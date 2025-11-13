https://ukraina.ru/20251113/ukrainskaya-galitskaya-armiya-ideynye-kondotery-1071541835.html

Украинская Галицкая армия: идейные кондотьеры

Украинская Галицкая армия: идейные кондотьеры - 13.11.2025 Украина.ру

Украинская Галицкая армия: идейные кондотьеры

13 ноября 1918 года была создана Украинская Галицкая Армия (УГА) – вооружённые силы Западно-Украинской народной республики. После её оккупации поляками УГА успела послужить и Петлюре, и Деникину, и Ленину. Даже в условиях Гражданской войны всеядность "галицкого корпуса" (так УГА называлась в советской литературе) вызывала некоторое недоумение

2025-11-13T16:00

2025-11-13T16:00

2025-11-13T16:03

история

история

история украины

львов

киев

австро-венгрия

симон петлюра

антон деникин

ленин

унр

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/101980/44/1019804459_0:24:501:305_1920x0_80_0_0_ff527ce1ffd064be70f0e382761b87c1.jpg

К осени 1918 года элита русинов Австро-Венгрии (в отличие от самих русинов) считала себя украинцами. Не удивительно, что собравшийся 18-19 октября 1918 года во Львове национальный совет русинов Восточной Галичины и Северной Буковины назвал себя "Украинской народной радой" (УНРада). Этот орган провозгласил себя конституантой, а Восточную Галичину с включением Лемковщины, Северную Буковину и часть Северо-Восточной Венгрии (Подкарпатье) – "украинской национальной территорией", на которой должна быть создана некая "украинская держава".Значительная часть членов УНРады (в частности, её президент Евгений Петрушевич) выступала за то, чтобы эта "держава" была автономией в "новой империи", которую 16 октября 1918-го пообещал создать император Австро-Венгрии Карл I. Иного мнения придерживались украинцы, которые служили в австро-венгерских войсках, а таких людей к тому времени было достаточно много.И речь не только о легионе Украинских Сечевых Стрельцов (УСС). По состоянию на октябрь 1918 года полностью или большей частью из украинцев состояли почти десять австрийских пехотных полков, дислоцированных на Галичине.Ещё в сентябре 1918 года во Львове был создан Центральный военный комитет, который приступил к организационной работе по формированию украинских вооружённых сил на основе подразделений австрийской армии.29 октября 1918 года, когда во Львов прибыл один из создателей УСС, сотник (капитан) Дмитрий Витовский. Он сразу же был назначен командиром формируемых вооружённых сил, и потребовал немедленного захвата власти во Львове и Восточной Галичине.Получив под начало около 1500 солдат и 60 офицеров, Витовский утром 1 ноября взял под контроль основные объекты Львова. В тот же день украинские подразделения взяли власть в большинстве городов Восточной Галичины, за исключением Перемышля и Борислава. Позже события 1 ноября 1918 года получили название "Листопадового Чина" (Ноябрьского Деяния).Однако во Львове сразу же вспыхнуло восстание поляков, которые составляли большинство населения города. Значительная часть украинских военных пребывала в эйфории после захвата власти. К вечеру 1 ноября до половины личного состава разбрелось по домам. Оставшиеся же солдаты и офицеры… просто не знали Львова, ведь не были его уроженцами: украинцев в городе было чуть более 10%.Уже 2 ноября 1918 года польские силы заняли ключевые пункты города.Витовский 3 ноября добился, чтобы основной состав легиона УСС (около 800 человек) выдвинулся из Черновцов во Львов (следствием этого стала румынская оккупация Северной Буковины). 5 ноября он передал командование полковнику УСС Григорию Коссаку, а сам занялся формированием военного министерства.9 ноября Витовский был назначен государственным секретарём по военным делам нового государства, которое лишь 13 ноября получила официальное название – Западно-Украинская Народная Республика (ЗУНР). В тот же день был принят и закон "Об общей воинской обязанности граждан ЗУНР" и утверждена "Присяга украинских войск".