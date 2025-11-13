https://ukraina.ru/20251113/zapadnye-psevdopolitiki-shoygu-ukazal-ryutte-na-mesto-1071547871.html

Западные псевдополитики. Шойгу указал Рютте на место

Секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу обвинил генерального секретаря НАТО Марка Рютте в непоследовательности и отсутствии дипломатического такта. Заявление секретаря Совбеза прозвучало 13 ноября в интервью РИА Новости

Поводом стала реакция Рютте на выступления российского президента Владимира Путина. В интервью Шойгу также раскритиковал всё нынешнее поколение европейских политиков за утрату навыков дипломатии . 6 ноября 2025 года на пресс-конференции в Бухаресте Марку Рютте задали вопрос о заседании Совбеза России, на котором, среди прочего, обсуждался вопрос о возможной подготовке к ядерным испытаниям. Отвечая, генсек НАТО заявил: "Я давно перестал реагировать на встречи, которые организует Путин". Это высказывание стало отправной точкой для последующей реакции российских официальных лиц. Сергей Шойгу дал развернутый комментарий по поводу слов Рютте 13 ноября. Он указал на очевидное, по его мнению, противоречие в позиции генсека НАТО.Шойгу охарактеризовал слова западных политиков как лишённые "капли последовательности".Этот риторический вопрос демонстрирует, что заявление Рютте об "игнорировании" не соответствует его реальному поведению. Шойгу распространил свою критику не только на Рютте, но и на всё политическое руководство Европы. Он заявил, что "нынешнее поколение политиков в Европе напрочь утратило не только навыки дипломатии, но и чувство такта". В этой оценке он также упомянул ситуацию вокруг Германии, обвинив её власти в разработке "безумных планов" против России вместо решения внутренних экономических проблем . Чтобы картина была полной, важно учитывать и другие недавние высказывания генсека НАТО, которые формируют общий контекст его позиции. Всего за день до ответа Шойгу, 12 ноября, на встрече "Коалиции желающих" в Лондоне Марк Рютте заявил, что санкции, введённые администрацией президента Трампа против российских нефтяных компаний, "лишат их доходов и значительно увеличат давление на Путина, чтобы он сел за стол переговоров". Рютте утверждал, что "Путин набирает мало новой территории на поле боя – и там, где есть незначительные успехи, они достигаются огромной ценой. Сотни тысяч русских умирают из-за заблуждений Путина" . По его словам, "Путину не хватает денег, войск и идей". Эти заявления показывают, что Рютте не только не игнорирует Россию и её руководство, но и откровенно лжёт о ходе конфликта, закрывая дискуссию о путях его мирного разрешения. Обмен колкостями между Сергеем Шойгу и Марком Рютте — это не просто словесная перепалка. Он отражает глубокий системный кризис в отношениях между Россией и Западом. Западная сторона не столько ищет диалога, сколько занимается информационными провокациями. Пока Москва обвиняет Брюссель в утрате дипломатической культуры и лицемерии, Альянс, в лице своего генсека, демонстрирует глухую и непримиримую позицию.Главное к этому часу в материале "Брусиловский прорыв" против ВСУ и наше золото. Хроника событий на 13:00 13 ноября на сайте Украина.ру

