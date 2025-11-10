Самойлов о "Буревестнике": Мы позволили США "снять характеристики", чтобы они поняли, с чем столкнутся - 10.11.2025 Украина.ру
Самойлов о "Буревестнике": Мы позволили США "снять характеристики", чтобы они поняли, с чем столкнутся
Самойлов о "Буревестнике": Мы позволили США "снять характеристики", чтобы они поняли, с чем столкнутся
Самойлов о "Буревестнике": Мы позволили США "снять характеристики", чтобы они поняли, с чем столкнутся
Россия позволила США кораблю-разведчику наблюдать за испытаниями, чтобы показать соотношение сил. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал выпускник Харьковского высшего военного командно-инженерного училища ракетных войск стратегического назначения (ХВВКИУ РВ), руководитель аналитической службы движения "Другая Украина" Алексей Самойлов
Комментируя недавние испытания нового российского оружия, Самойлов заявил: "Мы немного опередили США с точки зрения испытаний средств доставки. Российская сторона позволила кораблю-разведчику находится в зоне испытаний". Он отметил, что американцы снимали характеристики полета "Буревестника", изучали радиоактивный след, электромагнитное излучение этого объекта. Поскольку президент РФ Владимир Путин об этом упомянул, российские специалисты контролировали их деятельность, чтобы американцы поняли, с чем им придется столкнуться, добавил аналитик.По его словам, профессиональные военные на Западе понимают, что у них нет систем, систем предупреждения о ракетной опасности, которые могут сформировать сигнал боевым системам на уничтожение."Запущенная на днях американцами Minuteman III это ракета довольно старая. Но подобные испытания — нормальная практика для ракетных войск, проверив состояние топлива, двигателей, систем старта и пуска", — подытожил собеседник издания.Полный текст материала "Алексей Самойлов: США перешли к ядерному шантажу, но Россия опередила их в развитии средств доставки" на сайте Украина.ру.Также на тему эскалации — Юрий Светов: Россия и Китай предупредили Трампа, что будет, если он не сдержит свой ядерный порыв.
Самойлов о "Буревестнике": Мы позволили США "снять характеристики", чтобы они поняли, с чем столкнутся

© Фото : Министерство обороны РФ
Испытания крылатой ракеты с ядерным двигателем «Буревестник»
Россия позволила США кораблю-разведчику наблюдать за испытаниями, чтобы показать соотношение сил. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал выпускник Харьковского высшего военного командно-инженерного училища ракетных войск стратегического назначения (ХВВКИУ РВ), руководитель аналитической службы движения "Другая Украина" Алексей Самойлов
Комментируя недавние испытания нового российского оружия, Самойлов заявил: "Мы немного опередили США с точки зрения испытаний средств доставки. Российская сторона позволила кораблю-разведчику находится в зоне испытаний".
Он отметил, что американцы снимали характеристики полета "Буревестника", изучали радиоактивный след, электромагнитное излучение этого объекта.
Поскольку президент РФ Владимир Путин об этом упомянул, российские специалисты контролировали их деятельность, чтобы американцы поняли, с чем им придется столкнуться, добавил аналитик.
По его словам, профессиональные военные на Западе понимают, что у них нет систем, систем предупреждения о ракетной опасности, которые могут сформировать сигнал боевым системам на уничтожение.
"Запущенная на днях американцами Minuteman III это ракета довольно старая. Но подобные испытания — нормальная практика для ракетных войск, проверив состояние топлива, двигателей, систем старта и пуска", — подытожил собеседник издания.
Полный текст материала "Алексей Самойлов: США перешли к ядерному шантажу, но Россия опередила их в развитии средств доставки" на сайте Украина.ру.
Также на тему эскалации — Юрий Светов: Россия и Китай предупредили Трампа, что будет, если он не сдержит свой ядерный порыв.
Лента новостейМолния