На основе этого закона Государственный секретариат военных дел ЗУНР сразу же издал распоряжение о демобилизации всех австрийских воинских частей с территории ЗУНР и организационной схеме Украинской Галицкой Армии. Была объявлена частичная мобилизация всех обязанных к военной службе мужчин-украинцев в возрасте от 18 до 35 лет.13 ноября 1918 года была создана Начальная команда (Верховное командование) Украинской Галицкой армии, а командующим УГА был назначен бывший капитан австро-венгерской армии Гнат Стефанив, срочно повышенный до полковника. Стефанив не имел опыта командования боевыми частями, потому не удивительно, что уже 21 ноября 1918 года части УГА вынуждены была оставить Львов.Во время формирования УГА остро ощущалась нехватка офицеров. В австрийской армии служило значительное количество офицеров-украинцев, но в большинстве своем они были низшего ранга. Потому руководство ЗУНР с первых дней просило не только военной, но и кадровой помощи из Киева – сначала у гетмана Павла Скоропадского, а потом у Симона Петлюры.В начале декабря 1918 года по поручению Петлюры в Станислав прибыли бывший гвардии полковник Русской императорской армии Михаил Омельянович-Павленко (к тому времени он получил от гетмана чин генерал-хорунжего), и бывший подполковник Евгнений Мешковский (во времена гетманата был произведён в полковники).Оба они были боевыми офицерами и орденоносцами, Мешковский также был награждён Георгиевским оружием. Хотя Омельянович-Павленко практически не говорил на украинском языке, 10 декабря 1918 года он был назначен командующим УГА. Мешковский же стал начальником штаба. Примечательно, что в 1915 году капитан Мешковский воевал против легиона УСС под Тернополем...УГА насчитывала около 30 000 солдат и офицеров, в том числе 15 000 в боевом состве, при 40 орудиях. К тому времени в УГА существовало 15 боевых групп, которые имели очень разнородный состав, редко имели связь с командованием УГА и ещё реже между собой.В середине декабря 1918 года Омельянович-Павленко заболел, и командование УГА фактически принял Мешковский. Он провёл реорганизацию армии, сведя боевые группы в три корпуса, в каждом из которых было по четыре бригады. Бригады обычно состояли из 3-6 батальонов пехоты (в некоторых бригадах объединённых в 2 полка), конной сотни, полевого пушечного полка из 4-6 батарей, сапёрной сотни, частей связи и вспомогательных отделов и служб. Эта организационная схема УГА сохранилась до конца её существования.Омельянович-Павленко вернулся к командованию УГА только в начале февраля 1919 года, когда Мешковский вернулся в Киев. Несмотря на успешную мобилизацию (к апрелю 1919 года УГА насчитывала 52 200 солдат и 1412 офицеров, имела 533 пулемёта, 188 полевых и 13 тяжёлых пушек), численное преимущество польских войск было двух, а иногда трёхкратным. Но даже в этих условиях УГА 7 июня 1919 года начала масштабное наступление под Чортковом, которое спланировал ещё один бывший военачальник Русской императорской армии – генерал-майор Александр Греков.После революции в России он дослужился до военного министра и командующего армии УНР, но в марте 1919 года был уволен по политическим причинам. Греков получил предложение возглавить УГА ещё 15 мая 1919 года, но принял его только 9 июня, когда УНРада предоставила Евгению Петрушевичу диктаторские права.Из-за недостатка боеприпасов наступление УГА захлебнулось, и 28 июня 1919 года польские войска перешли в контрнаступление. 5 июля Греков подал в отставку и эмигрировал в Австрию. Новым командующим УГА был назначен генерал Мирон Тарнавский, который в австро-венгерской армии дослужился до подполковника и одно время командовал легионом УСС.Остатки УГА 16-17 июля 1919 года перешли реку Збруч. Всего на территорию УНР перешло 49 800 солдат и офицеров УГА при 603 пулеметах и ​​187 орудиях. 30 августа третий корпус УГА вступил в Киев, но был изгнан оттуда белыми. Потом началась эпидемия тифа.25 октября 1919 года во время совместного совещания представителей ЗУНР и УНР генерал Тарнавский докладывал, что в строю оставалось 7000 солдат и офицеров УГА.29 октября Тарнавский отправил своих переговорщиков к командованию Вооружённых сил Юга России (ВСЮР). 6 ноября 1919 года на станции Зятковцы (ныне Винницкая область) представители УГА подписали с командиром 4-й пехотной дивизии генерал-майором Яковом Слащёвым соглашение, по которому УГА входила в состав ВСЮР, но не должна была использоваться против армии УНР.