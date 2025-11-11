https://ukraina.ru/20251111/marko-voynovich-ot-dalmatsii-do-novorossii-cherez-baltiku-i-kaspiy-1071415935.html

Марко Войнович: от Далмации до Новороссии через Балтику и Каспий

Марко Войнович: от Далмации до Новороссии через Балтику и Каспий

11 ноября 1807 года ушёл из жизни российский флотоводец сербского происхождения Марко Войнович – один из создателей российского Черноморского флота. Особой славы он не стяжал, ибо относился не к числу героев и первооткрывателей, а честных служак, которые и становятся краеугольным камнем постройки

Он происходил из знатного семейства, переселившегося на берега Каторского залива в исторической Далмации в 1692 году из захваченной османами Герцеговины.Родившийся в 1750 году Марко Войнович стал одним из представителей формирующейся флотоводческой династии. В двадцатилетнем возрасте молодой граф поступил мичманом на российский флот, начинавший Архипелагскую экспедицию против Османской империи.Будучи капитаном лёгкого фрегата "Слава" в 1772 году при крейсировании у румелийских берегов Войнович взял в плен три турецких торговых судна и сжёг десять. За это флотский офицер удостоился ордена Святого Георгия IV степени.В том же году серб отличился в Патрасском сражении, где "Слава" потопила вражеский фрегат и две шебеки (парусно-гребные судна). В 1773-м он участвовал во взятии Бейрута русским флотом совместно с отрядами друзов.Первую екатерининскую войну с османами Войнович окончил в чине капитан-лейтенанта, а в 1777 году был переведён на службу в Балтийский флот. Там он командовал парусно-гребным фрегатом "Святой Марк", бомбардирским кораблём "Страшный", а в 1778 году стал капитаном императорской шлюпки и вскоре возглавил всю придворную флотилию.В 1781 году по инициативе фактического соправителя Российской империи и Астраханского генерал-губернатора Григория Потёмкина Войнович был назначен командующим флотилией для экспедиции на южное побережье Каспийского моря.Основными задачами, стоявшими перед флотилией, являлись обеспечение безопасности российских торговых судов, исследование морского побережья и создание в том регионе укреплённой фактории для организации торговли с Индией.Изначально планировалось, что эскадра будет поддерживать действия отряда сухопутных войск во главе с Александром Суворовым. Однако в преддверии событий по присоединению Крыма сухопутная составляющая похода на Южный Каспий была отменена и Войновичу пришлось действовать самостоятельно.Под его командованием было три 20-пушечных фрегата и бомбардирское судно. Такая ограниченность сил экспедиции была обусловлена слабостью персов в Каспийском море. Более того, Иран переживал тогда гражданскую войну. Договариваться о создании русской фактории Войновичу предстояло с правителем Астрабадской области фактически независимым Ага Мухаммед-ханом.С июля по декабрь 1781 года предприятие Войновича складывалось успешно. 7 августа флотилия достигла Астрабадского залива. Оттуда флотоводец слал рапорты Потёмкину о превосходных условиях в регионе для судоходства, транзитной торговли и хозяйственной деятельности: рыбной ловли, выращивания фруктов, хлопка, риса, сахарного тростника и др.Однако Войнович сделал ошибочный политический прогноз. Он полагал, что, нуждаясь в помощи России против других ханов, правитель Астрабада непременно выделит землю для строительства русской фактории. Между тем переговоры об этом затягивались.В урочище Городовин на берегу залива с неформального согласия Ага Мухаммед-хана началось возведение поселения из нескольких домов, казарм, госпиталя, причала. На защитном валу были установлены 18 шестифунтовых морских орудий. Близлежащий к поселению остров Ашур-Аде кстати предполагалось переименовать в Потёмкинский.Войнович прибывал прекрасном расположении духа, предрекая быстрый рост торговли в создаваемой колонии. Тем не менее этого оптимизма не разделяет современный исследователь, кандидат исторических, а также экономических наук Завен Арабаджян. Он считает, что коммерческие ожидания от фактории в урочище Городовин преувеличенными из-за его положения в стороне от основных маршрутов поставок товаров из Индии и Турции.