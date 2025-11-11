https://ukraina.ru/20251111/volonter-aleksandr-varyag-matyushin-o-poslednikh-sobytiyakh-na-frontakh-svo-11-noyabrya-1071420971.html

Волонтер Александр "Варяг" Матюшин о последних событиях на фронтах СВО. 11 ноября

Волонтер и ополченец первой волны Александр "Варяг" Матюшин в эксклюзивном комментарии изданию Украина.ру рассказал о последних происходящих на фронте событиях

По его словам, украинская армия покидает Покровск и уходит в Мирноград, не имея возможности отступить дальше, а ВС РФ продолжают наступать на Славянск и Константиновку.

