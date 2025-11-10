ПВО расправилась почти с сотней вражеских дронов над Россией - 10.11.2025 Украина.ру
ПВО расправилась почти с сотней вражеских дронов над Россией
ПВО расправилась почти с сотней вражеских дронов над Россией - 10.11.2025 Украина.ру
ПВО расправилась почти с сотней вражеских дронов над Россией
Средства противовоздушной обороны (ПВО) за минувшую ночь уничтожили 71 украинский БПЛА над регионами России, сообщило Минобороны, передает 10 ноября телеграм-канал Украина.ру
Из них 29 сбили над территорией Брянской области, семь – над Курской областью, по пять над территориями Липецкой и Смоленской областей, по четыре над Орловской, Тверской и Самарской областями, три над Крымом, по одному над Калужской, Ростовской и Тульской областями, семь - над акваторией Черного моря.Губернатор Тульской области Дмитрий Миляев в своем телеграм-канале подтвердил уничтожение дрона. По его словам, в результате никто не пострадал. Повреждений зданий и инфраструктуры не зафиксировано.Губернатор Смоленской области Василий Анохин также рассказал о последствиях атаки: пострадавших и разрушений инфраструктуры нет. На местах падения обломков работают оперативные службы.Губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь также отметил, что люди в регионе из-за ВСУ не пострадали.О других атаках ВСУ — в материале Силы ПВО отразили вечернюю атаку БПЛА на Крым на сайте Украина.ру.
ПВО расправилась почти с сотней вражеских дронов над Россией

07:42 10.11.2025 (обновлено: 07:57 10.11.2025)
 
© Украина.руУдары ВСУ по российской территории
Удары ВСУ по российской территории - РИА Новости, 1920, 10.11.2025
© Украина.ру
Средства противовоздушной обороны (ПВО) за минувшую ночь уничтожили 71 украинский БПЛА над регионами России, сообщило Минобороны, передает 10 ноября телеграм-канал Украина.ру
Из них 29 сбили над территорией Брянской области, семь – над Курской областью, по пять над территориями Липецкой и Смоленской областей, по четыре над Орловской, Тверской и Самарской областями, три над Крымом, по одному над Калужской, Ростовской и Тульской областями, семь - над акваторией Черного моря.
Губернатор Тульской области Дмитрий Миляев в своем телеграм-канале подтвердил уничтожение дрона. По его словам, в результате никто не пострадал. Повреждений зданий и инфраструктуры не зафиксировано.
Губернатор Смоленской области Василий Анохин также рассказал о последствиях атаки: пострадавших и разрушений инфраструктуры нет. На местах падения обломков работают оперативные службы.
Губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь также отметил, что люди в регионе из-за ВСУ не пострадали.
"Информация о последствиях на земле будет уточняться", - добавил он.
О других атаках ВСУ — в материале Силы ПВО отразили вечернюю атаку БПЛА на Крым на сайте Украина.ру.
