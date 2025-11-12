https://ukraina.ru/20251112/vremya-chernykh-polkovnikov-na-ukraine-formiruetsya-politicheskaya-sila-kotoraya-okonchatelno-ee-ugrobit-1071511530.html

Время "черных полковников". На Украине формируется политическая сила, которая окончательно ее угробит

Время "черных полковников". На Украине формируется политическая сила, которая окончательно ее угробит - 12.11.2025 Украина.ру

Время "черных полковников". На Украине формируется политическая сила, которая окончательно ее угробит

Почти в любой стране, где война затянулась дольше, чем ожидали, неизбежно наступает момент, когда военные начинают выходить за пределы чисто военной сферы. Их публичность становится политическим капиталом, а авторитет превращается в валюту.

2025-11-12T18:49

2025-11-12T18:49

2025-11-12T18:49

украина

лондон

валерий залужный

владимир зеленский

андрей билецкий

"азов"

мнения

весь павлив

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/07/09/1064929470_0:53:3071:1780_1920x0_80_0_0_c31fb8ad201777ebdbda4e9f824d6744.jpg

На Украине этот процесс уже завершился. Ветеранское сообщество и действующие командиры постепенно образуют новую социальную прослойку, которая начинает претендовать на собственное политическое представительство. Так рождается военное сословие, во многом независимое от Банковой, но зависимое от общего утомления общества и стремления к иным формам легитимности.Экс-главком Валерий Залужный стал символом этого перехода. Он воспринимается как воплощение фронтового опыта, дисциплины и силы, чего давно лишена украинская политика. А еще Залужный для обывателя это главком "пэрэмог". Его популярность, зафиксированная социологами, давно разъедает спокойствие криворожского недофюрера. Тридцать три процента поддержки генерала против двадцати восьми у Зеленского, и это в публичной социологии. А реальность может быть еще драматичнее для главного упыря страны 404. Ну, и не удивительно, что на фоне кристаллизации "партии военных" с ее самым заметным персонажем Залужным, Банковая (улица, где находится Офис президента) начинает целую кампанию по дискредитации. Появляются публикации, расследования, интервью, которые направлены не только и не столько против конкретных офицеров, сколько против самой идеи самостоятельного военного проекта. Свежая история с как бы блогером Золкиным, и его как бы расследованием про генерала Забродского стала частью этой медиа волны. Формально она подаётся как попытка разоблачить коррупционные связи, но фактически это операция по подрыву доверия к самому Залужному через его окружение. А Забродский, и правда, давний соратник рейтингоносца Залужного. И здесь, по сути, не важно содержание "разоблачений", важен факт атаки демонстрирующий реальные скрытые страхи верхушки киевского режима.Вообще, на этом формирующимся электоральном фланге Банковая действует методично. По отношению к военным применяется та же логика, что и к националистическим структурам. С одной стороны, власть демонстрирует диалог, с другой — создаёт альтернативные проекты, чтобы размыть влияние сильных фигур. Пример с Билецким* и двумя разными крыльями нацистского "Азова"** показал эффективность этой тактики. Одной рукой Банковая с Билецким договаривается, а другой, из тех же "азовцев" формирует ему в пику политический проект "Редиса" Прокопенко*. Сегодня эта же незамысловатая схема применяется и к Залужному. Объясню подробнее.Нужно понимать, что история Залужного, это не просто биография военного, который оказался в политике. Это-то то как раз дело обыденное. Нет, тут все нетривиально. Простоватый "сапог" Валера Залужный силой проведения внезапно оказался на пересечении сразу нескольких сценариев туго вплетенных в саму основу украинского кризиса и военного и даже шире – государственного. Например, освоившись в роли посла, обтеревшись в лондонских кабинетах и гостиных, генерал стал для Виндзоров, ни много ни мало, а планом "Б" - на случай необходимости управляемой смены руководства (план "А", как вы понимаете, все еще Зеленский). Для Банковой — страховкой на тот случай, если Зеленскому не разрешат участвовать в выборах. Там всерьез и даже где-то обосновано считают Залужного членом команды Зеленского (что, правда, не мешает Офису мочить окружение генерала). Для старой украинской элиты он все больше становится шансом на реванш и возвращение к политическому центру. В результате генерал оказывается в положении человека, которого одновременно продвигают все и которому никто не доверяет до конца. Да и он отвечает им взаимностью.Повторюсь, в британском контуре он уже обозначен как возможный "план Б". Его публичное возвращение началось не с украинских, а с западных страниц. Публикация в британской прессе о его взглядах, биографии и отношениях с Зеленским была не журналистикой, а политическим сигналом. Такого рода тексты готовятся заранее, согласуются с консультантами и фактически открывают окно для внешнего позиционирования кандидата. Лондон давно использует подобные методы. Через западные медиа он вводит в оборот фигуры, которые затем становятся инструментами влияния. Так было с Зеленским, так теперь происходит и с Залужным.