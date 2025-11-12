https://ukraina.ru/20251112/vsushniki-trebuyut-vykup-za-namnikov-iz-es-i-kolumbii-1071469799.html

ВСУшники требуют выкуп за наёмников из ЕС и Колумбии

Иностранные наёмники на службе режима Владимира Зеленского оказались в заложниках у ВСУ. Об этом сообщил РИА Новости военный эксперт, полковник запаса ЛНР Виталий Киселев

"В районе населенного пункта Соболевка бойцы штурмового подразделения 92-й бригады ВСУ взяли в заложники... наемников. Троих из Франции и еще двоих колумбийцев при попытке бегства", - рассказал Киселев.По его словам, инцидент произошел из-за отказа наемников продолжать боевые действия."За каждого заложника просили выкуп в размере 20 тысяч евро", - уточнил Киселев.Ранее стало известно что Украинцы продали наемнику из США бутафорию "лазерного оружия против дронов" Больше новостей на начало дня представлено в обзоре Скандальное отстранение Галущенко, провалы ВСУ, нехватка бойцов. Хроника событий на утро 12 ноябряВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

