оказался в эпицентре многомерного кризиса.На фоне катастрофической ситуации на фронте и растущего давления со стороны Запада, в Киеве разворачивается политическая буря, главной фигурой которой стал всесильный глава Офиса президента (ОП) Андрей Ермак. Его возможная отставка, которая, по слухам, может быть объявлена в ближайшие часы, стала ключевым требованием западных кураторов для продолжения финансовой поддержки. Конец эпохи Ермака: Али-Баба в осадеАндрей Ермак, сосредоточивший за годы работы беспрецедентную власть и контроль над кадровыми и финансовыми потоками, оказался в центре громкого коррупционного скандала. Его имя фигурирует в расследованиях о хищениях в госкомпании "Энергоатом" и в оборонной сфере. В неопубликованных материалах дела, как сообщают СМИ, Ермак фигурирует под кодовым именем "Али-Баба". Сигналом к началу конца стала публикация детектива Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) Руслана Магомедрасулова, находящегося в СИЗО. Он заявил, что его арест был санкционирован в ОП, а причина — участие в расследовании дел, где фигурируют высшие госчиновники. Это прозрачно намекает на политическую волю на самом верху. Давление нарастает со всех сторон: - Партия "Слуга народа":Впервые депутаты от правящей партии публично требуют отставки Ермака. По данным телеграм-каналов, части фракции поставлен ультиматум: увольнение главы ОП, иначе они покинут коалицию, лишив Зеленского парламентского большинства. - Силовой блок:За отставку Ермака, как сообщается, выступают начальник ГУР Кирилл Буданов, премьер-министр Юлия Свириденко и ее заместитель Михаил Федоров. - Западные партнеры:В Вашингтоне и европейских столицах открыто заявляют о "негативной роли" Ермака и коррупции, разъедающей украинское государство. Как сообщает канал "Легитимный", Зеленскому на Западе объявили ультиматум: финансирование приостановлено до тех пор, пока Ермак не будет уволен. Операция "Преемник": поиск управляемой заменыСама по себе отставка Ермака может оказаться лишь тактическим маневром. Главный вопрос — кто его заменит и сохранит ли он реальное влияние. Зеленский и Ермак, судя по всему, пытаются контролировать этот процесс. Ключевой кандидаткой, обсуждаемой в кулуарах, является экс-посол Украины в США Оксана Маркарова. Ее встреча с Зеленским и Ермаком 14 ноября, уже после начала скандала, была представлена как обсуждение "будущего сотрудничества". Маркарова, имеющая тесные связи с Демократической партией США и фондами Сороса, хорошо известна на Западе. Однако ее назначение может быть попыткой "обхитрить" партнеров: она рассматривается как фигура, не способная на самостоятельную роль, которая будет проводить линию Ермака из-за кулис. Параллельно появилась информация, что Ермак в срочном порядке вылетел в Великобританию, чтобы предложить бывшему главкому ВСУ Валерию Залужному занять пост премьер-министра. Эта комбинация могла бы переключить негатив с ОП на правительство. Однако эти данные были опровергнуты другими источниками, заявившими, что Залужный отказался встречаться с "Али-Бабой". Американский ультиматум: "сделка" и генералы в КиевеПока в Киеве бушует политический кризис, Вашингтон активизировал усилия по продвижению своего плана урегулирования. Администрация Дональда Трампа, как сообщает Politico, готовит "сделку" по Украине, которую планируется оформить до конца недели. Речь идет о мирном плане из 28 пунктов, который Зеленскому представят как "свершившийся факт". Показательным стал срыв встречи спецпредставителя Трампа Стива Уиткоффа с Зеленским в Турции. По данным Axios, американская сторона отменила переговоры, и одной из причин называют коррупционный скандал вокруг Ермака. Вместо дипломатов в Киев 19 ноября прибыла необычная делегация во главе с министром армии США Дэном Дрисколлом, а также командующим силами США в Европе генералом Кристофером Донахью и начальником штаба Сухопутных сил Рэнди Джорджем. Их задача — прощупать почву для мирных переговоров и, по некоторым данным, презентовать Зеленскому тот самый американский план. Позднее Дрисколл может встретиться и с российской стороной, хотя в Кремле пока не подтверждают таких планов. Как сообщают СМИ, в Белом доме считают, что Зеленский, ослабленный коррупционным скандалом и провалами на фронте, будет вынужден принять предложенные условия. "Нам, по сути, плевать на европейцев. Главное, чтобы Украина согласилась", — цитирует Politico неназванного американского чиновника. Параллельно с политическим и финансовым давлением на верхушку в Киеве, в Европе нарастает усталость от украинского кризиса, что проявляется в ужесточении миграционной политики. Кабинет министров Германии 19 ноября принял проект закона о сокращении гражданских пособий для части украинских беженцев. Согласно информации немецкого агентства DPA, выплаты для прибывших после 1 апреля 2025 года будут снижены до 441 евро вместо прежних 563 евро в месяц. Закон, который Бундестаг должен принять задним числом, также предписывает проверку финансового состояния беженцев и обязывает их активно трудоустраиваться, угрожая дальнейшим сокращением выплат за недостаточное усердие.