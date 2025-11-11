Волонтер Александр "Варяг" Матюшин о последних событиях на фронтах СВО. 11 ноября - 11.11.2025 Украина.ру
Волонтер Александр "Варяг" Матюшин о последних событиях на фронтах СВО. 11 ноября
Волонтер Александр "Варяг" Матюшин о последних событиях на фронтах СВО. 11 ноября
Волонтер и ополченец первой волны Александр "Варяг" Матюшин в эксклюзивном комментарии изданию Украина.ру рассказал о последних происходящих на фронте событиях
По его словам, украинская армия покидает Покровск и уходит в Мирноград, не имея возможности отступить дальше, а ВС РФ продолжают наступать на Славянск и Константиновку.
россия
Волонтер Александр "Варяг" Матюшин о последних событиях на фронтах СВО. 11 ноября

10:41 11.11.2025
 
Волонтер и ополченец первой волны Александр "Варяг" Матюшин в эксклюзивном комментарии изданию Украина.ру рассказал о последних происходящих на фронте событиях
По его словам, украинская армия покидает Покровск и уходит в Мирноград, не имея возможности отступить дальше, а ВС РФ продолжают наступать на Славянск и Константиновку.
