Спутал "Буревестник" с ядерными испытаниями? Бабич о странных заявлениях Трампа
© Фото : Public domain
Неожиданное заявление Дональда Трампа о ядерных испытаниях могло стать следствием недоразумения, однако последующие договорённости между Россией и США указывают на возможную политическую игру. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал заместитель редактора международного отдела "Комсомольской правды" Дмитрий Бабич
Есть версия, что Трамп просто не понял, какие именно испытания прошли в России, и странное заявление президента США про ядерные испытания — это ответ на запуск "Буревестника", отметил Бабич.
"Но по некоторым признакам можно судить, что он все-таки понимает, что средство доставки это одно, а ядерный заряд другое. Трамп относится к тому поколению, которое помнит, как проводились ядерные испытания", — подчеркнул эксперт.
Журналист обратил внимание на тот факт, что президент РФ Владимир Путин предложил сохранить существующие договорённости (Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ). "Трамп в ответ заявил, что это хорошая идея. Есть ощущение, что здесь идет совместная игра России и США", — указал Бабич.
Во-первых, уверен эксперт, выйти на какое-то крупное соглашение по сокращению вооружений, что было бы козырем для американского лидера. "Во-вторых, как мы уже говорили, дать возможность России напомнить европейским политикам, что у нее есть разрушительное оружие", — заключил собеседник издания.
