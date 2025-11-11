https://ukraina.ru/20251111/pekhota-zashla-v-pokrovsk-strakh-est-no-skorost-vazhnee-1071446131.html

Пехота зашла в Покровск: страх есть, но скорость важнее

Пехота зашла в Покровск: страх есть, но скорость важнее

В соцсетях появились кадры, на которые военнослужащие ВС РФ и колесная техника заходят в город колонной, скрытые плотным туманом. Почему они не боятся передвигаться колонной вблизи линии боевого соприкосновения?

На вопрос журналистам Украина.ру ответил участник СВО, эксперт в сфере беспилотной авиации, автор телеграм-канала "Хартленд" Андрей Беднарский.

