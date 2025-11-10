Волчанск на грани, бойцы подняли флаг России: Алехин рассказал о выходе ВС РФ к ключевым дорогам
Российские штурмовые группы в Волчанске вышли к ключевым перекресткам и взяли под огневой контроль дороги, гарнизон ВСУ остался с минимальными путями снабжения через Белый Колодезь и Волчанские Хутора. Об этом пишет в своей статье автор издания Украина.ру, полковник запаса, ветеран боевых действий Геннадий Алехин
Эксперт сообщает о серьезном тактическом успехе: "На севере Харьковской области в юго-западной части Волчанска российские штурмовые группы вышли к памятнику "Самолет", посвященному авиацентру ДОСААФ, и закрепились в окрестностях перекрестка, а также взяли под огневой контроль дорогу с юго-востока".
Этот маневр, по словам эксперта, кардинально ухудшил положение противника: "Теперь ВСУ могут снабжать свой гарнизон в оставшейся подконтрольной части Волчанска по земле только через Белый Колодезь и Волчанские Хутора, а также через поля между ними".
"Полное освобождение Волчанска в Харьковской области возможно уже в ближайшие недели", — прогнозирует Алехин. По его словам, ряд телеграм-каналов, в частности "Пионер запаса" и "Военкоры Русской Весны", сообщали, что в южной части города бойцы подняли российский триколор.
Последние рубежи обороны на окраине Волчанска не устояли под натиском штурмовых групп 128-й бригады ВС РФ, которые уверенно закрепляются вдоль Рубежанского шоссе, важной транспортной артерии города, резюмирует военный аналитик.
