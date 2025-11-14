https://ukraina.ru/20251114/peredacha-yadernogo-oruzhiya-ukraine-ekspert-vasilev-o-sekretnoy-vstreche-koalitsii-zhelayuschikh-1071568474.html
В начале ноября должна была состояться секретная встреча западных стран, известная как "коалиция желающих". В европейской печати появились сообщения, что речь идет чуть ли не о передаче Украине ядерного оружия. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал научный сотрудник Института США и Канады РАН, американист Владимир Васильев
В октябре 2022 года генерал-лейтенант Игорь Кириллов заявил, что власти Украины готовят на территории своей страны провокацию и могут взорвать "грязную бомбу", имитирующую нештатный взрыв российского ядерного боеприпаса. А после этого страны Запада смогут обвинить Россию в агрессии с использованием ядерного оружия.

"Напомню, 4 ноября должна была состояться секретная встреча "коалиции желающих", которая была отложена. Однако в европейской печати появились сообщения, что речь идет чуть ли не о передаче Украине ядерного оружия", — заявил Васильев.

Он также указал на основного инициатора этих планов. "При этом основная роль отводится именно [президенту Франции Эммануэлю] Макрону, который, видимо, стремится остаться у власти и поэтому повышает градус напряженности между Европой и Россией", — констатировал американист.

Кроме того, по словам эксперта, сейчас дипломатическая игра ведется и вокруг Запорожской атомной электростанции. "В частности, наша служба внешней разведки сообщала, что там возможна провокация со стороны Киева", — заключил собеседник издания.
В начале ноября должна была состояться секретная встреча западных стран, известная как "коалиция желающих". В европейской печати появились сообщения, что речь идет чуть ли не о передаче Украине ядерного оружия. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал научный сотрудник Института США и Канады РАН, американист Владимир Васильев
В октябре 2022 года генерал-лейтенант Игорь Кириллов заявил, что власти Украины готовят на территории своей страны провокацию и могут взорвать "грязную бомбу", имитирующую нештатный взрыв российского ядерного боеприпаса. А после этого страны Запада смогут обвинить Россию в агрессии с использованием ядерного оружия.
Говоря о возможных провокациях со стороны Украины и Европы, эксперт привел конкретный пример.
"Напомню, 4 ноября должна была состояться секретная встреча "коалиции желающих", которая была отложена. Однако в европейской печати появились сообщения, что речь идет чуть ли не о передаче Украине ядерного оружия", — заявил Васильев.
Он также указал на основного инициатора этих планов. "При этом основная роль отводится именно [президенту Франции Эммануэлю] Макрону, который, видимо, стремится остаться у власти и поэтому повышает градус напряженности между Европой и Россией", — констатировал американист.
Кроме того, по словам эксперта, сейчас дипломатическая игра ведется и вокруг Запорожской атомной электростанции. "В частности, наша служба внешней разведки сообщала, что там возможна провокация со стороны Киева", — заключил собеседник издания.