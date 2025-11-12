ВС РФ ударили "Геранями" по Киевской области - 12.11.2025 Украина.ру
ВС РФ ударили "Геранями" по Киевской области
Российские военные в ночь на среду ударили дронами "Герань" по целям в районе Белой Церкви в Киевской области, передает 12 ноября телеграм-канал Украина.ру
Кроме того, "Герани" прилетели по целям в районе города Жашков Черкасской области.По стране гремят взрывы, в том числе в Павлограде, Винницкой и Одесской областях, передают местные каналы.Несколькими часами ранее мы писали, что минувшей ночью россияне били дронами преимущественно по Одессе.Ударные БПЛА также плотно работали по целям в Днепропетровской области, где "Герани" поражали объекты ВСУ в Павлограде и Петропавловке.Не остались без внимания ВС РФ и цели в Киевской (Богуслав), Кировоградской (Крапивницкий), Винницкой, Черкасской, Харьковской областях. В последней ВКС РФ нанесли по целям и бомбовые ударыКроме того, "Герани" атаковали объекты ВСУ в оккупированной части ДНР — в Краматорске и Славянске.Подробнее — в материале Вновь солируют "Герани". Сводка ночных ударов ВС РФ по объектам Украины на 4:00 на сайте Украина.ру.
ВС РФ ударили "Геранями" по Киевской области

07:20 12.11.2025
 
Российские военные в ночь на среду ударили дронами "Герань" по целям в районе Белой Церкви в Киевской области, передает 12 ноября телеграм-канал Украина.ру
Кроме того, "Герани" прилетели по целям в районе города Жашков Черкасской области.
По стране гремят взрывы, в том числе в Павлограде, Винницкой и Одесской областях, передают местные каналы.
Несколькими часами ранее мы писали, что минувшей ночью россияне били дронами преимущественно по Одессе.
Ударные БПЛА также плотно работали по целям в Днепропетровской области, где "Герани" поражали объекты ВСУ в Павлограде и Петропавловке.
Не остались без внимания ВС РФ и цели в Киевской (Богуслав), Кировоградской (Крапивницкий), Винницкой, Черкасской, Харьковской областях. В последней ВКС РФ нанесли по целям и бомбовые удары
Кроме того, "Герани" атаковали объекты ВСУ в оккупированной части ДНР — в Краматорске и Славянске.
Подробнее — в материале Вновь солируют "Герани". Сводка ночных ударов ВС РФ по объектам Украины на 4:00 на сайте Украина.ру.
