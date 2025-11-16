https://ukraina.ru/20251116/v-podveshennom-sostoyanii-amerikanist-vasilev-o-klyuchevom-dogovore-s-ssha-i-ritorike-trampa-1071564859.html

"В подвешенном состоянии": американист Васильев о ключевом договоре с США и риторике Трампа

"В подвешенном состоянии": американист Васильев о ключевом договоре с США и риторике Трампа - 16.11.2025 Украина.ру

"В подвешенном состоянии": американист Васильев о ключевом договоре с США и риторике Трампа

Истинной причиной ядерной риторики Дональда Трампа может быть приближающаяся дата истечения срока действия Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений, продление которого выглядит маловероятным. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал научный сотрудник Института США и Канады РАН, американист Владимир Васильев

2025-11-16T04:40

2025-11-16T04:40

2025-11-16T04:40

новости

сша

россия

дональд трамп

украина.ру

дснв

ядерный

договор

ядерное

ядерное оружие

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/101175/85/1011758550_0:158:3077:1889_1920x0_80_0_0_a80221bacc65bb5ffdc84da6a3f7050d.jpg

На вопрос журналиста о том, с чем связаны заявления Трампа, Васильев указал на ключевую дату. "У меня ощущение, что близится 5 февраля 2026 года, когда истекает срок действия Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-III)", — заявил эксперт.Он констатировал сложившуюся ситуацию с переговорами России и США. "По моей информации, никаких контактов и переговоров между российской и американской стороной не ведется. Трамп делал некие заявления, видимо, с целью создать предлог для того, чтобы выйти из этой договоренности", — пояснил американист."Что касается России, то мы предложили принять мораторий и в течение 2026 года все-теки переговоры провести. То есть пока этот вопрос находится в подвешенном состоянии, и я бы не придавал ему большого значения", — подытожил собеседник издания.Полный текст материала Анны Черкасовой "Владимир Васильев: Психопатия Европы может возродить мысли о провокации с "грязной бомбой" на Украине" на сайте Украина.ру.Также материал на эту тему: "Ирина Алкснис: США поворачивают налево, пока Трамп устраивает шоу вокруг ядерных испытаний" на сайте Украина.ру.

сша

россия

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2025

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, сша, россия, дональд трамп, украина.ру, дснв, ядерный, договор, ядерное, ядерное оружие, переговоры, международные отношения, международная политика