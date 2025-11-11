Простые истины Залужного для Трампа: воевать, воевать и еще раз воевать с Россией - 11.11.2025 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20251111/prosty-istiny-zaluzhnogo-dlya-trampa-voevat-voevat-i-esche-raz-voevat-s-rossiey-1071424594.html
Простые истины Залужного для Трампа: воевать, воевать и еще раз воевать с Россией
Простые истины Залужного для Трампа: воевать, воевать и еще раз воевать с Россией - 11.11.2025 Украина.ру
Простые истины Залужного для Трампа: воевать, воевать и еще раз воевать с Россией
Бывший украинский главком Валерий Залужный вновь напомнил о себе. Его статью в New York Post под названием "Слова – это оружие" многие расценили как прямой сигнал Дональду Трампу – никаких компромиссов с Россией и война с ней до победного конца
2025-11-11T12:01
2025-11-11T13:08
эксклюзив
россия
украина
валерий залужный
дональд трамп
генри киссинджер
сергей лавров
владимир зеленский
сша
великобритания
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/07/09/1064929470_0:53:3071:1780_1920x0_80_0_0_c31fb8ad201777ebdbda4e9f824d6744.jpg
Про Киссинджера и ГромыкоМесто публикации – не случайно. New York Post – газета, близкая к республиканцам, не раз предоставлявшая свои страницы для близких к Трампу журналистов, политиков и публицистов. Теперь она публикует статью бывшего главкома ВСУ, а ныне посла Украины в Великобритании, которая прямо противоречит риторике нынешней американской администрации по украинскому урегулированию.Первое, что обращает на себя внимание в этом материале – это небрежность, с какой он написан. Автор много места уделяет размышлением о дипломатии, сравнивая главу МИД РФ Сергея Лаврова с министром иностранных дел времен СССР Андреем Громыко."Андрей Громыко, занимавший пост министра иностранных дел СССР более 40 лет, в совершенстве овладел искусством переговоров как психологической борьбы. Западные дипломаты недаром прозвали его "Мистером Нет". Его задачей было затягивать, изматывать и доминировать в разговоре, пока другая сторона не сдастся. Каждая пауза была тактической. Каждая речь — испытанием на выносливость. Эта традиция продолжается сегодня в лице Сергея Лаврова", - пишет Залужный."Более 40 лет" - в реальности 38 (с 1957 по 1985 гг.). На фривольность при работе с фактами можно было бы закрыть глаза, но это не единственный подобный момент в тексте."В 1973 году, после многих лет изнурительных переговоров, были подписаны мирные соглашения во Вьетнаме. Переговоры длились пять лет и включали 68 встреч Генри Киссинджера с его северо-вьетнамским коллегой. Мир наступил только тогда, когда на местах изменился военный баланс, а не потому, что к этому привели сами переговоры", - говорится в материале.В реальности мир во Вьетнаме наступил не в 1973 году, когда США вывели свои войска из этой страны, а двумя годами позднее, когда пал удерживаемый проамериканскими силами Сайгон. Залужный (или тот, кто ему эту статью сочинил) либо этих фактов не знает, либо же по каким-то причинам подгоняет их под свою концепцию.Концепциям же эта легко угадывается – обвинить Россию в нежелании делать какие-либо уступки, что вся российская дипломатия – это лишь про "затягивать, изматывать и доминировать", и воевать с Москвой нужно решительно и без оглядки на переговоры.Что есть предательствоВ отличие от статей Залужного на военную тематику, где автор может считаться авторитетом, его рассуждения про дипломатию и политику выглядят вторичными и поверхностными, в них превалирует избыточный пафос, желание понравиться западной аудитории и лишний раз прорекламировать себя перед ней."Генри Киссинджер однажды написал, что самая тяжелая ноша государственного деятеля — принимать решения без достаточного времени и информации, когда каждая ошибка необратима. Я усвоил эту истину не только на поле боя, но и за столом переговоров. После десятилетий службы в армии я поступил в 2019 году в Острожскую академию на факультет международных отношений. Я думал, что это станет для меня перерывом в войне, но вместо этого открыл для себя новое поле битвы — дипломатию, где слова — оружие, а решимость — линия фронта", - пишет бывший главком.Залужный не скрывает, что обращается к тем на Западе, кто выступает за поиск компромиссного решения конфликта.Мир на российских условиях — это не мир, а капитуляция, продолжает Залужный. Призывы к "спешному заключению всеобъемлющего мирного соглашения являются опасно преждевременными", отметил украинский посол.