Продает западным "ястребам" жизни молодых украинцев. Мэр Киева Виталий Кличко унюхал жареное - 13.11.2025
Продает западным "ястребам" жизни молодых украинцев. Мэр Киева Виталий Кличко унюхал жареное
Продает западным "ястребам" жизни молодых украинцев. Мэр Киева Виталий Кличко унюхал жареное - 13.11.2025 Украина.ру
Продает западным "ястребам" жизни молодых украинцев. Мэр Киева Виталий Кличко унюхал жареное
Мэр Киева Виталий Кличко давно находится "в контрах" с Офисом президента, который пытается подавить местное самоуправление. Сейчас же на фоне коррупционного скандала с окружением Зеленского ("пленки Миндича") Виталий Кличко оживился, почувствовав, что трон под Зеленским шатается.
Чтобы доказать свою пригодность для продолжения войны вместо Зеленского, мэр Киева решил продемонстрировать западным спонсорам свою воинственность и готовность идти на непопулярные решения.В новом интервью изданию Politico он потребовал снизить возраст мобилизации до 22 лет, что вряд ли поддержит большинство жителей столицы. Однако Кличко пытается понравиться отнюдь не им. Кличко утверждает, что ВСУ сталкивается с "огромными проблемами" при поиске новых солдат, поскольку мужчины бегут за границу. "Людей нет, фронт держать всё тяжелее" — признал мэр Киева. Ранее западные "ястребы" требовали от Киева снизить возраст мобилизации для продолжения войны – им-то Кличко и пытается угодить в первую очередь.Бывший нардеп Игорь Мосийчук* в связи с этим подчеркивает, что прежде чем делать такие заявления Кличко следовало бы вернуть из Гамбурга своих детей и поспособствовать их мобилизации в ряды ВСУ.Украинский оппозиционный политик Евгений Филиндаш пишет, что мэр Киева вместе со своим братом Владимиром для начала сами могли бы подать пример и мобилизоваться в ВСУ. Он напоминает, что младший Кличко в 2022 году для виду даже вступил в ряды теробороны, чтобы "провести главный бой своей жизни". Правда, в окопах его никто не видел, а потом оказалось, что "главный бой в своей жизни" он проводит, раздавая интервью немецким телеканалам, каким-то неведомым образом переместившись из рядов ВСУ в Германию."Для начала стоит мобилизовать Кличко и множество ему подобных любителей воевать чужими руками, – а там, глядишь, и возраст мобилизации понижать не придётся", - считает Филиндаш.Свою воинственность и готовность ужесточать мобилизацию Кличко проявил сразу же после возвращения с Форума по безопасности Welt в Берлине, где как раз собирались западные "ястребы", недовольные продвижением российской армии. Среди них были в частности немецкие высокопоставленные генералы и представители военно-промышленного комплекса Германии, заинтересованные в продлении военного конфликта и, соответственно, в росте своих прибылей.Мэр Киева еще с тех времен, как был лидером Евромайдана, считался ставленником Евросоюза и Германии в частности. Сейчас же именно Евросоюз и Великобритания более всего противятся мирным переговорам, являясь основными спонсорами киевского режима. Именно они закупают в США дорогостоящее оружие для последующей передачи Киеву. Однако молодые люди на Украине стоят дешевле, чем американские системы ПВО.В своей речи на Форуме Кличко заявил, что именно на Украине решается будущее Европы, ее безопасность и стабильность. Поэтому, дескать, важно наращивание военной помощи партнерами.В Берлине Кличко вновь просил денег на защиту энергообъектов и новые системы ПВО. Происходило это в тот момент, когда разворачивался коррупционный скандал, связанный, в том числе и с воровством денег, выделенных на защиту энергообъектов.На фоне слухов, что коррупционный скандал может заставить Зеленского уйти с поста, Кличко уже готов предложить свои услуги и по "бусификации" украинцев."Кличко слетал к спонсорам, которые дали ему срочную задачу прогревать понижение мобилизации до 22/23 лет. Зеленский тоже обещал ужесточение мобилизации западным спонсорам, но кинул их, так как это убило бы его и так нулевой рейтинг", - резюмирует заявление мэра Киева украинский оппозиционный Telegram-канал "Легитимный".Деньги западных спонсоров мэру Киева сейчас необходимы еще и потому что Зеленский заблаговременно пытается лишить своих потенциальных политических конкурентов источников доходов. В одних случаях против них вводят санкции, в других – вынуждают "жертвовать" на нужды ВСУ (в карман Зеленского).В начале ноября между мэром Киева и назначенным Зеленским главой Киевской военной администрации Тимуром Ткаченко по этому поводу разгорелся новый конфликт. Киевский горсовет на этой неделе должен перераспределить 5 миллиардов гривен городского бюджета. Ткаченко публично требует все эти деньги направить "на оборону", а Кличко пока согласен отдать только 1 миллиард.По сути, ради новых поступлений от западных спонсоров Кличко и призывает "бусифицировать" украинскую молодежь от 22 до 25 лет. Такие призывы повышают его рейтинг в Евросоюзе, хотя и снижают популярность на родине. Однако мэр Киева прекрасно знает, где решаются вопросы его политического будущего.В общем, мэр Киева, почувствовав, что "запахло жаренным" - а именно, что Зеленского вот-вот могут отправить в никуда, решил напомнить Западу, что он жив, полон сил и готов служить на благо этого самого Запада.О том, как реагируют на ситуацию в стране в связи с коррупционными скандалами в Офисе президента Украины - в статье Михаила Павлива "Паника на Банковой. Про "Карлсона", который теперь живет под "крышей"" *Внесен в РФ в список экстремистов и террористов
Украина.ру
Продает западным "ястребам" жизни молодых украинцев. Мэр Киева Виталий Кличко унюхал жареное

05:20 13.11.2025 (обновлено: 05:22 13.11.2025)
 
Мэр Киева Виталий Кличко давно находится "в контрах" с Офисом президента, который пытается подавить местное самоуправление. Сейчас же на фоне коррупционного скандала с окружением Зеленского ("пленки Миндича") Виталий Кличко оживился, почувствовав, что трон под Зеленским шатается.
