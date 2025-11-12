https://ukraina.ru/20251112/vs-rf-udarili-geranyami-po-kievskoy-oblasti-1071463653.html

ВС РФ ударили "Геранями" по Киевской области

ВС РФ ударили "Геранями" по Киевской области - 12.11.2025 Украина.ру

ВС РФ ударили "Геранями" по Киевской области

Российские военные в ночь на среду ударили дронами "Герань" по целям в районе Белой Церкви в Киевской области, передает 12 ноября телеграм-канал Украина.ру

2025-11-12T07:20

2025-11-12T07:20

2025-11-12T07:20

новости

россия

киевская область

белая церковь

вооруженные силы украины

украина.ру

вкс

удары

атака

атака бпла

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/07/15/1065644861_0:0:1425:802_1920x0_80_0_0_ca9e6f512eaf26eb18e183e7f9e9945c.jpg

Кроме того, "Герани" прилетели по целям в районе города Жашков Черкасской области.По стране гремят взрывы, в том числе в Павлограде, Винницкой и Одесской областях, передают местные каналы.Несколькими часами ранее мы писали, что минувшей ночью россияне били дронами преимущественно по Одессе.Ударные БПЛА также плотно работали по целям в Днепропетровской области, где "Герани" поражали объекты ВСУ в Павлограде и Петропавловке.Не остались без внимания ВС РФ и цели в Киевской (Богуслав), Кировоградской (Крапивницкий), Винницкой, Черкасской, Харьковской областях. В последней ВКС РФ нанесли по целям и бомбовые ударыКроме того, "Герани" атаковали объекты ВСУ в оккупированной части ДНР — в Краматорске и Славянске.Подробнее — в материале Вновь солируют "Герани". Сводка ночных ударов ВС РФ по объектам Украины на 4:00 на сайте Украина.ру.

россия

киевская область

белая церковь

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2025

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, россия, киевская область, белая церковь, вооруженные силы украины, украина.ру, вкс, удары, атака, атака бпла, новости украины