Волонтер Александр "Варяг" Матюшин о последних событиях на фронтах СВО. 11 ноября
Волонтер и ополченец первой волны Александр "Варяг" Матюшин в эксклюзивном комментарии изданию Украина.ру рассказал о последних происходящих на фронте событиях
По его словам, украинская армия покидает Покровск и уходит в Мирноград, не имея возможности отступить дальше, а ВС РФ продолжают наступать на Славянск и Константиновку.
