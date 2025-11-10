Своя игра: Стоякин о том, почему Зеленский – это не просто марионетка Запада - 10.11.2025 Украина.ру
Своя игра: Стоякин о том, почему Зеленский – это не просто марионетка Запада
Своя игра: Стоякин о том, почему Зеленский – это не просто марионетка Запада
Очередные санкции введены на Украине против восьми граждан Украины и России, среди которых спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому... Украина.ру, 10.11.2025
2025-11-10T20:00
2025-11-10T20:00
запад
россия
украина
василий стоякин
владимир зеленский
кирилл дмитриев
украина.ру
видео
Очередные санкции введены на Украине против восьми граждан Украины и России, среди которых спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев Обозреватель издания Украина.ру Василий Стоякин объяснил, почему Зеленский так ополчился на Дмитриева и как Киев может "рулить" Вашингтоном.
запад
россия
украина
Украина.ру
запад, россия, украина, василий стоякин, владимир зеленский, кирилл дмитриев, украина.ру, видео, видео
Запад, Россия, Украина, Василий Стоякин, Владимир Зеленский, Кирилл Дмитриев, Украина.ру, Видео

Своя игра: Стоякин о том, почему Зеленский – это не просто марионетка Запада

20:00 10.11.2025
 
Очередные санкции введены на Украине против восьми граждан Украины и России, среди которых спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев Обозреватель издания Украина.ру Василий Стоякин объяснил, почему Зеленский так ополчился на Дмитриева и как Киев может "рулить" Вашингтоном.
ЗападРоссияУкраинаВасилий СтоякинВладимир ЗеленскийКирилл ДмитриевУкраина.руВидео
 
Лента новостейМолния