Без году неделя дипломат, он "разоблачает" российских переговорщиков:"Каждая встреча с российскими чиновниками (а сколько их у него было? – ред.) проходит по знакомой схеме. Во-первых, они наводняют стол ложью и посторонними подробностями, заставляя оппонентов тратить часы на опровержение лжи. Во-вторых, они прибегают к моральному релятивизму, обвиняя оппонента именно в том, в чем он сам себя обвиняет: в колониализме, лицемерии или двойных стандартах. В-третьих, они представляют агрессию как реакцию, оккупацию как защиту, а геноцид как самооборону".Все это, конечно же, делается для того, чтобы "парализовать демократические общества", куда уж без них.Залужный заклинает своих высокопоставленных американских читателей: мир с РФ – это замаскированная капитуляция."Справедливое урегулирование должно восстановить нашу территориальную целостность (в границах 1991 года? - ред.), обеспечить ответственность за военные преступления и гарантировать, что ни один агрессор больше никогда не будет угрожать Европе из Москвы. Что-либо меньшее станет предательством не только украинцев, но и принципов, обеспечивающих безопасность и свободу свободного мира", - заявил экс-главком.За войну до последнего украинцаОчевидно, что вся эта риторика нацелена на окружение Трампа, отсюда выбор места публикации и ее главные посылы, хотя американский президент ни разу прямо в статье не упомянут. Залужный продолжает свою пиар-кампанию, которую продвигают британцы, где экс-главком предстает гипотетическим президентом Украины.Лондон посылает через Залужного в Вашингтон сигнал – надо воевать дальше, поддерживать Украину и не вести диалога с Москвой.Военкор "Комсомольской правды" Александр Коц обращает внимание, что Залужный – один из лидеров президентских опросов на Украине, при этом большинство граждан страны выступают за дипломатическое урегулирование конфликта."Пластинка старая, уже позатертая. Но на месте украинцев я бы прочел ее три раза - для закрепления. А то у них, по соцопросам, 60% считают, что необходимо искать компромисс на переговорах. И при этом рейтинг Залужного обгоняет [Владимира] Зеленского. Граждане незалежной уже готовы на кого угодно, лишь бы поменять военный курс на мирный. Фишка в том, что в сегодняшнем политическом бомонде незалежной нет мирных кандидатов. А при Залужном они будут вспоминать Зеленского с ностальгией как миротворца", - написал он у себя в телеграм-канале.Эту же мысль развивает телеграм-канал "Военная хроника"."По сути, ничего не изменилось. Смена Зеленского на Залужного не только не приведет к переговорам, но, скорее всего, еще сильнее загонит Киев в зависимость от внешних кураторов. А там и до буквальной войны до последнего украинца недалеко", - говорится в сообщении.Мнение украинцев, впрочем, кураторов Залужного мало интересует. В соответствии с заветами европейцев, такой президент для них должен стать гарантией дальнейшего противостояния с Россией. Пока же бывший командующий ВСУ уверенно действует в рамках заданной парадигмы и наглеет прямо на глазах: ставит себя в один ряд с Киссинджером и учит всех как вести переговоры с россиянами.Мнение политолога Ростислава Ищенко о роли Валерия Залужного в сегодняшней украинской политике - в материале издания Украина.ру Киев: "мирные планы" в ожидании западной помощи в войне.
https://ukraina.ru/20251011/zvzdnye-mrii-darta-zaluzhnogo-pochemu-u-ukrainy-tugo-s-kosmosom-1069845860.html
россия
украина
сша
великобритания
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2025
Павел Котов
Павел Котов
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/07/09/1064929470_340:0:3071:2048_1920x0_80_0_0_928b7e45c3136911ae83daf825bf9912.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
эксклюзив, россия, украина, валерий залужный, дональд трамп, генри киссинджер, сергей лавров, владимир зеленский, сша, великобритания
Эксклюзив, Россия, Украина, Валерий Залужный, Дональд Трамп, Генри Киссинджер, Сергей Лавров, Владимир Зеленский, США, Великобритания

Простые истины Залужного для Трампа: воевать, воевать и еще раз воевать с Россией

12:01 11.11.2025 (обновлено: 13:08 11.11.2025)
 
© AP / Efrem Lukatsky
- РИА Новости, 1920, 11.11.2025
© AP / Efrem Lukatsky
Читать в
ДзенTelegram
Павел Котов
автор издания Украина.ру
Все материалы
Бывший украинский главком Валерий Залужный вновь напомнил о себе. Его статью в New York Post под названием "Слова – это оружие" многие расценили как прямой сигнал Дональду Трампу – никаких компромиссов с Россией и война с ней до победного конца
Про Киссинджера и Громыко
Место публикации – не случайно. New York Post – газета, близкая к республиканцам, не раз предоставлявшая свои страницы для близких к Трампу журналистов, политиков и публицистов. Теперь она публикует статью бывшего главкома ВСУ, а ныне посла Украины в Великобритании, которая прямо противоречит риторике нынешней американской администрации по украинскому урегулированию.
