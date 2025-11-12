Сунь Ятсен: от революционера-эмигранта до "Отца китайской нации"

https://ukraina.ru/20251112/sun-yatsen-ot-revolyutsionera-emigranta-do-ottsa-kitayskoy-natsii--1071474416.html

Будущий политик был младшим сыном крестьянина Сунь Дао-чуаня, семья которого жила неподалёку от города Кантон (Гуанчжоу). При рождении он получил имя Дэмин – "Ясная добродетель". Современные биографы пишут, что он помогал отцу в полевых работах и посещал начальную школу. Сам Сунь Ятсен об этом периоде своей жизни не упоминал.В 1879 году родители отправили мальчика на Гавайские острова к старшему брату Сунь Мэю, который сумел открыть на острове Мауи продуктовую лавку, а потом приобрёл ферму, где работали выходцы из его родной деревни.Сунь Мэй отдал брата в англиканский пансион, после окончания которого его перевели в американский колледж на острове Оаху, где младший Сунь обучался азам медицины и права.Однако Сунь Мэй был обеспокоен интересом брата к христианству и отходом от родовых культов, поэтому в 1883 году отправил его обратно на малую родину. Здесь Сунь Дэмин осуществил свою первую "революцию" – разгромил храм местного божества. Родителям пришлось отправить сына в Гонконг, где весной 1884 года он поступил в Государственную центральную школу с обучением на английском и китайском языках.4 мая 1884 года он принял крещение у американского врача-миссионера Чарльза Роберта Хагера. Крестильное имя его было Жисинь ("Прогрессирующий"), однако сам он предпочитал имя Исянь ("Праздный небожитель"). На кантонском диалекте китайского языка оно звучит "Ятсен".Окончив школу в 1886 году, Сунь Ятсен начал изучать медицину в основанном протестантскими миссионерами Кантонском госпитале, а в следующем году перевёлся в Гонконгский медицинский колледж, который с отличием закончил в 1892 году. Открыл аптеку в Макао, а весной 1893 года перебрался в Гуанчжоу, где практиковал китайскую медицину.В конце 1893 года, навсегда бросив медицинскую практику, Сунь Ятсен решил стать профессиональным политиком, и попытался добиться личной встречи с первым министром Китая Ли Хунчжаном, признанным лидером "движения самоусиления". Сунь подготовил меморандум с предложением о реформах. Министр отказался от встречи с выходцем из крестьян, не имевшим конфуцианского образования.Сунь уехал на Гавайи, где в 1894 году вместе с единомышленниками основал организацию "Синчжунхой" ("Общество возрождения Китая"), которая в следующем году перебралась в Гонконг. Главной целью организации было свержение династии Цин и превращение Китая в равную европейским державу. Воодушевлённые недовольством китайцев поражением цинских войск в войне с Японией (1894-95), вследствие которой Китай потерял Тайвань и прилегающие к нему острова, члены "Синчжунхой" начали готовить восстание на юге страны.Колониальная администрация Гонконга не была заинтересована в восстании, и предупредила китайские власти о пароходе с заговорщиками. Всех их задержали 28 октября 1895 года, и Сунь Ятсен вынужден был бежать из Гуанчжоу сначала в Макао, а оттуда в Гонконг.Власти колонии объявили его в розыск, и Сунь Ятсен отправился в Японию. Там он создал ячейку "Синчжунхой" и осуществил символическую революцию – отказался от традиционной для китайцев причёски с косой (признак подчинения маньчжурам). На протяжении следующих десятилетий срезание косы стало для китайцев символом борьбы за свободу своей страны.На протяжении почти десяти лет Сунь Ятсен создавал свою программу, которая впоследствии сформировала почти всю политическую жизнь Китая в XX веке. В историю она вошла как доктрина "трёх народных принципов".Первый принцип – национализм – подразумевал освобождение Китая от доминирования империалистических держав. Для этого необходимо развивать гражданский национализм и "объединить различные народности Китая" (прежде всего ханьцев, монголов, тибетцев, маньчжуров и мусульман, в частности, уйгуров). Кстати, сам политик принадлежал к народности хакка.Второй принцип – народовластие. Помимо провозглашения основных прав и свобод, он расширил концепцию о разделении властей и американскую систему сдержек и противовесов.Третий принцип касался национального благосостояния. Во многом его основы походили на социалистические: уравнивание крестьянских хозяйств, создание сильной индустриальной экономики и централизованное обеспечение населения жизненно необходимыми благами (пища, одежда, жилье и транспорт).Одновременно с созданием идеологии, Сунь Ятсен активно искал среди иностранцев партнёров. Он много времени провёл в Японии, где жил под японским именем Накаяма Кикори. Записанное иероглифами, оно звучит как "Чжуншань Цяо". Именно как "Чжуншань" Сунь Ятсен известен в Китае.В Японии Сунь Ятсен наблюдал за преображением средневековой монархии в современное конкурентоспособное государство, и даже нашёл политиков, согласных поддержать его инициативы. Однако Токио пытался использовать китайских революционеров для того, чтобы в будущем вместо слабой маньчжурской монархии получить лояльное правительство демократического Китая. Похожая ситуация была и в Европе.