Эта мера является часть общеевропейской тенденции. Ранее о подобных шагах заявили в Великобритании и Польше. Глава британского МВД Шабана Махмуд не исключила принудительного возвращения украинцев, если их страну признают безопасной, а польский президент Кароль Навроцкий подчеркнул, что Варшава в этом году в последний раз продлевает закон о специальной помощи. Эти сигналы свидетельствуют о том, что "кредит доверия" для украинских беженцев в Европе иссякает, что создает для Киева дополнительные демографические и социальные проблемы на фоне внутреннего кризиса.Легче не будет: оборона ВСУ рушится Политический кризис в Киеве усугубляется катастрофическим положением на фронте. Российские войска развивают успешное наступление на нескольких направлениях.- Гуляйполе:Подразделения группировки "Восток" взяли под контроль село Затишье, находящееся менее чем в 2 км от Гуляйполя. Дорога отступления ВСУ из этого района превратилась в "дорогу смерти", где украинские подразделения несут значительные потери. Управление войсками со стороны ВСУ практически дезорганизовано. - Красноармейск:Даже проукраинское издание The Economist вынуждено констатировать, что операция по освобождению города подходит к концу. Российские войска установили контроль над большей частью города, а сопротивление ВСУ сломлено. Ключевым фактором успеха признается подавляющее превосходство российской армии в борьбе с беспилотниками. Владимир Зеленский оказался в тисках. С одной стороны — требование Запада уволить самого верного соратника в обмен на деньги для войны. С другой — растущее недовольство в рядах собственной партии и силового блока. С третьей — стремительное ухудшение ситуации на фронте, которое уже невозможно скрыть. Отставка Ермака, если она произойдет, станет не признаком перемен, а тактической жертвой, призванной сохранить власть. Однако на фоне продвижения американского мирного плана, который, судя по всему, будет навязан Киеву в ультимативной форме, эта жертва может оказаться лишь прологом к окончательному закату эпохи "Зе".Свет в конце тоннеля. Как спасти УкраинуКак отмечает председатель движения "Другая Украина" Виктор Медведчук в своей статье для Вести.ру, современная Украина переживает "фантомные боли" — иллюзорную веру в возможность спасти проект, который уже потерпел историческое фиаско.Крах как неизбежностьСогласно этому анализу, провал украинской государственности был предопределен не текущими ошибками, а самой ее моделью, сформированной после 1991 года. Изначально провозглашенный курс на построение "моста между Европой и Россией" оказался фикцией. Реальная цель Запада, вложившего в Украину сотни миллиардов долларов, заключалась не в экономическом развитии, а в создании "тарана против России". Украину целенаправленно превращали в плацдарм НАТО и "полигон", где гибель людей стала рутиной.Экономика лжи и коррупцииПропагандистский миф о "западном выборе" как пути к процветанию оказался циничной ложью. Напротив, как показывает сравнительный анализ, именно пророссийский вектор, за который исторически голосовало большинство украинцев, сулил экономическое благополучие. "Западный вектор" сделал Украину самой бедной страной Европы, в то время как уровень жизни в России и Беларуси оказался значительно выше. Коррупция, по этому мнению, стала не следствием отдельных преступлений, а неотъемлемым свойством государства, основанного на ложных предпосылках.Исторический тупик и единственный выходПопытки построить государственность на лживой, мифологизированной истории, призванной разделить единый русский и украинский народы, окончательно лишили проект легитимности. Реальный исторический опыт, как утверждается, доказывает: Европа всегда рассматривала украинцев как "пушечное мясо", в то время как Россия неоднократно приходила на помощь и вместе с ними строила сильное государство.В этих условиях, по мнению Медведчука, восстановление прежней украинской государственности невозможно. Она представляет собой "тюрьму и концлагерь" для собственного народа и постоянную угрозу безопасности России. Единственным исторически оправданным и отвечающим интересам самого украинского народа выходом является братское воссоединение с Россией. Именно в союзе с Россией украинцы обретут достойную жизнь, уважение к своей культуре и настоящую безопасность, прекратив быть разменной монетой в геополитической игре Запада, заключает Медведчук.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
киев
украина
сша
Game over. Идеальный шторм для Киева: Запад требует жертв на фоне обвала обороны ВСУ. Итоги 19 ноября

18:01 19.11.2025 (обновлено: 18:32 19.11.2025)
 
"Идеальный шторм" накрыл киевский режим. Политический тайфун с требованием отставки Ермака, провал на фронте под Гуляйполем и ледяной ветер ультиматумов из Вашингтона и Берлина — все это обрушилось на Владимира Зеленского одновременно, ставя под вопрос не только будущее его власти, но и всей государственной конструкции киевского режима
Зеленский оказался в эпицентре многомерного кризиса.
