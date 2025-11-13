https://ukraina.ru/20251113/vsu-popytalis-atakovat-orlovskuyu-oblast-i-drugie-regiony-rossii-1071530133.html
ВСУ попытались атаковать Орловскую область и другие регионы России
Губернатор Орловской области Андрей Клычков рассказал о вражеских атаках на регион, передает 13 ноября телеграм-канал Украина.ру
"В результате работы ПВО (противовоздушной обороны) несколько объектов было уничтожено в воздухе, часть осколков попало на территорию жилого сектора. Повреждения получили несколько машин, остекления балконов жилых домов и частных домовладений. На данный момент информации о пострадавших нет", - указал губернатор

По его словам, городские учреждения и объекты инфраструктуры работают штатно.

В свою очередь губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь в телеграм-канале рассказал, что БПЛА подавили в Новошахтинске, Донецке и Миллеровском районе региона. Люди не пострадали, информация о последствиях на земле уточняется.

Опасность атаки БПЛА объявляли ночью в Тульской области, Орловской, Липецкой Брянской, Воронежской, Курской областях, на Ставрополье, на территории Дагестана, в Кабардино-Балкарии, Северной Осетии.

О других атаках ВСУ - в материале Силы ПВО уничтожили несколько украинских БПЛА над регионами России на сайте Украина.ру.
ВСУ попытались атаковать Орловскую область и другие регионы России
07:54 13.11.2025 (обновлено: 08:03 13.11.2025)
Губернатор Орловской области Андрей Клычков рассказал о вражеских атаках на регион, передает 13 ноября телеграм-канал Украина.ру
"В результате работы ПВО (противовоздушной обороны) несколько объектов было уничтожено в воздухе, часть осколков попало на территорию жилого сектора. Повреждения получили несколько машин, остекления балконов жилых домов и частных домовладений. На данный момент информации о пострадавших нет", - указал губернатор
По его словам, городские учреждения и объекты инфраструктуры работают штатно.
В свою очередь губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь в телеграм-канале рассказал, что БПЛА подавили в Новошахтинске, Донецке и Миллеровском районе региона. Люди не пострадали, информация о последствиях на земле уточняется.
Опасность атаки БПЛА объявляли ночью в Тульской области, Орловской, Липецкой Брянской, Воронежской, Курской областях, на Ставрополье, на территории Дагестана, в Кабардино-Балкарии, Северной Осетии.