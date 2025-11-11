https://ukraina.ru/20251111/chuzhoy-protiv-khischnika-zapasaytes-popkornom---v-kieve-nachalos-kriminalno-politicheskoe-shou-1071420262.html

"Чужой" против "Хищника". Запасайтесь попкорном - в Киеве началось "Криминально-политическое шоу"

То, что происходит сегодня на Украине - политическое шоу. Да, я не ошибаюсь — именно политическое, а не процедурное, не процесс в рамках уголовного кодекса.

Потому что иначе интерпретировать происходящее в эти дни - и прошедшие обыски, и выемки на 150 объектах по более чем сотне фигурантов просто невозможно. Это не следствие, не правосудие и уж точно не борьба за законность. Это спектакль с заранее расставленными ролями, с тщательно продуманной режиссурой и единственной целью — политической демонстрацией силы.У меня нет ни малейших иллюзий относительно того, что всё происходящее — это никакая не борьба с несправедливостью или реальной коррупцией. Нет, конечно. Это всё про большую, очень большую политику. Про передел влияния, про перестановку фигур на шахматной доске, где даже те, кто вчера считался "своим", сегодня становятся мишенью.И у происходящего есть сразу несколько измерений, несколько мотиваций, несколько подоплёк. Всё это — не просто очередной виток антикоррупционной истерики, а часть куда более масштабного политического сценария. В эпицентре этого скандала находится Тимур Миндич — кошелёк Зеленского, его близкий друг и давний партнёр Игоря Коломойского*. Человек, который, вероятно (и мне это подтверждают), фигурирует в записях НАБУ под позывным "Карлсон". Очень символично, если вдуматься: мужчина, упитанный, в полном расцвете сил, и, как тот самый Карлсон, живущий на крыше чужих схем и потоков.Надо понимать, что главные разоблачители, по крайней мере в медийном смысле, — это издание "Украинская правда". Именно оно устроило серию громких вбросов о якобы сбежавшем за пару часов до обысков Миндиче и его близких партнёрах — братьях Цукербергах. Вбрасывалось это с такой скоростью, будто сценарий готовили заранее. И неудивительно: за "Украинской правдой" стоит человек, которого на Банковой считают личным врагом Зеленского — Томаш Фиала, ключевой партнёр Соросов на Украине.Фиала не одинок. Его давний союзник, Виктор Пинчук, в двадцать пятом году тоже открыто демонстрирует крайне недружественное отношение к Зеленскому. Это не случайная позиция, а следствие накопившихся противоречий внутри украинской элиты, где каждый олигарх играет на свой западный полюс — Лондон, Вашингтон или Брюссель.Это — одно измерение происходящего. Есть и другое, куда более институциональное. Сами действия НАБУ готовились давно. Это масштабнейшая операция, тщательно выстроенная и спланированная. Причём нынешняя волна расследований по своему характеру и логике сильно отличается от того, что мы наблюдали, скажем, летом. Тогда за всей этой активностью стояли прежние патроны и спонсоры антикоррупционного блока — евроатлантические глобалисты, в первую очередь Демпартия США, европейские структуры, официальный Брюссель.Сегодня, по моей информации, всё иначе. За нынешней атакой стоит уже другая сила — нынешняя американская администрация, то есть команда Дональда Трампа. И именно это кардинально отличает текущий виток конфликта между Банковой и НАБУ–САП от летних событий.Мне уже не раз доводилось рассказывать о контексте — о том самом "домашнем задании" Трампа, полученном, по сути, в ходе его диалога с Путиным. Конечно, я утрирую, но смысл понятен: Трамп взял на себя неформальные обязательства — привести Киев и европейские столицы к более конструктивному, прагматичному переговорному формату. И что интересно, министр Лавров буквально вчера, комментируя эту историю, фактически подтвердил, что американцы действительно работают над этим вопросом.