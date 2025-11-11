https://ukraina.ru/20251111/za--ne-ze-imenno-tak-budet-vyglyadet-slogan-kampanii-generala-zaluzhnogo--1071435001.html

"За – не Зе!" Именно так будет выглядеть слоган кампании генерала Залужного

Мы, разумеется, не ожидали каких-то откровений от украинского экс-главкома, опубликовавшего 9 ноября статью в The New York Post. Но есть два аспекта, заставляющих отнестись к ней: а) самый рейтинговый кандидатов в президенты Украины нечасто делает политические заявления; б) статья точно ляжет на стол Трампа (NYP – его любимая газета)

Начинает Залужный со своего "обучения дипломатии" в Острожской академии в 2019-20 годах. Ну, мы с вами понимаем, что генерал, командующий оперативным направлением (военным округом на наши деньги) в академии не учился, а получал диплом. Обычная практика, хотя возникает подозрение, что генерал уже тогда задумал отступление на заранее подготовленные позиции в Лондоне… Или Зеленский избавлялся от него именно исходя из уже полученного "образования"?Впрочем, бог с ней, с этой конспирологией, перейдём к мудрым речениям генерала (хотя мы, конечно, уверены, что писал не он).Самая сильная фраза текста, которая бросилась нам (и не только нам) в глаза: "сильные фланги важны в управлении государством не меньше, чем в войне".Чё? Да ни чё… Надо было дать понять, что текст писал боевой генерал и это – маркер. Помните у Александра нашего Сергеича (Грибоедова – а вы что подумали?) – "дистанции огромного размера", "мы с ней вместе не служили"… Нет, Скалозуб-то как раз не так прост, как кажется на первый взгляд… Автор помнит ещё сочинения в школе на тему "Скалозуб и скалозубовщина", в которых этот персонаж подавался в нарочито окарикатуренном виде.По идее генерал Залужный в школе тоже такие сочинения писал. И тут впору задуматься, то ли он сознательно строит образ недалёкого тупого солдафона, то ли он свою статью не читал или, что ещё хуже, читал, но не понял…Переходим к сути. Суть такая: "мы сталкиваемся с противником, который рассматривает дипломатию не как диалог, а как естественное продолжение своих военных усилий".Охохонюшки… Ну не мог генерал Залужный не слышать фразу фон Клаузевица "война есть не что иное, как продолжение государственной политики иными средствами". Она в школе ещё упоминалась. Писал бы сам – обыграл бы тот факт, что в 1812-13 году Клаузевиц находился на российской службе. Но статью писал набранный по объявлению спичрайтер…Дальше несмышлёному читателю разъясняется суть российской стратегии переговоров: "циничная инверсия ценностей, рассчитанная на то, чтобы парализовать демократические общества".Тут слишком сложно, чтобы несмышлёный читатель действительно понял. А речь идёт об одной из базовых конструкций современной западной идеологии (11 ноября о ней же говорил федеральный президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер). Суть простая: враги демократий используют демократию, чтобы бороться против демократий, поэтому демократии должны защищаться – сделать так, чтобы враги демократий не могли воспользоваться демократией. Как в Молдавии и на Украине. Это вам настоящая "формула Штайнмайера"…Ну ладно, а вывод какой? А вывод вполне логичный:"Некоторые на Западе призывают нас вести переговоры с людьми, которые пришли нас убивать. Они забывают две простые истины. Во-первых, на карту поставлена не только судьба Украины, но и безопасность Европы. Во-вторых, любой “мир” с Москвой, который поощряет агрессию, является приглашением к дальнейшим войнам".Переводя на русский: Залужный никаких переговоров с Россией вести не собирается.Чтобы получателя этого письма, который твердит о необходимости заключения "сделки", такой жёсткий поворот не смутил, приводится подходящий исторический случай:"В 1973 году, после нескольких лет изнурительных переговоров, были подписаны мирные соглашения по Вьетнаму. (…) Мир наступил только тогда, когда изменился военный баланс на местах, а не потому, что к этому привели сами переговоры".Залужный уже не советский генерал, но в академии-то преподавали ему люди советской закалки… Залужный не может не знать, что в 1973 году военный баланс на местах был вполне себе сбалансированным – партизаны воевали с регулярной армией ядерной сверхдержавы, у которой было множество способов победить в войне, но не было возможности использовать эти способы. Да и желания? если честно – настроения в США продолжения войны не предполагали.Т.е., результат переговоров был определён факторами, которые находились далеко от поля боя. И участники переговоров исходили именно из этих факторов. Залужный, а точнее – тот, кто писал для него этот текст, соврамши.Но это и не важно. Суть послания экс-главкома к Трампу другая.Те переговоры, как мы помним, привели к выходу США из войны, после чего Южный Вьетнам пару лет подёргался, но закончилось всё катастрофой. Легко читается намёк, что если Украину бросить, то будет повторение бегства из Афганистана, которое Трамп решительно осудил. Просто с Афганистаном сравнивать неправильно – там бежали оккупационные американские войска, а в 1975 году из Вьетнама – люди, которые управляли страной от имени США.Написать это прямым текстом нельзя – после такого можно на Украину не возвращаться: официальная идеологема состоит в том, что Украина может "отражать российскую агрессию" и без западной помощи. Вот и приходится просить денег и "джавелиния" так, чтобы не вызвать подозрений в пораженческом образе мысли у профессиональных "патриотов".Ну и в заключение – лошадиная доза традиционного украинского "победобесия":"Мы отвергаем капитуляцию, замаскированную под мир. Справедливое урегулирование должно восстановить нашу территориальную целостность, обеспечить привлечение к ответственности за военные преступления и гарантировать, что ни один агрессор больше никогда не будет угрожать Европе из Москвы. (…) Мир через победу, а не иллюзию".В общем Залужный расписался в том, что он будет вести войну до последнего украинца, а от Запада вообще и США в особенности ему нужны только изъявления покорности и дань за двенадцать лет. На меньшее он не согласен.Это всё прекрасно? конечно, но хотелось бы понять, в чём тогда состоит уникальное послание Залужного к Трампу? Почему Трамп должен его поддержать, в случае проведения выборов?Как мы понимаем, единственное отличие Залужного от Зеленского, зафиксированное в этой статье, заключается в том, что Залужный – не Зеленский. Т.е., если Вашингтону срочно нужен новый президент Украины, который проводил бы точно ту же политику, которую проводит нынешний президент, то Залужный – то, что нужно. Подразумевается, что политика Зеленского Трампа полностью устраивает (судя по тому, что он продолжает диалог с Зеленским – это именно так).На самом деле, предложение Залужного всё же богаче. Если Зеленский – хитрый режиссёр, который лихо разыгрывает актёров, считающих себя лидерами Запада, то Залужный позиционируется как прапорщик Задов – вороватый, хитрый и тупой. Поэтому с ним будет проще.Тут, однако, есть определённые сомнения. Может Залужный и такой, каким его представляют в этой статье, играют его люди, которые играть в глобальной политике умеют получше него и, скорее всего, получше Трампа. Если Трамп вдруг случайно решит заменить Зеленского на Залужного легче ему не будет – всё равно попытаются развести и подставить, как это уже было не раз за последнее время.Ну а сигнал России совершенно определённый – сносить надо весь режим, а не его отдельных представителей. Представители одинаковы.Ещё о планах Залужного можно прочитать в статье Павла Котова "Залужный хочет превратить Украину в Израиль. Осталось придумать, как убрать Зеленского"

