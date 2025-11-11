https://ukraina.ru/20251111/sovmestnaya-igra-dmitriy-babich-o-neochevidnykh-tselyakh-yadernogo-dialoga-moskvy-i-vashingtona-1071358662.html

"Совместная игра": Дмитрий Бабич о неочевидных целях ядерного диалога Москвы и Вашингтона

"Совместная игра": Дмитрий Бабич о неочевидных целях ядерного диалога Москвы и Вашингтона - 11.11.2025 Украина.ру

"Совместная игра": Дмитрий Бабич о неочевидных целях ядерного диалога Москвы и Вашингтона

Несмотря на внешне конфронтационную риторику, между Москвой и Вашингтоном идет сложная дипломатическая игра, направленная на достижение новых крупных соглашений. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал заместитель редактора международного отдела "Комсомольской правды" Дмитрий Бабич

2025-11-11T04:10

2025-11-11T04:10

2025-11-11T04:10

новости

россия

москва

дональд трамп

вашингтон

украина.ру

дмитрий бабич

ядерный

испытания

дснв

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/101175/85/1011758550_0:158:3077:1889_1920x0_80_0_0_a80221bacc65bb5ffdc84da6a3f7050d.jpg

Эксперт обратил внимание на конструктивный обмен предложениями по ДСНВ. "Обратите внимание, что [президент РФ Владимир] Путин предложил сохранить существующие договорённости (Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ). [Президент США Дональд] Трамп в ответ заявил, что это хорошая идея", — отметил Бабич.По мнению эксперта, американский лидер относится к тем политикам, которые хорошо понимают суть подобных испытаний. "Трамп относится к тому поколению, которое помнит, как проводились ядерные испытания", — добавил журналист.Это, по его мнению, указывает на более глубокий процесс. "Есть ощущение, что здесь идет совместная игра России и США", — констатировал эксперт.Такой диалог, как считает Бабич, преследует взаимовыгодные цели. "Во-первых, выйти на какое-то крупное соглашение по сокращению вооружений, что было бы козырем для Трампа. Во-вторых, как мы уже говорили, дать возможность России напомнить европейским политикам, что у нее есть разрушительное оружие", — резюмировал собеседник издания.Полный текст материала "Дмитрий Бабич: Трамп предложил России игру, которая даст ему козырь на выборах и напугает Европу" на сайте Украина.ру.Также на эту тему: "Роман Шкурлатов: Над Западом навис Дамоклов меч, но Трамп продолжает бряцать ядерной дубинкой" на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20251110/ot-yadernogo-ispytaniya-k-yadernomu-vospitaniyu-russkiy-put-1071236613.html

россия

москва

вашингтон

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2025

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, россия, москва, дональд трамп, вашингтон, украина.ру, дмитрий бабич, ядерный, испытания, дснв, договор, вооружения, оружие, ядерное оружие, сво, эксперты, военный эксперт, аналитики