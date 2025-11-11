https://ukraina.ru/20251111/prosty-istiny-zaluzhnogo-dlya-trampa-voevat-voevat-i-esche-raz-voevat-s-rossiey-1071424594.html

Простые истины Залужного для Трампа: воевать, воевать и еще раз воевать с Россией

Бывший украинский главком Валерий Залужный вновь напомнил о себе. Его статью в New York Post под названием "Слова – это оружие" многие расценили как прямой сигнал Дональду Трампу – никаких компромиссов с Россией и война с ней до победного конца

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/07/09/1064929470_0:53:3071:1780_1920x0_80_0_0_c31fb8ad201777ebdbda4e9f824d6744.jpg

Про Киссинджера и ГромыкоМесто публикации – не случайно. New York Post – газета, близкая к республиканцам, не раз предоставлявшая свои страницы для близких к Трампу журналистов, политиков и публицистов. Теперь она публикует статью бывшего главкома ВСУ, а ныне посла Украины в Великобритании, которая прямо противоречит риторике нынешней американской администрации по украинскому урегулированию.Первое, что обращает на себя внимание в этом материале – это небрежность, с какой он написан. Автор много места уделяет размышлением о дипломатии, сравнивая главу МИД РФ Сергея Лаврова с министром иностранных дел времен СССР Андреем Громыко."Андрей Громыко, занимавший пост министра иностранных дел СССР более 40 лет, в совершенстве овладел искусством переговоров как психологической борьбы. Западные дипломаты недаром прозвали его "Мистером Нет". Его задачей было затягивать, изматывать и доминировать в разговоре, пока другая сторона не сдастся. Каждая пауза была тактической. Каждая речь — испытанием на выносливость. Эта традиция продолжается сегодня в лице Сергея Лаврова", - пишет Залужный."Более 40 лет" - в реальности 38 (с 1957 по 1985 гг.). На фривольность при работе с фактами можно было бы закрыть глаза, но это не единственный подобный момент в тексте."В 1973 году, после многих лет изнурительных переговоров, были подписаны мирные соглашения во Вьетнаме. Переговоры длились пять лет и включали 68 встреч Генри Киссинджера с его северо-вьетнамским коллегой. Мир наступил только тогда, когда на местах изменился военный баланс, а не потому, что к этому привели сами переговоры", - говорится в материале.В реальности мир во Вьетнаме наступил не в 1973 году, когда США вывели свои войска из этой страны, а двумя годами позднее, когда пал удерживаемый проамериканскими силами Сайгон. Залужный (или тот, кто ему эту статью сочинил) либо этих фактов не знает, либо же по каким-то причинам подгоняет их под свою концепцию.Концепциям же эта легко угадывается – обвинить Россию в нежелании делать какие-либо уступки, что вся российская дипломатия – это лишь про "затягивать, изматывать и доминировать", и воевать с Москвой нужно решительно и без оглядки на переговоры.Что есть предательствоВ отличие от статей Залужного на военную тематику, где автор может считаться авторитетом, его рассуждения про дипломатию и политику выглядят вторичными и поверхностными, в них превалирует избыточный пафос, желание понравиться западной аудитории и лишний раз прорекламировать себя перед ней."Генри Киссинджер однажды написал, что самая тяжелая ноша государственного деятеля — принимать решения без достаточного времени и информации, когда каждая ошибка необратима. Я усвоил эту истину не только на поле боя, но и за столом переговоров. После десятилетий службы в армии я поступил в 2019 году в Острожскую академию на факультет международных отношений. Я думал, что это станет для меня перерывом в войне, но вместо этого открыл для себя новое поле битвы — дипломатию, где слова — оружие, а решимость — линия фронта", - пишет бывший главком.Залужный не скрывает, что обращается к тем на Западе, кто выступает за поиск компромиссного решения конфликта.Мир на российских условиях — это не мир, а капитуляция, продолжает Залужный. Призывы к "спешному заключению всеобъемлющего мирного соглашения являются опасно преждевременными", отметил украинский посол.Без году неделя дипломат, он "разоблачает" российских переговорщиков:"Каждая встреча с российскими чиновниками (а сколько их у него было? – ред.) проходит по знакомой схеме. Во-первых, они наводняют стол ложью и посторонними подробностями, заставляя оппонентов тратить часы на опровержение лжи. Во-вторых, они прибегают к моральному релятивизму, обвиняя оппонента именно в том, в чем он сам себя обвиняет: в колониализме, лицемерии или двойных стандартах. В-третьих, они представляют агрессию как реакцию, оккупацию как защиту, а геноцид как самооборону".Все это, конечно же, делается для того, чтобы "парализовать демократические общества", куда уж без них.Залужный заклинает своих высокопоставленных американских читателей: мир с РФ – это замаскированная капитуляция."Справедливое урегулирование должно восстановить нашу территориальную целостность (в границах 1991 года? - ред.), обеспечить ответственность за военные преступления и гарантировать, что ни один агрессор больше никогда не будет угрожать Европе из Москвы. Что-либо меньшее станет предательством не только украинцев, но и принципов, обеспечивающих безопасность и свободу свободного мира", - заявил экс-главком.За войну до последнего украинцаОчевидно, что вся эта риторика нацелена на окружение Трампа, отсюда выбор места публикации и ее главные посылы, хотя американский президент ни разу прямо в статье не упомянут. Залужный продолжает свою пиар-кампанию, которую продвигают британцы, где экс-главком предстает гипотетическим президентом Украины.Лондон посылает через Залужного в Вашингтон сигнал – надо воевать дальше, поддерживать Украину и не вести диалога с Москвой.Военкор "Комсомольской правды" Александр Коц обращает внимание, что Залужный – один из лидеров президентских опросов на Украине, при этом большинство граждан страны выступают за дипломатическое урегулирование конфликта."Пластинка старая, уже позатертая. Но на месте украинцев я бы прочел ее три раза - для закрепления. А то у них, по соцопросам, 60% считают, что необходимо искать компромисс на переговорах. И при этом рейтинг Залужного обгоняет [Владимира] Зеленского. Граждане незалежной уже готовы на кого угодно, лишь бы поменять военный курс на мирный. Фишка в том, что в сегодняшнем политическом бомонде незалежной нет мирных кандидатов. А при Залужном они будут вспоминать Зеленского с ностальгией как миротворца", - написал он у себя в телеграм-канале.Эту же мысль развивает телеграм-канал "Военная хроника"."По сути, ничего не изменилось. Смена Зеленского на Залужного не только не приведет к переговорам, но, скорее всего, еще сильнее загонит Киев в зависимость от внешних кураторов. А там и до буквальной войны до последнего украинца недалеко", - говорится в сообщении.Мнение украинцев, впрочем, кураторов Залужного мало интересует. В соответствии с заветами европейцев, такой президент для них должен стать гарантией дальнейшего противостояния с Россией. Пока же бывший командующий ВСУ уверенно действует в рамках заданной парадигмы и наглеет прямо на глазах: ставит себя в один ряд с Киссинджером и учит всех как вести переговоры с россиянами.Мнение политолога Ростислава Ищенко о роли Валерия Залужного в сегодняшней украинской политике - в материале издания Украина.ру Киев: "мирные планы" в ожидании западной помощи в войне.

