Для чего Болгария стирает Россию из учебников: Колташов об украинизации и дебилизации Евросоюза
Для чего Болгария стирает Россию из учебников: Колташов об украинизации и дебилизации Евросоюза
Для чего Болгария стирает Россию из учебников: Колташов об украинизации и дебилизации Евросоюза
Экономист, директор Института нового общества и автор ТГ-канала "Политэкономия Колташов" Василий Колташов в эфире Украина.ру рассказал о новой санкционной идее Трампа против стран-партнёров России, а также проанализировал степень украинизации стран Евросоюза и вероятность конфискации российских замороженных активов
2025-11-18T09:04
2025-11-18T09:04
видео
россия
болгария
британия
дональд трамп
петр порошенко
игорь коломойский
ес
украина.ру
00:27 - Санкции от Трампа для стран-партнёров России.06:08 – Почему страны Карибского бассейна требуют репараций от Британии?09:32 – Как Болгария пытается стереть Россию?20:41 – Блокировка решения о конфискации замороженных активов РФ.25:48 – Стратегия финансирования Киева. * В материале упоминаются Пётр Порошенко и Игорь Коломойский, внесённые Росфинмониторингом в реестр террористов и экстремистов.
россия
болгария
британия
видео, россия, болгария, британия, дональд трамп, петр порошенко, игорь коломойский, ес
Видео, Россия, Болгария, Британия, Дональд Трамп, Петр Порошенко, Игорь Коломойский, ЕС, Украина.ру

Для чего Болгария стирает Россию из учебников: Колташов об украинизации и дебилизации Евросоюза

09:04 18.11.2025
 
Экономист, директор Института нового общества и автор ТГ-канала "Политэкономия Колташов" Василий Колташов в эфире Украина.ру рассказал о новой санкционной идее Трампа против стран-партнёров России, а также проанализировал степень украинизации стран Евросоюза и вероятность конфискации российских замороженных активов
00:27 - Санкции от Трампа для стран-партнёров России.
06:08 – Почему страны Карибского бассейна требуют репараций от Британии?
09:32 – Как Болгария пытается стереть Россию?
20:41 – Блокировка решения о конфискации замороженных активов РФ.
25:48 – Стратегия финансирования Киева.
* В материале упоминаются Пётр Порошенко и Игорь Коломойский, внесённые Росфинмониторингом в реестр террористов и экстремистов.
ВидеоРоссияБолгарияБританияДональд ТрампПетр ПорошенкоИгорь КоломойскийЕСУкраина.ру
 
Лента новостейМолния