В 1907 году члены новой организации Сунь Ятсена – "Тунмэнхой", – попытались поднять восстание в пограничных с французским Индокитаем селениях. Повстанцы пользовались поддержкой французской колониальной администрации, но потерпели поражение.В 1911 году в стране вспыхнула целая цепочка восстаний, которая вылилась в Синьхайскую революцию. Пользуясь поддержкой европейских держав и стремясь обуздать набравшую силу революционную волну, премьер-министром стал генерал Юань Шикай.В Пекине провозгласили создание Китайской республики, на должность временного президента которой 1 января 1912 года был избран Сунь Ятсен – как наиболее авторитетный политик среди эмигрантов. Владимир Ленин в статье 1912 года "Демократия и народничество в Китае" писал о Сунь Ятсене:"Передовой китайский демократ рассуждает буквально как русский. Его сходство с русским народником так велико, что доходит до полного тождества основных мыслей и целого ряда отдельных выражений".Сунь Ятсен пытался начать масштабные реформы, и даже провозгласил столицей Китайской республики город Нанкин. Однако страной фактически правил генерал Юань Шикай, который 12 февраля 1912 года добился отречения малолетнего императора Пу И, а 10 марта того же года – отставки Сунь Ятсена, заняв пост президента Китайской республики.Сунь Ятсен 25 августа 1912 года основал и возглавил партию "Гоминьдан" (Го – государство, Минь – народ, Дан – партия), которая после выборов в декабре того же года получила подавляющее большинство голосов в Национальной ассамблее.Но Юань Шикай игнорировал парламент, а в 1913 году приказал убить лидера фракции Гомильдана в парламенте Сун Цзяожэня. В июле 1913 года члены Гоминьдана под предводительством Сунь Ятсена устроили "Вторую революцию", но восстание было подавлено, в ноябре президент объявил Гоминьдан вне закона.В начале 1914 года парламент был распущен, а в декабре 1915 года Юань Шикай объявил себя императором Китая. Но в июне 1916-го узурпатор умер, и Китай оказался в затяжном кризисе: генералы в отдельных провинциях лишь номинально признавали Пекин в качестве столицы, на деле проводя свою собственную политику. Началась так называемая "эра милитаристов".Сунь Ятсен вернулся в Китай в июле 1917 года после того, как Гоминьдан получил большинство в парламенте Гуанчжоу, и был избран генералиссимусом военного правительства Китая. Но в августе 1918 года он под давлением военных был вынужден уехать в Шанхай, где завершил работу над "Программой строительства государства", в которой сформулировал идею синтеза капитализма и социализма.В 1921 году Гоминьдан вновь получили власть в Гуанчжоу, и 5 мая Сунь Ятсен принял присягу как президент Китайской республики. Несмотря на громкое название, это государственное образование контролировало лишь небольшую часть территории на юге современного Китая. В июле 1922 года его бывший соратник Чэнь Цзюмин при поддержке из Лондона организовал военный переворот, который удалось подавить лишь в феврале 1923-го.После этого Сунь Ятсен объявил о создании так называемого "Кантонского правительства", и ради объединения Китая пошёл на сотрудничество с коммунистами, рассчитывая на военную и финансовую поддержу Коминтерна.Сунь Ятсен отправил в Москву своего ближайшего соратника – Чан Кайши. С осени 1924 года Китай начал получать от СССР помощь оружием и финансовыми средствами. Главным военным советником китайского правительства в 1924 году стал комкор Василий Блюхер.Советские специалисты также создали в Гуанчжоу военную академию Вампу. В те годы Сунь Ятсен познакомился и с будущим лидером китайских коммунистов Мао Цзедуном.Сунь Ятсен готовился к военному походу на Север, но вёл и переговоры лидерами милитаристских группировок. В частности, на сторону Кантонского правительства перешёл генерал Фэн Юйсян, войска которого осенью 1924 года заняли Пекин. Сунь Ятсен прибыл туда 31 декабря, надеясь договориться о проведении представительского собрания по общенациональным вопросам, однако уже в январе оказался в госпитале. Доктора обнаружили у него терминальную стадию рака печени, и 12 марта 1925 года Сунь Ятсен умер.За день до смерти Сунь Ятсен написал "Послание Советскому Союзу", где, в частности, сказано:"Настанет время, когда Советский Союз, как лучший друг и союзник, будет приветствовать могучий и свободный Китай, когда в великой битве за свободу угнетенных наций мира обе страны рука об руку пойдут вперед и добьются победы".Для подготовки кадров Компартии Китая в Москве в 1925 году был открыт Университет трудящихся Китая имени Сунь Ятсена (работал до 1930-го). Многие выпускники этого университета (например, Дэн Сяопин) стали видными деятелями КПК.Согласно его предсмертному желанию, Сунь Ятсен был похоронен на горе Цзыцзиньшань в Нанкине в мавзолее, возведённом в сжатые сроки. Правительство Чан Кайши в 1940 году присвоило Сунь Ятсену титул "Отца нации", и ныне на Тайване он почитаем как единственный основатель государства. В КНР он входит в пантеон трёх великих деятелей новейшей истории страны – наряду с Мао Цзэдуном и Дэн Сяопином. Мавзолей Сунь Ятсена в Нанкине до сих пор остаётся одним из самых популярных культурных объектов в городе.

