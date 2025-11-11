"Совместная игра": Дмитрий Бабич о неочевидных целях ядерного диалога Москвы и Вашингтона - 11.11.2025 Украина.ру
"Совместная игра": Дмитрий Бабич о неочевидных целях ядерного диалога Москвы и Вашингтона
"Совместная игра": Дмитрий Бабич о неочевидных целях ядерного диалога Москвы и Вашингтона - 11.11.2025 Украина.ру
"Совместная игра": Дмитрий Бабич о неочевидных целях ядерного диалога Москвы и Вашингтона
Несмотря на внешне конфронтационную риторику, между Москвой и Вашингтоном идет сложная дипломатическая игра, направленная на достижение новых крупных соглашений. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал заместитель редактора международного отдела "Комсомольской правды" Дмитрий Бабич
2025-11-11T04:10
2025-11-11T04:10
Эксперт обратил внимание на конструктивный обмен предложениями по ДСНВ. "Обратите внимание, что [президент РФ Владимир] Путин предложил сохранить существующие договорённости (Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ). [Президент США Дональд] Трамп в ответ заявил, что это хорошая идея", — отметил Бабич.По мнению эксперта, американский лидер относится к тем политикам, которые хорошо понимают суть подобных испытаний. "Трамп относится к тому поколению, которое помнит, как проводились ядерные испытания", — добавил журналист.Это, по его мнению, указывает на более глубокий процесс. "Есть ощущение, что здесь идет совместная игра России и США", — констатировал эксперт.Такой диалог, как считает Бабич, преследует взаимовыгодные цели. "Во-первых, выйти на какое-то крупное соглашение по сокращению вооружений, что было бы козырем для Трампа. Во-вторых, как мы уже говорили, дать возможность России напомнить европейским политикам, что у нее есть разрушительное оружие", — резюмировал собеседник издания.Полный текст материала "Дмитрий Бабич: Трамп предложил России игру, которая даст ему козырь на выборах и напугает Европу" на сайте Украина.ру.Также на эту тему: "Роман Шкурлатов: Над Западом навис Дамоклов меч, но Трамп продолжает бряцать ядерной дубинкой" на сайте Украина.ру.
"Совместная игра": Дмитрий Бабич о неочевидных целях ядерного диалога Москвы и Вашингтона

04:10 11.11.2025
 
© РИА Новости . Сергей Пятаков / Перейти в фотобанкТейковское ракетное соединение в Ивановской области
Тейковское ракетное соединение в Ивановской области - РИА Новости, 1920, 11.11.2025
© РИА Новости . Сергей Пятаков
Перейти в фотобанк
Несмотря на внешне конфронтационную риторику, между Москвой и Вашингтоном идет сложная дипломатическая игра, направленная на достижение новых крупных соглашений. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал заместитель редактора международного отдела "Комсомольской правды" Дмитрий Бабич
Эксперт обратил внимание на конструктивный обмен предложениями по ДСНВ. "Обратите внимание, что [президент РФ Владимир] Путин предложил сохранить существующие договорённости (Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ). [Президент США Дональд] Трамп в ответ заявил, что это хорошая идея", — отметил Бабич.
По мнению эксперта, американский лидер относится к тем политикам, которые хорошо понимают суть подобных испытаний. "Трамп относится к тому поколению, которое помнит, как проводились ядерные испытания", — добавил журналист.
Это, по его мнению, указывает на более глубокий процесс. "Есть ощущение, что здесь идет совместная игра России и США", — констатировал эксперт.
Такой диалог, как считает Бабич, преследует взаимовыгодные цели. "Во-первых, выйти на какое-то крупное соглашение по сокращению вооружений, что было бы козырем для Трампа. Во-вторых, как мы уже говорили, дать возможность России напомнить европейским политикам, что у нее есть разрушительное оружие", — резюмировал собеседник издания.
Полный текст материала "Дмитрий Бабич: Трамп предложил России игру, которая даст ему козырь на выборах и напугает Европу" на сайте Украина.ру.
Также на эту тему: "Роман Шкурлатов: Над Западом навис Дамоклов меч, но Трамп продолжает бряцать ядерной дубинкой" на сайте Украина.ру.
Лента новостейМолния