Первое, что обращает на себя внимание в этом материале – это небрежность, с какой он написан. Автор много места уделяет размышлением о дипломатии, сравнивая главу МИД РФ Сергея Лаврова с министром иностранных дел времен СССР Андреем Громыко.
"Андрей Громыко, занимавший пост министра иностранных дел СССР более 40 лет, в совершенстве овладел искусством переговоров как психологической борьбы. Западные дипломаты недаром прозвали его "Мистером Нет". Его задачей было затягивать, изматывать и доминировать в разговоре, пока другая сторона не сдастся. Каждая пауза была тактической. Каждая речь — испытанием на выносливость. Эта традиция продолжается сегодня в лице Сергея Лаврова", - пишет Залужный.
"Более 40 лет" - в реальности 38 (с 1957 по 1985 гг.). На фривольность при работе с фактами можно было бы закрыть глаза, но это не единственный подобный момент в тексте.
"В 1973 году, после многих лет изнурительных переговоров, были подписаны мирные соглашения во Вьетнаме. Переговоры длились пять лет и включали 68 встреч Генри Киссинджера с его северо-вьетнамским коллегой. Мир наступил только тогда, когда на местах изменился военный баланс, а не потому, что к этому привели сами переговоры", - говорится в материале.
В реальности мир во Вьетнаме наступил не в 1973 году, когда США вывели свои войска из этой страны, а двумя годами позднее, когда пал удерживаемый проамериканскими силами Сайгон. Залужный (или тот, кто ему эту статью сочинил) либо этих фактов не знает, либо же по каким-то причинам подгоняет их под свою концепцию.
Концепциям же эта легко угадывается – обвинить Россию в нежелании делать какие-либо уступки, что вся российская дипломатия – это лишь про "затягивать, изматывать и доминировать", и воевать с Москвой нужно решительно и без оглядки на переговоры.
Что есть предательство
В отличие от статей Залужного на военную тематику, где автор может считаться авторитетом, его рассуждения про дипломатию и политику выглядят вторичными и поверхностными, в них превалирует избыточный пафос, желание понравиться западной аудитории и лишний раз прорекламировать себя перед ней.
"Генри Киссинджер однажды написал, что самая тяжелая ноша государственного деятеля — принимать решения без достаточного времени и информации, когда каждая ошибка необратима. Я усвоил эту истину не только на поле боя, но и за столом переговоров. После десятилетий службы в армии я поступил в 2019 году в Острожскую академию на факультет международных отношений. Я думал, что это станет для меня перерывом в войне, но вместо этого открыл для себя новое поле битвы — дипломатию, где слова — оружие, а решимость — линия фронта", - пишет бывший главком.
Залужный не скрывает, что обращается к тем на Западе, кто выступает за поиск компромиссного решения конфликта.
"Они забывают две простые истины. Во-первых, на карту поставлена ​​не только судьба Украины, но и безопасность Европы. Во-вторых, любой "мир" с Москвой, поощряющий агрессию, является приглашением к новым войнам", - считает он.
Мир на российских условиях — это не мир, а капитуляция, продолжает Залужный. Призывы к "спешному заключению всеобъемлющего мирного соглашения являются опасно преждевременными", отметил украинский посол.
Без году неделя дипломат, он "разоблачает" российских переговорщиков:
"Каждая встреча с российскими чиновниками (а сколько их у него было? – ред.) проходит по знакомой схеме. Во-первых, они наводняют стол ложью и посторонними подробностями, заставляя оппонентов тратить часы на опровержение лжи. Во-вторых, они прибегают к моральному релятивизму, обвиняя оппонента именно в том, в чем он сам себя обвиняет: в колониализме, лицемерии или двойных стандартах. В-третьих, они представляют агрессию как реакцию, оккупацию как защиту, а геноцид как самооборону".
Все это, конечно же, делается для того, чтобы "парализовать демократические общества", куда уж без них.
Залужный заклинает своих высокопоставленных американских читателей: мир с РФ – это замаскированная капитуляция.
"Справедливое урегулирование должно восстановить нашу территориальную целостность (в границах 1991 года? - ред.), обеспечить ответственность за военные преступления и гарантировать, что ни один агрессор больше никогда не будет угрожать Европе из Москвы. Что-либо меньшее станет предательством не только украинцев, но и принципов, обеспечивающих безопасность и свободу свободного мира", - заявил экс-главком.
