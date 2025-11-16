"Надо пугать хозяев": Кочетков заявил о необходимости прямого воздействия на Великобританию
Для прекращения конфликта Россия должна воздействовать не на Польшу и Прибалтику, а на их кураторов в лице Великобритании, которая исторически не выдерживает прямого давления. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политтехнолог, координатор движения "Русский Союз", военный волонтер Алексей Кочетков
Отвечая на вопрос, на кого должна быть направлена демонстрация силы, Кочетков провел четкое разграничение. "Поляков с прибалтами пугать бессмысленно. Это клиенты. Надо пугать хозяев. Прежде всего, Великобританию. Они любят работать чужими руками, но у них болевой порог на самом деле не очень высокий", — заявил политтехнолог.
В качестве примера он привел исторический прецедент. "Скажем, когда Российская Империя начала приближаться к границам британской Индии, британцы перестали создавать нам проблемы на Кавказе. И сотрудничество Британии с Османской Империей как-то тоже пошло на спад", — напомнил эксперт.
Кочетков охарактеризовал британский подход к союзникам. "Британцам вообще не жалко никого – не немцев, ни французов, ни даже собственных граждан, учитывая, какую внутреннюю политику они проводят", — резюмировал собеседник издания.