Как было бы в реальности сегодня определить уже невозможно. 26 декабря 1781 года Войнович вместе со всем своим штабом был вероломно пленён в одной их ближайших деревень от русского лагеря, куда направился для участия в шиитском празднике. Правда последовавшая вскоре попытка штурма российских укреплений на Астрабадском заливе была отбита.Оборонительные сооружения были срыты самим гарнизоном после того, как поступило соответствующее приказание от арестованного командующего. В январе заключение Войновича и его соратников закончилось. Они эвакуировались на корабли своей флотилии, продолжавшие находиться в Астрабадском заливе у одного из островов. Стоянка там продлилась несколько месяцев в ожидании завершения ледохода на Волге.В 1783 году ставший капитаном первого ранга Войнович был переведён на Черноморский флот. Там он получил под своё командование первый линейный корабль, построенный на Херсонской верфи, "Слава Екатерины". В преддверии очередной Русско-турецкой войны 1787-91 годов его повысили до командующего Севастопольской эскадрой Черноморского флота.Войну Войнович встретил в ранге контр-адмирала. Казалось, карьера быстро шла в гору, но первый же выход в море его эскадры стал роковым. Шторм рассеял её, один фрегат затонул, а линейный корабль "Мария Магдалина", занесённый в Босфор, был пленён турками.Контр-адмиралу позволило реабилитироваться сражение у острова Фидониси (ныне это Змеиный). Оно случилось 14 июля 1788 года, когда российская эскадра вышла в море для отвлечения турецкого флота от осаждённого Очакова. В центре всеобщего внимания был знаменитый манёвр авангарда Севастопольской эскадры под командованием Фёдора Ушакова, сумевшего поджечь корабль капудан-паши.Но и граф Войнович, вопреки сюжету известного советского фильма "Адмирал Ушаков" не стоял в стороне. Его 66-пушечный линкор "Преображение Господне" выиграл бой и вынудил уйти за линию огня два 80-пушечных корабля османских вице- и контр-адмиралов. За действия при Фидониси серб был награждён орденом Святого Георгия III степени. Но императрица была столь воодушевлена успехом у черноморского острова, что интересовалась у Потёмкина, чем ещё может быть отмечен командующий Севастопольской эскадры.Сам же главнокомандующий "флотом Черноморским и многими другими сухопутными и морскими силами" Потёмкин всё больше разочаровывался в Войновиче. Раздражение вельможи вызывало то, что вместо поиска неприятеля и навязывания ему сражений флотоводец искал причины не ходить в море. "Адмирал Войнович бегать лих и уходить, а не драться" – писал Екатерине II в марте 1790 года негодовавший Потёмкин.С другой стороны, в действиях командующего Севастопольской эскадры особой крамолы не было. Российские силы на тот момент существенно уступали на Чёрном море мощи турецкого флота. Войнович, вероятно, берёг вверенные ему военно-морские силы в ожидании возможности для нового неожиданного удара по противнику. Другое дело, что в той войне "полуденный властелин" Потёмкин делал основную ставку не на служак, действующих в полном соответствии к существовавшими канонами, а на военачальников-новаторов, готовых в случае необходимости рисковать и собственной жизнью. Таковыми являлись широко известные Ушаков и Суворов."Предположа лично командовать флотом Черноморским, назначил я начальствовать подо мною господину контр-адмиралу и кавалеру Ушакову. Господин контр-адмирал и кавалер (граф) Войнович отряжен в командование морских сил каспийских..." – гласил ордер Потёмкина Черноморскому правлению в марте 1790-го.Но вновь возвращаться на Каспий граф не стал. Вместо этого он отправился к себе на родину в Триест. На российскую службу Марко Иванович вернулся в 1794 году, спустя три года был назначен членом Черноморского адмиралтейского управления и произведён в вице-адмиралы, а в 1801 году стал полным адмиралом. В конце своей карьеры адмирал руководил Черноморским штурманским училищем в Николаеве, в этом же городе он основал драматический театр.Закончил же свои дни адмирал Войнович в Витебске.