За войну до последнего украинца
Очевидно, что вся эта риторика нацелена на окружение Трампа, отсюда выбор места публикации и ее главные посылы, хотя американский президент ни разу прямо в статье не упомянут. Залужный продолжает свою пиар-кампанию, которую продвигают британцы, где экс-главком предстает гипотетическим президентом Украины.
Сгенерировано нейросетью - РИА Новости, 1920, 11.10.2025
11 октября, 10:56
Звёздные мрии Дарта Залужного: почему у Украины туго с космосомБывший главком ВСУ, посол Украины в Лондоне Валерий Залужный призвал обратить внимание на развитие украинских Космических войск. По словам Залужного, именно в космосе будет коваться победа Украины
Лондон посылает через Залужного в Вашингтон сигнал – надо воевать дальше, поддерживать Украину и не вести диалога с Москвой.
Военкор "Комсомольской правды" Александр Коц обращает внимание, что Залужный – один из лидеров президентских опросов на Украине, при этом большинство граждан страны выступают за дипломатическое урегулирование конфликта.
"Пластинка старая, уже позатертая. Но на месте украинцев я бы прочел ее три раза - для закрепления. А то у них, по соцопросам, 60% считают, что необходимо искать компромисс на переговорах. И при этом рейтинг Залужного обгоняет [Владимира] Зеленского. Граждане незалежной уже готовы на кого угодно, лишь бы поменять военный курс на мирный. Фишка в том, что в сегодняшнем политическом бомонде незалежной нет мирных кандидатов. А при Залужном они будут вспоминать Зеленского с ностальгией как миротворца", - написал он у себя в телеграм-канале.
Эту же мысль развивает телеграм-канал "Военная хроника".
"По сути, ничего не изменилось. Смена Зеленского на Залужного не только не приведет к переговорам, но, скорее всего, еще сильнее загонит Киев в зависимость от внешних кураторов. А там и до буквальной войны до последнего украинца недалеко", - говорится в сообщении.
Мнение украинцев, впрочем, кураторов Залужного мало интересует. В соответствии с заветами европейцев, такой президент для них должен стать гарантией дальнейшего противостояния с Россией. Пока же бывший командующий ВСУ уверенно действует в рамках заданной парадигмы и наглеет прямо на глазах: ставит себя в один ряд с Киссинджером и учит всех как вести переговоры с россиянами.
Мнение политолога Ростислава Ищенко о роли Валерия Залужного в сегодняшней украинской политике - в материале издания Украина.ру Киев: "мирные планы" в ожидании западной помощи в войне.
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
ЭксклюзивРоссияУкраинаВалерий ЗалужныйДональд ТрампГенри КиссинджерСергей ЛавровВладимир ЗеленскийСШАВеликобритания
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
13:40Передача российских активов Киеву продлит конфликт на два года. Главные новости к этому часу
13:36На Украине цены на такси летят в космос, но не из-за бензина, а из-за нехватки кадров
13:18Россия открыта к обсуждению контактов Токаева и Трампа в рамках союзничества с Казахстаном
13:17На Украине остановилась работа пункта пропуска на границе с Румынией
13:08Сколько стоит перевестись в тыловые части ВСУ?
13:00Блэкаут и бегство: Киев теряет последние опоры под ударами России. Хроника событий на 13:00 10 ноября
12:53Официально: Российские войска освободили Новоуспенское в Запорожской области
12:45В столице Пакистана взорвалось авто у здания суда: много погибших и раненых
12:40ВС РФ бьют по целям ВСУ в Харьковской области
12:37Сбор "чёрной кассы" для "вора в законе" пресекли в ИК Черкасской области
12:10Киевское метро погрузилось во тьму
12:01Простые истины Залужного для Трампа: воевать, воевать и еще раз воевать с Россией
11:57Дружба дружбой, а деньги — врозь: украинские мошенники обворовали эстонцев
11:50Украина во тьме. Главные новости к этому часу
11:38Армия России освободила Новоуспеновское в Запорожской области
11:23Минэнерго Украины рассказало о ночных прилётах по энергетике
11:21Армен Оганесян: Введение в Нью-Йорк Нацгвардии может привести к началу гражданской войны в США
10:56ВС РФ делают успехи на Сумском направлении
10:51"Чужой" против "Хищника". Запасайтесь попкорном - в Киеве началось "Криминально-политическое шоу"
10:48БПЛА ВСУ атаковали Саратов, соратник Зеленского сбежал с паспортом Израиля. Главное этому часу
Лента новостейМолния