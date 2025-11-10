https://ukraina.ru/20251110/svoya-igra-stoyakin-o-tom-pochemu-zelenskiy--eto-ne-prosto-marionetka-zapada-1071392580.html
Своя игра: Стоякин о том, почему Зеленский – это не просто марионетка Запада
Своя игра: Стоякин о том, почему Зеленский – это не просто марионетка Запада - 10.11.2025 Украина.ру
Своя игра: Стоякин о том, почему Зеленский – это не просто марионетка Запада
Очередные санкции введены на Украине против восьми граждан Украины и России, среди которых спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому... Украина.ру, 10.11.2025
2025-11-10T20:00
2025-11-10T20:00
2025-11-10T20:00
запад
россия
украина
василий стоякин
владимир зеленский
кирилл дмитриев
украина.ру
видео
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/0b/0a/1071392296_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_75a6889da775c719e13323757e3dc64d.jpg
Очередные санкции введены на Украине против восьми граждан Украины и России, среди которых спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев Обозреватель издания Украина.ру Василий Стоякин объяснил, почему Зеленский так ополчился на Дмитриева и как Киев может "рулить" Вашингтоном.
запад
россия
украина
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2025
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/0b/0a/1071392296_480:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_bd7683874af102d0d08ab7430b51f67e.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
запад, россия, украина, василий стоякин, владимир зеленский, кирилл дмитриев, украина.ру, видео, видео
Запад, Россия, Украина, Василий Стоякин, Владимир Зеленский, Кирилл Дмитриев, Украина.ру, Видео