Передача ядерного оружия Украине? Эксперт Васильев о секретной встрече "коалиции желающих"

В начале ноября должна была состояться секретная встреча западных стран, известная как "коалиция желающих". В европейской печати появились сообщения, что речь идет чуть ли не о передаче Украине ядерного оружия. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал научный сотрудник Института США и Канады РАН, американист Владимир Васильев
В октябре 2022 года генерал-лейтенант Игорь Кириллов заявил, что власти Украины готовят на территории своей страны провокацию и могут взорвать "грязную бомбу", имитирующую нештатный взрыв российского ядерного боеприпаса. А после этого страны Запада смогут обвинить Россию в агрессии с использованием ядерного оружия.Говоря о возможных провокациях со стороны Украины и Европы, эксперт привел конкретный пример. Он также указал на основного инициатора этих планов. "При этом основная роль отводится именно [президенту Франции Эммануэлю] Макрону, который, видимо, стремится остаться у власти и поэтому повышает градус напряженности между Европой и Россией", — констатировал американист.Кроме того, по словам эксперта, сейчас дипломатическая игра ведется и вокруг Запорожской атомной электростанции. "В частности, наша служба внешней разведки сообщала, что там возможна провокация со стороны Киева", — заключил собеседник издания.Полный текст материала Анны Черкасовой "Владимир Васильев: Психопатия Европы может возродить мысли о провокации с "грязной бомбой" на Украине" на сайте Украина.ру.Также на эту тему в материале: "Ростислав Ищенко: Россия стала воевать на Украине всерьез, поэтому освобождение Одессы вполне возможно" на сайте Украина.ру.
В начале ноября должна была состояться секретная встреча западных стран, известная как "коалиция желающих". В европейской печати появились сообщения, что речь идет чуть ли не о передаче Украине ядерного оружия. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал научный сотрудник Института США и Канады РАН, американист Владимир Васильев
В октябре 2022 года генерал-лейтенант Игорь Кириллов заявил, что власти Украины готовят на территории своей страны провокацию и могут взорвать "грязную бомбу", имитирующую нештатный взрыв российского ядерного боеприпаса. А после этого страны Запада смогут обвинить Россию в агрессии с использованием ядерного оружия.
Говоря о возможных провокациях со стороны Украины и Европы, эксперт привел конкретный пример.
"Напомню, 4 ноября должна была состояться секретная встреча "коалиции желающих", которая была отложена. Однако в европейской печати появились сообщения, что речь идет чуть ли не о передаче Украине ядерного оружия", — заявил Васильев.
Он также указал на основного инициатора этих планов. "При этом основная роль отводится именно [президенту Франции Эммануэлю] Макрону, который, видимо, стремится остаться у власти и поэтому повышает градус напряженности между Европой и Россией", — констатировал американист.
Кроме того, по словам эксперта, сейчас дипломатическая игра ведется и вокруг Запорожской атомной электростанции. "В частности, наша служба внешней разведки сообщала, что там возможна провокация со стороны Киева", — заключил собеседник издания.
Полный текст материала Анны Черкасовой "Владимир Васильев: Психопатия Европы может возродить мысли о провокации с "грязной бомбой" на Украине" на сайте Украина.ру.
Также на эту тему в материале: "Ростислав Ищенко: Россия стала воевать на Украине всерьез, поэтому освобождение Одессы вполне возможно" на сайте Украина.ру.
