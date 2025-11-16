https://ukraina.ru/20251116/v-podveshennom-sostoyanii-amerikanist-vasilev-o-klyuchevom-dogovore-s-ssha-i-ritorike-trampa-1071564859.html
"В подвешенном состоянии": американист Васильев о ключевом договоре с США и риторике Трампа
Истинной причиной ядерной риторики Дональда Трампа может быть приближающаяся дата истечения срока действия Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений, продление которого выглядит маловероятным. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал научный сотрудник Института США и Канады РАН, американист Владимир Васильев
На вопрос журналиста о том, с чем связаны заявления Трампа, Васильев указал на ключевую дату. "У меня ощущение, что близится 5 февраля 2026 года, когда истекает срок действия Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-III)", — заявил эксперт.Он констатировал сложившуюся ситуацию с переговорами России и США. "По моей информации, никаких контактов и переговоров между российской и американской стороной не ведется. Трамп делал некие заявления, видимо, с целью создать предлог для того, чтобы выйти из этой договоренности", — пояснил американист."Что касается России, то мы предложили принять мораторий и в течение 2026 года все-теки переговоры провести. То есть пока этот вопрос находится в подвешенном состоянии, и я бы не придавал ему большого значения", — подытожил собеседник издания.Полный текст материала Анны Черкасовой "Владимир Васильев: Психопатия Европы может возродить мысли о провокации с "грязной бомбой" на Украине" на сайте Украина.ру.Также материал на эту тему: "Ирина Алкснис: США поворачивают налево, пока Трамп устраивает шоу вокруг ядерных испытаний" на сайте Украина.ру.
Истинной причиной ядерной риторики Дональда Трампа может быть приближающаяся дата истечения срока действия Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений, продление которого выглядит маловероятным. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал научный сотрудник Института США и Канады РАН, американист Владимир Васильев
На вопрос журналиста о том, с чем связаны заявления Трампа, Васильев указал на ключевую дату. "У меня ощущение, что близится 5 февраля 2026 года, когда истекает срок действия Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-III)", — заявил эксперт.
Он констатировал сложившуюся ситуацию с переговорами России и США. "По моей информации, никаких контактов и переговоров между российской и американской стороной не ведется. Трамп делал некие заявления, видимо, с целью создать предлог для того, чтобы выйти из этой договоренности", — пояснил американист.
"Что касается России, то мы предложили принять мораторий и в течение 2026 года все-теки переговоры провести. То есть пока этот вопрос находится в подвешенном состоянии, и я бы не придавал ему большого значения", — подытожил собеседник издания.