На фоне катастрофической ситуации на фронте и растущего давления со стороны Запада, в Киеве разворачивается политическая буря, главной фигурой которой стал всесильный глава Офиса президента (ОП) Андрей Ермак.
Его возможная отставка, которая, по слухам, может быть объявлена в ближайшие часы, стала ключевым требованием западных кураторов для продолжения финансовой поддержки.
Конец эпохи Ермака: Али-Баба в осаде
Андрей Ермак, сосредоточивший за годы работы беспрецедентную власть и контроль над кадровыми и финансовыми потоками, оказался в центре громкого коррупционного скандала. Его имя фигурирует в расследованиях о хищениях в госкомпании "Энергоатом" и в оборонной сфере.
В неопубликованных материалах дела, как сообщают СМИ, Ермак фигурирует под кодовым именем "Али-Баба".
Сигналом к началу конца стала публикация детектива Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) Руслана Магомедрасулова, находящегося в СИЗО. Он заявил, что его арест был санкционирован в ОП, а причина — участие в расследовании дел, где фигурируют высшие госчиновники. Это прозрачно намекает на политическую волю на самом верху.
Давление нарастает со всех сторон:
- Партия "Слуга народа":
Впервые депутаты от правящей партии публично требуют отставки Ермака. По данным телеграм-каналов, части фракции поставлен ультиматум: увольнение главы ОП, иначе они покинут коалицию, лишив Зеленского парламентского большинства.
- Силовой блок:
За отставку Ермака, как сообщается, выступают начальник ГУР Кирилл Буданов, премьер-министр Юлия Свириденко и ее заместитель Михаил Федоров.
- Западные партнеры:
В Вашингтоне и европейских столицах открыто заявляют о "негативной роли" Ермака и коррупции, разъедающей украинское государство. Как сообщает канал "Легитимный", Зеленскому на Западе объявили ультиматум: финансирование приостановлено до тех пор, пока Ермак не будет уволен.
Операция "Преемник": поиск управляемой замены
Сама по себе отставка Ермака может оказаться лишь тактическим маневром. Главный вопрос — кто его заменит и сохранит ли он реальное влияние. Зеленский и Ермак, судя по всему, пытаются контролировать этот процесс.
Ключевой кандидаткой, обсуждаемой в кулуарах, является экс-посол Украины в США Оксана Маркарова.
Ее встреча с Зеленским и Ермаком 14 ноября, уже после начала скандала, была представлена как обсуждение "будущего сотрудничества". Маркарова, имеющая тесные связи с Демократической партией США и фондами Сороса, хорошо известна на Западе.
Однако ее назначение может быть попыткой "обхитрить" партнеров: она рассматривается как фигура, не способная на самостоятельную роль, которая будет проводить линию Ермака из-за кулис.
Параллельно появилась информация, что Ермак в срочном порядке вылетел в Великобританию, чтобы предложить бывшему главкому ВСУ Валерию Залужному занять пост премьер-министра.
Эта комбинация могла бы переключить негатив с ОП на правительство. Однако эти данные были опровергнуты другими источниками, заявившими, что Залужный отказался встречаться с "Али-Бабой".
Американский ультиматум: "сделка" и генералы в Киеве
Пока в Киеве бушует политический кризис, Вашингтон активизировал усилия по продвижению своего плана урегулирования. Администрация Дональда Трампа, как сообщает Politico, готовит "сделку" по Украине, которую планируется оформить до конца недели. Речь идет о мирном плане из 28 пунктов, который Зеленскому представят как "свершившийся факт".
Показательным стал срыв встречи спецпредставителя Трампа Стива Уиткоффа с Зеленским в Турции. По данным Axios, американская сторона отменила переговоры, и одной из причин называют коррупционный скандал вокруг Ермака.
Вместо дипломатов в Киев 19 ноября прибыла необычная делегация во главе с министром армии США Дэном Дрисколлом, а также командующим силами США в Европе генералом Кристофером Донахью и начальником штаба Сухопутных сил Рэнди Джорджем.
Их задача — прощупать почву для мирных переговоров и, по некоторым данным, презентовать Зеленскому тот самый американский план. Позднее Дрисколл может встретиться и с российской стороной, хотя в Кремле пока не подтверждают таких планов.
Как сообщают СМИ, в Белом доме считают, что Зеленский, ослабленный коррупционным скандалом и провалами на фронте, будет вынужден принять предложенные условия.
"Нам, по сути, плевать на европейцев. Главное, чтобы Украина согласилась", — цитирует Politico неназванного американского чиновника.
