ВСУ попытались атаковать Орловскую область и другие регионы России

Губернатор Орловской области Андрей Клычков рассказал о вражеских атаках на регион, передает 13 ноября телеграм-канал Украина.ру

2025-11-13T07:54

"В результате работы ПВО (противовоздушной обороны) несколько объектов было уничтожено в воздухе, часть осколков попало на территорию жилого сектора. Повреждения получили несколько машин, остекления балконов жилых домов и частных домовладений. На данный момент информации о пострадавших нет", - указал губернаторПо его словам, городские учреждения и объекты инфраструктуры работают штатно.В свою очередь губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь в телеграм-канале рассказал, что БПЛА подавили в Новошахтинске, Донецке и Миллеровском районе региона. Люди не пострадали, информация о последствиях на земле уточняется.Опасность атаки БПЛА объявляли ночью в Тульской области, Орловской, Липецкой Брянской, Воронежской, Курской областях, на Ставрополье, на территории Дагестана, в Кабардино-Балкарии, Северной Осетии.О других атаках ВСУ - в материале Силы ПВО уничтожили несколько украинских БПЛА над регионами России на сайте Украина.ру.

2025

Новости