Петрушевич 8 ноября снял Тарнавского, назначив на его место генерала Осипа Микитку, последнего командующего легиона УСС. Однако через несколько дней он уполномочил командование УГА вести переговоры с Деникиным, поскольку Петлюра заключил союз с поляками. Руководство ЗУНР 16 ноября 1919 года вынуждено было перейти в Румынию.17 ноября представители уже нового командующего УГА подписали 17 ноября в Одессе соглашение с главноначальствующим Новороссийской области генералом Николаем Шиллингом. Оно фактически повторяло документ, подписанный в Зятковцах, при этом командование ВСЮР полностью брало на себя заботу о раненых и больных галичанах.В середине декабря 1919 года командование ВСЮР приказало галицким корпусам передислоцироваться в глубокий тыл – в район Балты-Николаева-Херсона.В январе 1920 года войска большевиков приблизились к местам дислокации галицких корпусов. Микитка начал переговоры с правительством Румынии об эвакуации. Однако командир 1-го корпуса Альфред Шаманек 6 февраля объявил о создании Начального революционного комитета (ревкома) УГА и назначил себя командующим.Ревком вступил в переговоры с командованием 12-й советской армии и 7 февраля выдал приказ, согласно которому УГА преобразовывалась в Красную Украинскую Галицкую Армию ("Червона Українська Галицька Армія", ЧУГА). 10 февраля 1920 года последний командующий УГА и начальник штаба генерал Густав Цириц были арестованы представителями ревкома и вывезены в Москву, где позже были расстреляны.12 февраля 1920 года между командованием УГА и командованием 12-й советской армии было подписано соглашение о реорганизации галицкой армии в ЧУГА. Временным командующим ЧУГА был назначен подполковник Амвросий Витошинский, но уже 27 февраля его сменил Василий Порайко – бывший австрийский военный, который в 1915-18 годах находился в русском плену, где стал большевиком. Ревком был распущен, а командование перешло к полевому штабу ЧУГА.Галичане рассчитывали вместе с красными вернуться в Галичину, а что под красным флагом – это для них был второй вопрос.На основе корпусов УГА в марте 1920 года было сформировано три бригады, которые распределили по разным дивизиям 12-й и 14-й советских армий. Всего в составе ЧУГА тогда числилось 1 485 офицеров и 16 688 солдат, в том числе в боевом состоянии – 663 офицера, 3 820 пехотинца и 558 кавалеристов. 1-ю бригаду ЧУГА возглавил подполковник Альфред Бизанц, который в 1943-м станет одним из создателей дивизии СС "Галичина".В апреле 1920 года в частях ЧУГА начались восстания, которые были жёстко подавлены, причём репрессиям подвергли и находящихся в тылу галицких военных, которые даже не знали о восстаниях. Восстали только 2-я и 3-я бригады ЧУГА, а 1-я бригада до последнего боролась с поляками, была разгромлена, а оставшиеся в живых солдаты и офицеры оказались в плену. Там они были шокированы тем, что Петлюра заключил союз с поляками, – именно поэтому очень немногие галичане согласились вступить в армию УНР, предпочитая плен.Завершением истории УГА можно считать 1 мая 1920 года, когда был ликвидирован полевой штаб ЧУГА – который фактически давно ничем не командовал. Правда, в составе 44-й Таращанской стрелковой дивизии формально остался галицкий полк, но галичан там было немного. Так, летом 1920 года Владимир Затонский, который тогда руководил западно-украинским направлением ЦК КП(б)У, просил Сталина направить в это подразделение бывших пленных галичан из Казани, Омска, Москвы, Омска, Туркестана и Сибири.

https://ukraina.ru/20190802/1024460012.html

https://ukraina.ru/20240529/1046637906.html

https://ukraina.ru/20231204/1032789987.html

https://ukraina.ru/20250421/1045477411.html

https://ukraina.ru/20241025/1032522679.html

львов

киев

австро-венгрия

унр

зунр

армия

польша

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2025

Олег Хавич

Олег Хавич

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Олег Хавич

история, история украины, львов, киев, австро-венгрия, симон петлюра, антон деникин, ленин, унр, зунр, уга (украинская галицкая армия), армия, большевики, революция, гражданская война, польша, советско-польская война