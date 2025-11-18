https://ukraina.ru/20251118/dlya-chego-bolgariya-stiraet-rossiyu-iz-uchebnikov-koltashov-ob-ukrainizatsii-i-debilizatsii-evrosoyuza-1071777788.html

Для чего Болгария стирает Россию из учебников: Колташов об украинизации и дебилизации Евросоюза

Экономист, директор Института нового общества и автор ТГ-канала "Политэкономия Колташов" Василий Колташов в эфире Украина.ру рассказал о новой санкционной идее Трампа против стран-партнёров России, а также проанализировал степень украинизации стран Евросоюза и вероятность конфискации российских замороженных активов

2025-11-18T09:04

00:27 - Санкции от Трампа для стран-партнёров России.06:08 – Почему страны Карибского бассейна требуют репараций от Британии?09:32 – Как Болгария пытается стереть Россию?20:41 – Блокировка решения о конфискации замороженных активов РФ.25:48 – Стратегия финансирования Киева. * В материале упоминаются Пётр Порошенко и Игорь Коломойский, внесённые Росфинмониторингом в реестр террористов и экстремистов.

