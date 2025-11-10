https://ukraina.ru/20251110/volchansk-na-grani-boytsy-podnyali-flag-rossii-alekhin-rasskazal-o-vykhode-vs-rf-k-klyuchevym-dorogam-1071336524.html

Волчанск на грани, бойцы подняли флаг России: Алехин рассказал о выходе ВС РФ к ключевым дорогам

Волчанск на грани, бойцы подняли флаг России: Алехин рассказал о выходе ВС РФ к ключевым дорогам - 10.11.2025 Украина.ру

Волчанск на грани, бойцы подняли флаг России: Алехин рассказал о выходе ВС РФ к ключевым дорогам

Российские штурмовые группы в Волчанске вышли к ключевым перекресткам и взяли под огневой контроль дороги, гарнизон ВСУ остался с минимальными путями снабжения через Белый Колодезь и Волчанские Хутора. Об этом пишет в своей статье автор издания Украина.ру, полковник запаса, ветеран боевых действий Геннадий Алехин

2025-11-10T05:30

2025-11-10T05:30

2025-11-10T05:30

новости

волчанск

россия

харьковская область

геннадий алехин

украина.ру

вооруженные силы украины

сво

дзен новости сво

новости сво сейчас

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/01/1d/1060644862_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_e13d4705112304e2e1c2ec2cf7091f2f.jpg

Эксперт сообщает о серьезном тактическом успехе: "На севере Харьковской области в юго-западной части Волчанска российские штурмовые группы вышли к памятнику "Самолет", посвященному авиацентру ДОСААФ, и закрепились в окрестностях перекрестка, а также взяли под огневой контроль дорогу с юго-востока".Этот маневр, по словам эксперта, кардинально ухудшил положение противника: "Теперь ВСУ могут снабжать свой гарнизон в оставшейся подконтрольной части Волчанска по земле только через Белый Колодезь и Волчанские Хутора, а также через поля между ними"."Полное освобождение Волчанска в Харьковской области возможно уже в ближайшие недели", — прогнозирует Алехин. По его словам, ряд телеграм-каналов, в частности "Пионер запаса" и "Военкоры Русской Весны", сообщали, что в южной части города бойцы подняли российский триколор.Последние рубежи обороны на окраине Волчанска не устояли под натиском штурмовых групп 128-й бригады ВС РФ, которые уверенно закрепляются вдоль Рубежанского шоссе, важной транспортной артерии города, резюмирует военный аналитик.Полный текст статьи Геннадия Алехина "Спецоперация на минувшей неделе. В зоне СВО вновь появились котлы. Линия фронта трещит по швам" на сайте Украина.ру.Про другие аспекты спецоперации — в материале Игоря Гомольского "Рутинная игра в кошки-мышки: как сбивают украинские беспилотники, летящие вглубь России" на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20251109/kupyansk-pochti-vzyat-samoylov-obyasnil-na-kakie-goryaschie-uchastki-ukraina-perebrasyvaet-vsu-1071248023.html

волчанск

россия

харьковская область

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2025

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, волчанск, россия, харьковская область, геннадий алехин, украина.ру, вооруженные силы украины, сво, дзен новости сво, новости сво сейчас, новости сво, прогнозы сво, сводка сво, спецоперация, война на украине