Чтобы доказать свою пригодность для продолжения войны вместо Зеленского, мэр Киева решил продемонстрировать западным спонсорам свою воинственность и готовность идти на непопулярные решения.
В новом интервью изданию Politico он потребовал снизить возраст мобилизации до 22 лет, что вряд ли поддержит большинство жителей столицы. Однако Кличко пытается понравиться отнюдь не им. Кличко утверждает, что ВСУ сталкивается с "огромными проблемами" при поиске новых солдат, поскольку мужчины бегут за границу. "Людей нет, фронт держать всё тяжелее" — признал мэр Киева. Ранее западные "ястребы" требовали от Киева снизить возраст мобилизации для продолжения войны – им-то Кличко и пытается угодить в первую очередь.
Бывший нардеп Игорь Мосийчук* в связи с этим подчеркивает, что прежде чем делать такие заявления Кличко следовало бы вернуть из Гамбурга своих детей и поспособствовать их мобилизации в ряды ВСУ.
Украинский оппозиционный политик Евгений Филиндаш пишет, что мэр Киева вместе со своим братом Владимиром для начала сами могли бы подать пример и мобилизоваться в ВСУ. Он напоминает, что младший Кличко в 2022 году для виду даже вступил в ряды теробороны, чтобы "провести главный бой своей жизни". Правда, в окопах его никто не видел, а потом оказалось, что "главный бой в своей жизни" он проводит, раздавая интервью немецким телеканалам, каким-то неведомым образом переместившись из рядов ВСУ в Германию.
"Для начала стоит мобилизовать Кличко и множество ему подобных любителей воевать чужими руками, – а там, глядишь, и возраст мобилизации понижать не придётся", - считает Филиндаш.
Свою воинственность и готовность ужесточать мобилизацию Кличко проявил сразу же после возвращения с Форума по безопасности Welt в Берлине, где как раз собирались западные "ястребы", недовольные продвижением российской армии. Среди них были в частности немецкие высокопоставленные генералы и представители военно-промышленного комплекса Германии, заинтересованные в продлении военного конфликта и, соответственно, в росте своих прибылей.
Мэр Киева еще с тех времен, как был лидером Евромайдана, считался ставленником Евросоюза и Германии в частности. Сейчас же именно Евросоюз и Великобритания более всего противятся мирным переговорам, являясь основными спонсорами киевского режима. Именно они закупают в США дорогостоящее оружие для последующей передачи Киеву. Однако молодые люди на Украине стоят дешевле, чем американские системы ПВО.
В своей речи на Форуме Кличко заявил, что именно на Украине решается будущее Европы, ее безопасность и стабильность. Поэтому, дескать, важно наращивание военной помощи партнерами.
В Берлине Кличко вновь просил денег на защиту энергообъектов и новые системы ПВО. Происходило это в тот момент, когда разворачивался коррупционный скандал, связанный, в том числе и с воровством денег, выделенных на защиту энергообъектов.
На фоне слухов, что коррупционный скандал может заставить Зеленского уйти с поста, Кличко уже готов предложить свои услуги и по "бусификации" украинцев.
"Кличко слетал к спонсорам, которые дали ему срочную задачу прогревать понижение мобилизации до 22/23 лет. Зеленский тоже обещал ужесточение мобилизации западным спонсорам, но кинул их, так как это убило бы его и так нулевой рейтинг", - резюмирует заявление мэра Киева украинский оппозиционный Telegram-канал "Легитимный".
Деньги западных спонсоров мэру Киева сейчас необходимы еще и потому что Зеленский заблаговременно пытается лишить своих потенциальных политических конкурентов источников доходов. В одних случаях против них вводят санкции, в других – вынуждают "жертвовать" на нужды ВСУ (в карман Зеленского).
В начале ноября между мэром Киева и назначенным Зеленским главой Киевской военной администрации Тимуром Ткаченко по этому поводу разгорелся новый конфликт. Киевский горсовет на этой неделе должен перераспределить 5 миллиардов гривен городского бюджета. Ткаченко публично требует все эти деньги направить "на оборону", а Кличко пока согласен отдать только 1 миллиард.
По сути, ради новых поступлений от западных спонсоров Кличко и призывает "бусифицировать" украинскую молодежь от 22 до 25 лет. Такие призывы повышают его рейтинг в Евросоюзе, хотя и снижают популярность на родине. Однако мэр Киева прекрасно знает, где решаются вопросы его политического будущего.
В общем, мэр Киева, почувствовав, что "запахло жаренным" - а именно, что Зеленского вот-вот могут отправить в никуда, решил напомнить Западу, что он жив, полон сил и готов служить на благо этого самого Запада.
О том, как реагируют на ситуацию в стране в связи с коррупционными скандалами в Офисе президента Украины - в статье Михаила Павлива "Паника на Банковой. Про "Карлсона", который теперь живет под "крышей""
*Внесен в РФ в список экстремистов и террористов