Внутри Украины ситуация не менее многослойна. Администрация президента продолжает поддерживать коммуникацию с генералом, с его окружением и даже с его супругой. Банковая прекрасно понимает, что в случае американского запрета Зеленскому идти на выборы придётся искать новую фигуру, способную сохранить систему и награбленное, а, главное, обезопасить нынешнюю верхушку режима от преследования. Залужный, по их мнению, подходит для этой роли (Ну, ну, блаженны верующие – Коломойский* не даст соврать!).Параллельно идёт движение старых политических групп. Порошенко, Турчинов, Лёвочкин и их соратники видят в Залужном инструмент возвращения в большую игру. Они создают сеть контактов, выстраивают инфраструктуру и наполняют проект кадровыми и медийными ресурсами. Вокруг генерала формируется сложная конструкция из политтехнологов, журналистов, военных и предпринимателей, каждый из которых считает себя частью "команды Залужного". В действительности речь идёт о нескольких конкурирующих штабах, каждый из которых предлагает собственную модель кампании и будущую конструкцию власти. Дележ шкуры неубитого медведя и гвалт стоят такие, что слышно на другом берегу Атлантики. А самое смешное, что никто из "штабников" не получил прямого одобрения генерала, но все используют его имя.Ну, а Залужный не спешит делать выбор. Он поощряет слухи, позволяет распространять разные версии, демонстрируя готовность к любому сценарию. Такая позиция даёт ему свободу манёвра. Он понимает, что преждевременный шаг может сделать его уязвимым. Пока Банковая и старые элиты спорят, кому он принадлежит, он остаётся ресурсом, которым дорожает все больше с каждым месяцем. В итоге Залужный, особо ничего для этого не предпринимая (ну, кроме дурацких статеек под редакцией супруги), превращается в отражение всей украинской политики. Он объединяет в себе черты каждого её игрока — осторожность западных кураторов, цинизм Банковой и расчетливость олигархических кланов. Его фигура демонстрирует, что украинские элитарии уже живут ожиданием выбора, где каждый шаг продиктован не внутренним решением, а внешней конъюнктурой.И вот это ожидание формирует главную интригу. Ведь ключевым ресурсом будущей политической борьбы на Украине становится не экономика и не идеология, а право говорить от имени тех, кто воевал. Ветеранский и военный электорат — новая политическая валюта, которая уже формирует ось противостояния между всеми ключевыми игроками. И чем ближе перспектива выборов, тем ожесточённее становится борьба за этот сегмент.Залужный, Буданов*, Билецкий, Прокопенко, Порошенко* и Кличко (неожиданно, но - да) претендуют на один и тот же пласт общественного доверия. Все строят свою легитимность на военной теме, но каждый делает это по-своему. Залужный опирается на имидж "преданного генерала", который не получил признания от власти, но сохранил уважение в армии. Буданов создаёт параллельный проект, стремясь перехватить ту же аудиторию через образ "молодого и решительного разведчика". Кличко же использует свой статус мэра как стартовую площадку и работает тоньше: поддерживает идеи, популярные на фронте, но спорные в тылу. Недавнее заявление о снижении призывного возраста — шаг, направленный на военных и ветеранов. В обществе этот тезис не вызывает симпатии, но на линии фронта воспринимается как сигнал, что кто-то из политиков готов разделить их интересы. Про азовских выродков и вспоминать не стоит – там вовсе откровенный культ милитаризма и войны.В общем, на Украине наступает время "черных полковников", которые, что несомненно, окончательно ее угробят при любых раскладах. О последних заявлениях Залужного - в статье Павла Котова "Простые истины Залужного для Трампа: воевать, воевать и еще раз воевать с Россией"* Признан в РФ экстремистом и террористом** Организация признанная в РФ экстремисткой и террористической, деятельность которой запрещена на территории РФ

https://ukraina.ru/20231128/1051506619.html

украина

лондон

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2025

Михаил Павлив https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/07/1d/1056543110_402:29:900:527_100x100_80_0_0_bf3b22c9dfaac9b3dd63a50094962766.jpg

Михаил Павлив https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/07/1d/1056543110_402:29:900:527_100x100_80_0_0_bf3b22c9dfaac9b3dd63a50094962766.jpg

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Михаил Павлив https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/07/1d/1056543110_402:29:900:527_100x100_80_0_0_bf3b22c9dfaac9b3dd63a50094962766.jpg

украина, лондон, валерий залужный, владимир зеленский, андрей билецкий, "азов", мнения, весь павлив