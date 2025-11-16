https://ukraina.ru/20251116/nado-pugat-khozyaev-kochetkov-zayavil-o-neobkhodimosti-pryamogo-vozdeystviya-na-velikobritaniyu-1071426868.html

"Надо пугать хозяев": Кочетков заявил о необходимости прямого воздействия на Великобританию

"Надо пугать хозяев": Кочетков заявил о необходимости прямого воздействия на Великобританию - 16.11.2025 Украина.ру

"Надо пугать хозяев": Кочетков заявил о необходимости прямого воздействия на Великобританию

Для прекращения конфликта Россия должна воздействовать не на Польшу и Прибалтику, а на их кураторов в лице Великобритании, которая исторически не выдерживает прямого давления. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политтехнолог, координатор движения "Русский Союз", военный волонтер Алексей Кочетков

2025-11-16T04:10

2025-11-16T04:10

2025-11-16T04:10

новости

великобритания

россия

польша

алексей кочетков

украина.ру

нато

индия

османская империя

немцы

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/101853/28/1018532821_0:391:2936:2042_1920x0_80_0_0_e50521a20be8994848072cbf4add8303.jpg

Отвечая на вопрос, на кого должна быть направлена демонстрация силы, Кочетков провел четкое разграничение. "Поляков с прибалтами пугать бессмысленно. Это клиенты. Надо пугать хозяев. Прежде всего, Великобританию. Они любят работать чужими руками, но у них болевой порог на самом деле не очень высокий", — заявил политтехнолог.В качестве примера он привел исторический прецедент. "Скажем, когда Российская Империя начала приближаться к границам британской Индии, британцы перестали создавать нам проблемы на Кавказе. И сотрудничество Британии с Османской Империей как-то тоже пошло на спад", — напомнил эксперт.Кочетков охарактеризовал британский подход к союзникам. "Британцам вообще не жалко никого – не немцев, ни французов, ни даже собственных граждан, учитывая, какую внутреннюю политику они проводят", — резюмировал собеседник издания.Полный текст интервью "Алексей Кочетков: Если Россия не взорвет бомбу на Новой Земле, НАТО может пойти на блокаду Калининграда" на сайте Украина.ру.Также на тему ядерной эскалации в материале "Ирина Алкснис: США поворачивают налево, пока Трамп устраивает шоу вокруг ядерных испытаний" на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20251110/britaniya-nastalo-vremya-platit-po-schetam-1071376718.html

великобритания

россия

польша

индия

османская империя

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2025

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, великобритания, россия, польша, алексей кочетков, украина.ру, нато, индия, османская империя, немцы, французы, главные новости, эксперты, военный эксперт, аналитики, война, война на украине