https://ukraina.ru/20251112/vs-rf-udarili-geranyami-po-kievskoy-oblasti-1071463653.html
ВС РФ ударили "Геранями" по Киевской области
ВС РФ ударили "Геранями" по Киевской области - 12.11.2025 Украина.ру
ВС РФ ударили "Геранями" по Киевской области
Российские военные в ночь на среду ударили дронами "Герань" по целям в районе Белой Церкви в Киевской области, передает 12 ноября телеграм-канал Украина.ру
2025-11-12T07:20
2025-11-12T07:20
2025-11-12T07:20
новости
россия
киевская область
белая церковь
вооруженные силы украины
украина.ру
вкс
удары
атака
атака бпла
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/07/15/1065644861_0:0:1425:802_1920x0_80_0_0_ca9e6f512eaf26eb18e183e7f9e9945c.jpg
Кроме того, "Герани" прилетели по целям в районе города Жашков Черкасской области.По стране гремят взрывы, в том числе в Павлограде, Винницкой и Одесской областях, передают местные каналы.Несколькими часами ранее мы писали, что минувшей ночью россияне били дронами преимущественно по Одессе.Ударные БПЛА также плотно работали по целям в Днепропетровской области, где "Герани" поражали объекты ВСУ в Павлограде и Петропавловке.Не остались без внимания ВС РФ и цели в Киевской (Богуслав), Кировоградской (Крапивницкий), Винницкой, Черкасской, Харьковской областях. В последней ВКС РФ нанесли по целям и бомбовые ударыКроме того, "Герани" атаковали объекты ВСУ в оккупированной части ДНР — в Краматорске и Славянске.Подробнее — в материале Вновь солируют "Герани". Сводка ночных ударов ВС РФ по объектам Украины на 4:00 на сайте Украина.ру.
россия
киевская область
белая церковь
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2025
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/07/15/1065644861_178:0:1247:802_1920x0_80_0_0_e071e31cf7f1f731e7cc29e96c22327b.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, россия, киевская область, белая церковь, вооруженные силы украины, украина.ру, вкс, удары, атака, атака бпла, новости украины
Новости, Россия, Киевская область, Белая Церковь, Вооруженные силы Украины, Украина.ру, ВКС, удары, атака, атака БПЛА, Новости Украины
ВС РФ ударили "Геранями" по Киевской области
Российские военные в ночь на среду ударили дронами "Герань" по целям в районе Белой Церкви в Киевской области, передает 12 ноября телеграм-канал Украина.ру
Кроме того, "Герани" прилетели по целям в районе города Жашков Черкасской области.
По стране гремят взрывы, в том числе в Павлограде, Винницкой и Одесской областях, передают местные каналы.
Несколькими часами ранее мы писали, что минувшей ночью россияне били дронами преимущественно по Одессе.
Ударные БПЛА также плотно работали по целям в Днепропетровской области, где "Герани" поражали объекты ВСУ в Павлограде и Петропавловке.
Не остались без внимания ВС РФ и цели в Киевской (Богуслав), Кировоградской (Крапивницкий), Винницкой, Черкасской, Харьковской областях. В последней ВКС РФ нанесли по целям и бомбовые удары
Кроме того, "Герани" атаковали объекты ВСУ в оккупированной части ДНР — в Краматорске и Славянске.