Суть происходящего именно в этом: давно спланированная операция НАБУ против целого ряда ключевых фигур киевского режима — людей, связанных с Тимуром Миндичем, и целой выстроенной коррупционной вертикалью — наконец запущена. Подготовка шла месяцы. Фиксировались разговоры, снимались сигналы, собирались доказательства. И прослушка, и плёнки из квартиры Миндича действительно существуют. На них, как утверждают источники, фигурируют все ключевые персонажи режима, все главные "упыри" политической кухни Банковой.И вот интересная, даже интригующая деталь, своего рода затравка для всей этой истории: никакого бегства Миндича не было. Никакого побега братьев Цукербергов тоже не происходило. Тимур Миндич уже как минимум два месяца находится в Европе, в Вене. То есть, проще говоря, он физически не мог "сбежать" за два часа до обыска, потому что давно находится за пределами Украины. Это чистейший вброс "Украинской правды".И, кстати, у этого вброса есть своё объяснение. То же самое касается и Цукербергов — они уже давно живут в Европе и на территорию Украины не возвращались. Зачем же тогда "Украинская правда" запускает подобные сюжеты? Ответ прост. Отдельные фронтмены НАБУ и отдельные персонажи в медийном окружении "Украинской правды" сегодня формируют образ нового политического проекта — такого себе либерально-антикоррупционного движения, за которым вновь будут стоять Томаш Фиала и Виктор Пинчук.Им нужно создать медийный образ "рыцарей света" — антикоррупционеров, разоблачающих киевскую верхушку. Под эту задачу и выстроена вся коммуникационная стратегия: нужно показать, будто негодяи в руководстве режима успели предупредить Миндича и он ускользнул. Мол, система сгнила, но новые "честные" люди борются с ней, пусть и запоздало.На деле, конечно, ничего подобного не было. Для драматургии — да, красиво, но к реальности не имеет отношения. Миндич давно спокойно живёт в Вене, и, что особенно важно, по имеющейся у меня информации, он уже пошёл на сотрудничество со следствием.Ровно по той же схеме действует и другой важный персонаж киевского режима — бывший замглавы офиса Зеленского Ростислав Шурма. У него в июне прошли обыски, насколько мне известно, в пригороде Мюнхена, где он сейчас проживает. При обысках была изъята вся техника, все гаджеты, на которых, как утверждают источники, нашли огромный массив компрометирующих материалов. И, по моей информации, Шурма также пошёл на сделку со следствием и сотрудничает с правоохранителями. Это уже не единичные случаи — это тенденция. Начинает рушиться круговая порука, и те, кто вчера был частью системы, сегодня начинают спасать себя показаниями против бывших покровителей.Кроме того, я уже говорил о еще одной правоохранительной истории – тема о расследовании ФБР в отношении тех же Цукербергов и по самому Миндичу остаётся в повестке. Это не побочный сюжет, а часть общей конструкции — большой сделки, направленной против первых лиц киевского режима. Пока речь не идёт о прямом смещении Зеленского, но удар, безусловно, наносится по его окружению.По моей информации, ключевая фигура, которая присутствует на плёнках Миндича, — это Андрей Ермак. Именно его позиция и действия давно вызывают раздражение в Вашингтоне, Лондоне и Брюсселе. Убрать Ермака — вот реальная цель и конечная задача нынешней атаки НАБУ, формально представленной как антикоррупционный акт, но фактически выполняющей политический заказ. Маховик будет раскручиваться именно в этом направлении — постепенно, с выверенными медиаподсветками и целенаправленными утечками. Уже обозначен следующий контур расследований: вокруг персоны Германа Голущенко, нынешнего министра юстиции, бывшего главы энергетической отрасли Украины, вокруг "Энергоатома" и коррупции, связанной с ними. И, конечно, всё это неразрывно связано с фигурой Миндича и целым рядом других персонажей, тесно связанных с верхушкой киевского режима. В Киеве, как мне говорят, все запаслись попкорном и устроились поудобнее, наблюдая за этой войной — Чужого против Хищника. Ну, а я, как и прежде, не устану повторять: СДД - сожрите друг друга.Подробнее о ситуации с обысками и бегством Миндича - в статье Павла Котова "Мидас и Карлсон. Война Зеленского с НАБУ приближается к точке невозврата"*Признан в РФ экстремистом и террористом

