Пехота зашла в Покровск: страх есть, но скорость важнее
В соцсетях появились кадры, на которые военнослужащие ВС РФ и колесная техника заходят в город колонной, скрытые плотным туманом. Почему они не боятся передвигаться колонной вблизи линии боевого соприкосновения?
На вопрос журналистам Украина.ру ответил участник СВО, эксперт в сфере беспилотной авиации, автор телеграм-канала "Хартленд" Андрей Беднарский.
На вопрос журналистам Украина.ру ответил участник СВО, эксперт в сфере беспилотной авиации, автор телеграм-канала "Хартленд" Андрей Беднарский.