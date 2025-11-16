"Надо пугать хозяев": Кочетков заявил о необходимости прямого воздействия на Великобританию - 16.11.2025 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20251116/nado-pugat-khozyaev-kochetkov-zayavil-o-neobkhodimosti-pryamogo-vozdeystviya-na-velikobritaniyu-1071426868.html
"Надо пугать хозяев": Кочетков заявил о необходимости прямого воздействия на Великобританию
"Надо пугать хозяев": Кочетков заявил о необходимости прямого воздействия на Великобританию - 16.11.2025 Украина.ру
"Надо пугать хозяев": Кочетков заявил о необходимости прямого воздействия на Великобританию
Для прекращения конфликта Россия должна воздействовать не на Польшу и Прибалтику, а на их кураторов в лице Великобритании, которая исторически не выдерживает прямого давления. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политтехнолог, координатор движения "Русский Союз", военный волонтер Алексей Кочетков
2025-11-16T04:10
2025-11-16T04:10
новости
великобритания
россия
польша
алексей кочетков
украина.ру
нато
индия
османская империя
немцы
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/101853/28/1018532821_0:391:2936:2042_1920x0_80_0_0_e50521a20be8994848072cbf4add8303.jpg
Отвечая на вопрос, на кого должна быть направлена демонстрация силы, Кочетков провел четкое разграничение. "Поляков с прибалтами пугать бессмысленно. Это клиенты. Надо пугать хозяев. Прежде всего, Великобританию. Они любят работать чужими руками, но у них болевой порог на самом деле не очень высокий", — заявил политтехнолог.В качестве примера он привел исторический прецедент. "Скажем, когда Российская Империя начала приближаться к границам британской Индии, британцы перестали создавать нам проблемы на Кавказе. И сотрудничество Британии с Османской Империей как-то тоже пошло на спад", — напомнил эксперт.Кочетков охарактеризовал британский подход к союзникам. "Британцам вообще не жалко никого – не немцев, ни французов, ни даже собственных граждан, учитывая, какую внутреннюю политику они проводят", — резюмировал собеседник издания.Полный текст интервью "Алексей Кочетков: Если Россия не взорвет бомбу на Новой Земле, НАТО может пойти на блокаду Калининграда" на сайте Украина.ру.Также на тему ядерной эскалации в материале "Ирина Алкснис: США поворачивают налево, пока Трамп устраивает шоу вокруг ядерных испытаний" на сайте Украина.ру.
https://ukraina.ru/20251110/britaniya-nastalo-vremya-platit-po-schetam-1071376718.html
великобритания
россия
польша
индия
османская империя
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2025
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/101853/28/1018532821_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_86332730dce98b3a1e71a5887cf41343.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, великобритания, россия, польша, алексей кочетков, украина.ру, нато, индия, османская империя, немцы, французы, главные новости, эксперты, военный эксперт, аналитики, война, война на украине
Новости, Великобритания, Россия, Польша, Алексей Кочетков, Украина.ру, НАТО, Индия, Османская империя, немцы, французы, Главные новости, эксперты, военный эксперт, аналитики, война, война на Украине

"Надо пугать хозяев": Кочетков заявил о необходимости прямого воздействия на Великобританию