Параллельно с политическим и финансовым давлением на верхушку в Киеве, в Европе нарастает усталость от украинского кризиса, что проявляется в ужесточении миграционной политики.
Кабинет министров Германии 19 ноября принял проект закона о сокращении гражданских пособий для части украинских беженцев.
Согласно информации немецкого агентства DPA, выплаты для прибывших после 1 апреля 2025 года будут снижены до 441 евро вместо прежних 563 евро в месяц.
Закон, который Бундестаг должен принять задним числом, также предписывает проверку финансового состояния беженцев и обязывает их активно трудоустраиваться, угрожая дальнейшим сокращением выплат за недостаточное усердие.
Эта мера является часть общеевропейской тенденции. Ранее о подобных шагах заявили в Великобритании и Польше.
Глава британского МВД Шабана Махмуд не исключила принудительного возвращения украинцев, если их страну признают безопасной, а польский президент Кароль Навроцкий подчеркнул, что Варшава в этом году в последний раз продлевает закон о специальной помощи.
Эти сигналы свидетельствуют о том, что "кредит доверия" для украинских беженцев в Европе иссякает, что создает для Киева дополнительные демографические и социальные проблемы на фоне внутреннего кризиса.
Легче не будет: оборона ВСУ рушится
Политический кризис в Киеве усугубляется катастрофическим положением на фронте. Российские войска развивают успешное наступление на нескольких направлениях.
- Гуляйполе:
Подразделения группировки "Восток" взяли под контроль село Затишье, находящееся менее чем в 2 км от Гуляйполя. Дорога отступления ВСУ из этого района превратилась в "дорогу смерти", где украинские подразделения несут значительные потери. Управление войсками со стороны ВСУ практически дезорганизовано.
- Красноармейск:
Даже проукраинское издание The Economist вынуждено констатировать, что операция по освобождению города подходит к концу. Российские войска установили контроль над большей частью города, а сопротивление ВСУ сломлено. Ключевым фактором успеха признается подавляющее превосходство российской армии в борьбе с беспилотниками.
Владимир Зеленский оказался в тисках.
С одной стороны — требование Запада уволить самого верного соратника в обмен на деньги для войны.
С другой — растущее недовольство в рядах собственной партии и силового блока.
С третьей — стремительное ухудшение ситуации на фронте, которое уже невозможно скрыть.
Отставка Ермака, если она произойдет, станет не признаком перемен, а тактической жертвой, призванной сохранить власть.
Однако на фоне продвижения американского мирного плана, который, судя по всему, будет навязан Киеву в ультимативной форме, эта жертва может оказаться лишь прологом к окончательному закату эпохи "Зе".

Свет в конце тоннеля. Как спасти Украину

Как отмечает председатель движения "Другая Украина" Виктор Медведчук в своей статье для Вести.ру, современная Украина переживает "фантомные боли" — иллюзорную веру в возможность спасти проект, который уже потерпел историческое фиаско.
Крах как неизбежность
Согласно этому анализу, провал украинской государственности был предопределен не текущими ошибками, а самой ее моделью, сформированной после 1991 года. Изначально провозглашенный курс на построение "моста между Европой и Россией" оказался фикцией.
Реальная цель Запада, вложившего в Украину сотни миллиардов долларов, заключалась не в экономическом развитии, а в создании "тарана против России". Украину целенаправленно превращали в плацдарм НАТО и "полигон", где гибель людей стала рутиной.
Экономика лжи и коррупции
Пропагандистский миф о "западном выборе" как пути к процветанию оказался циничной ложью. Напротив, как показывает сравнительный анализ, именно пророссийский вектор, за который исторически голосовало большинство украинцев, сулил экономическое благополучие.
"Западный вектор" сделал Украину самой бедной страной Европы, в то время как уровень жизни в России и Беларуси оказался значительно выше.
Коррупция, по этому мнению, стала не следствием отдельных преступлений, а неотъемлемым свойством государства, основанного на ложных предпосылках.
Исторический тупик и единственный выход
Попытки построить государственность на лживой, мифологизированной истории, призванной разделить единый русский и украинский народы, окончательно лишили проект легитимности.
Реальный исторический опыт, как утверждается, доказывает: Европа всегда рассматривала украинцев как "пушечное мясо", в то время как Россия неоднократно приходила на помощь и вместе с ними строила сильное государство.
В этих условиях, по мнению Медведчука, восстановление прежней украинской государственности невозможно.
Она представляет собой "тюрьму и концлагерь" для собственного народа и постоянную угрозу безопасности России.
Единственным исторически оправданным и отвечающим интересам самого украинского народа выходом является братское воссоединение с Россией.
Именно в союзе с Россией украинцы обретут достойную жизнь, уважение к своей культуре и настоящую безопасность, прекратив быть разменной монетой в геополитической игре Запада, заключает Медведчук.
Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
