Своя игра: Стоякин о том, почему Зеленский – это не просто марионетка Запада

Очередные санкции введены на Украине против восьми граждан Украины и России, среди которых спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому... Украина.ру, 10.11.2025

Очередные санкции введены на Украине против восьми граждан Украины и России, среди которых спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев Обозреватель издания Украина.ру Василий Стоякин объяснил, почему Зеленский так ополчился на Дмитриева и как Киев может "рулить" Вашингтоном.