04:10 16.11.2025
 
© РИА Новости . Алекс Макнотон / Перейти в фотобанкГорода мира. Лондон
Города мира. Лондон - РИА Новости, 1920, 16.11.2025
© РИА Новости . Алекс Макнотон
Перейти в фотобанк
Читать в
ДзенTelegram
Для прекращения конфликта Россия должна воздействовать не на Польшу и Прибалтику, а на их кураторов в лице Великобритании, которая исторически не выдерживает прямого давления. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политтехнолог, координатор движения "Русский Союз", военный волонтер Алексей Кочетков
Отвечая на вопрос, на кого должна быть направлена демонстрация силы, Кочетков провел четкое разграничение. "Поляков с прибалтами пугать бессмысленно. Это клиенты. Надо пугать хозяев. Прежде всего, Великобританию. Они любят работать чужими руками, но у них болевой порог на самом деле не очень высокий", — заявил политтехнолог.
В качестве примера он привел исторический прецедент. "Скажем, когда Российская Империя начала приближаться к границам британской Индии, британцы перестали создавать нам проблемы на Кавказе. И сотрудничество Британии с Османской Империей как-то тоже пошло на спад", — напомнил эксперт.
Кочетков охарактеризовал британский подход к союзникам. "Британцам вообще не жалко никого – не немцев, ни французов, ни даже собственных граждан, учитывая, какую внутреннюю политику они проводят", — резюмировал собеседник издания.
Полный текст интервью "Алексей Кочетков: Если Россия не взорвет бомбу на Новой Земле, НАТО может пойти на блокаду Калининграда" на сайте Украина.ру.
Также на тему ядерной эскалации в материале "Ирина Алкснис: США поворачивают налево, пока Трамп устраивает шоу вокруг ядерных испытаний" на сайте Украина.ру.
Британский ветеран Алек Пенстоун (скриншот видео) - РИА Новости, 1920, 10.11.2025
10 ноября, 17:20
Британия: настало время платить по счетам...В Великобритании скандал – ветеран Второй Мировой войны позволил себе усомниться в достижениях британской демократии. Телеведущие выразили недоумение – а что такого творится в Британии, что дедушка недоволен? Общественность критикует ведущих и поддерживает ветерана. Дедушку жалко, он ни в чём не виноват. Но относительно самой Британии есть вопросы
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
НовостиВеликобританияРоссияПольшаАлексей КочетковУкраина.руНАТОИндияОсманская империянемцыфранцузыГлавные новостиэкспертывоенный экспертаналитикивойнавойна на Украине
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
05:15"Боятся, что Россия победит и поэтому воруют активы": Моро развенчал миф Рютте о превосходстве НАТО
05:10"У противника есть испуг": Насонов объяснил, как ликвидация химзаводов приведёт к коллапсу ВСУ
05:00Человеческие жизни как к инструмент достижения целей: Бабич сравнил методы Трампа и Зеленского
04:50"Россия может штурмовать где угодно": Ксавье Моро раскрыл секрет успешной стратегии ВС РФ
04:40"В подвешенном состоянии": американист Васильев о ключевом договоре с США и риторике Трампа
04:30Мосты через Днепр еще не разбиты: эксперт о готовности России перекрыть последние артерии ВСУ
04:20Субкритические ядерные испытания: Владимир Васильев о реальных масштабах тестов США
04:10"Надо пугать хозяев": Кочетков заявил о необходимости прямого воздействия на Великобританию
04:00"Глушит GPS, ГЛОНАСС и каналы связи": Кнутов про преимущества нового модуля "СЕРП-П6"
18:45Маленький Майдан из-за большой коррупции или удар золотым унитазом по Зеленскому. Итоги 15 ноября
18:00Нацистский переворот и страхи Зеленского: Ищенко о развале фронта и его последствиях
17:52Военкор Котенок сообщил о ситуации на Днепропетровском направлении
17:45Что использует Россия при заходе в Покровск и как "Ланцет" меняется ролями с "Геранями" — Беднарский
17:28Зеленский объявил о "перезагрузке ключевых госпредприятий" в энергетике
16:53Венгрия не допустит "украинскую мафию" в Евросоюз
16:31Минимум 36 мирных жителей Купянска убиты солдатами ВСУ
16:17В ДНР после атаки ВСУ погиб священник с супругой и семья прихожан
16:00"Восточный легион": подготовка Гитлера к захвату Кавказа и Индии
15:40В Черниговской области поврежден важный энергообъект. Новости к этому часу
15:36ИИнструмент уничтожения. Как нейросети меняют фронт информационной войны
Лента новостейМолния