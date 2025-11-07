https://ukraina.ru/20251107/ukraintsy-prodali-naemniku-iz-ssha-butaforiyu-lazernogo-oruzhiya-protiv-dronov-1071253061.html
Украинцы продали наемнику из США бутафорию "лазерного оружия против дронов"
Наемника из США, воевавшего на стороне ВСУ, обманули на Украине на 85 тысяч долларов, сообщили 7 ноября в Офисе генпрокурора страны
Пожилой киевлянин 74 лет и его 59-летний сообщник выдали себя за "разработчиков оружия" и заверили американского добровольца из рядов ВСУ, что могут создать "лазерное устройство" для поражения вражеских дронов и ракет. После этого американец передал украинцам 85 тысяч долларов. При этом никаких технологий и намерения продавать оружие у подозреваемых не было. Им предъявили обвинение в мошенничестве.Подробнее о наемничестве и наказании за него - в материале СК РФ обвинил в наемничестве более 800 иностранцев, воевавших на стороне Украины на сайте Украина.ру.
Пожилой киевлянин 74 лет и его 59-летний сообщник выдали себя за "разработчиков оружия" и заверили американского добровольца из рядов ВСУ, что могут создать "лазерное устройство" для поражения вражеских дронов и ракет.
"Для убедительности они инсценировали демонстрацию работы "установки", — рассказали в Офисе.
После этого американец передал украинцам 85 тысяч долларов. При этом никаких технологий и намерения продавать оружие у подозреваемых не было.
Им предъявили обвинение в мошенничестве.
Подробнее о наемничестве и наказании за него - в материале СК РФ обвинил в наемничестве более 800 иностранцев, воевавших на стороне Украины на сайте Украина.ру.