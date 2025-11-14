https://ukraina.ru/20251114/pozhar-na-tets-v-beloy-tserkvi-novosti-k-etomu-chasu-1071615189.html

Пожар на ТЭЦ в Белой Церкви. Новости к этому часу

На территории Украины зафиксированы новые происшествия, связанные с работой украинской ПВО, а российские системы противовоздушной обороны продолжают надежно прикрывать небо над приграничными регионами. Об этом и других новостях в ежедневной сводке произошедшего 14 ноября написал Телеграм-канал Украина.ру

Пожар на ТЭЦ в Белой ЦерквиВ городе Белая Церковь Киевской области произошел мощный пожар на территории местной теплоэлектроцентрали (ТЭЦ). Информация о возгорании была распространена украинскими источниками. Причины пожара и масштабы повреждений на данный момент не уточняются.Падение дрона над ИльичёвскомНад Ильичёвском в Одесской области украинские средства ПВО, которые в местных пабликах иронично называют "титанами ПВО", пытались сбить российский дрон "Герань". В результате беспилотник упал на территорию местного рынка.По сообщениям местных каналов и очевидцев, инцидент произошел по вине легкомоторного самолета украинской ПВО (в сообщениях его называют "флот"), который "сбил и улетел" на глазах у всех. Канал "Типичная Одесса" проанализировал траекторию падения дрона и отметил, что то, как его "крутило в воздухе, говорит об одном: сбили с курса".Работа российских систем ПВОВ период с 8:00 до 12:00 по московскому времени российские системы противовоздушной обороны продемонстрировали высокую эффективность, уничтожив пять украинских беспилотников самолетного типа.🟥 Четыре БпЛА сбито над территорией Белгородской области.🟥 Один БпЛА сбит над территорией Ростовской области.Российские системы ПВО продолжают надежно защищать населенные пункты и критически важные объекты от воздушных угроз, в то время как действия украинской ПВО приводят к падению обломков на гражданскую инфраструктуру.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

