https://ukraina.ru/20251107/ukraintsy-prodali-naemniku-iz-ssha-butaforiyu-lazernogo-oruzhiya-protiv-dronov-1071253061.html

Украинцы продали наемнику из США бутафорию "лазерного оружия против дронов"

Украинцы продали наемнику из США бутафорию "лазерного оружия против дронов" - 07.11.2025 Украина.ру

Украинцы продали наемнику из США бутафорию "лазерного оружия против дронов"

Наемника из США, воевавшего на стороне ВСУ, обманули на Украине на 85 тысяч долларов, сообщили 7 ноября в Офисе генпрокурора страны

2025-11-07T14:34

2025-11-07T14:34

2025-11-07T14:34

новости

украина

сша

россия

вооруженные силы украины

мид

иностранные наемники

новости украины

оружие

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/102636/52/1026365242_0:319:3072:2047_1920x0_80_0_0_a3505a3e2c8e972c7f8f517248cfafe7.jpg

Пожилой киевлянин 74 лет и его 59-летний сообщник выдали себя за "разработчиков оружия" и заверили американского добровольца из рядов ВСУ, что могут создать "лазерное устройство" для поражения вражеских дронов и ракет. После этого американец передал украинцам 85 тысяч долларов. При этом никаких технологий и намерения продавать оружие у подозреваемых не было. Им предъявили обвинение в мошенничестве.Подробнее о наемничестве и наказании за него - в материале СК РФ обвинил в наемничестве более 800 иностранцев, воевавших на стороне Украины на сайте Украина.ру.

украина

сша

россия

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2025

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, украина, сша, россия, вооруженные силы украины, мид, иностранные наемники, новости украины, оружие