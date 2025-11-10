https://ukraina.ru/20251110/pvo-raspravilas-pochti-s-sotney-vrazheskikh-dronov-nad-rossiey-1071347018.html
ПВО расправилась почти с сотней вражеских дронов над Россией
ПВО расправилась почти с сотней вражеских дронов над Россией - 10.11.2025 Украина.ру
ПВО расправилась почти с сотней вражеских дронов над Россией
Средства противовоздушной обороны (ПВО) за минувшую ночь уничтожили 71 украинский БПЛА над регионами России, сообщило Минобороны, передает 10 ноября телеграм-канал Украина.ру
2025-11-10T07:42
2025-11-10T07:42
2025-11-10T07:57
новости
россия
крым
брянская область
украина.ру
вооруженные силы украины
минобороны
атака
дроны
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/07/19/1065945047_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_137775ae854f834dfbc7c54957377ef0.jpg
Из них 29 сбили над территорией Брянской области, семь – над Курской областью, по пять над территориями Липецкой и Смоленской областей, по четыре над Орловской, Тверской и Самарской областями, три над Крымом, по одному над Калужской, Ростовской и Тульской областями, семь - над акваторией Черного моря.Губернатор Тульской области Дмитрий Миляев в своем телеграм-канале подтвердил уничтожение дрона. По его словам, в результате никто не пострадал. Повреждений зданий и инфраструктуры не зафиксировано.Губернатор Смоленской области Василий Анохин также рассказал о последствиях атаки: пострадавших и разрушений инфраструктуры нет. На местах падения обломков работают оперативные службы.Губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь также отметил, что люди в регионе из-за ВСУ не пострадали.О других атаках ВСУ — в материале Силы ПВО отразили вечернюю атаку БПЛА на Крым на сайте Украина.ру.
россия
крым
брянская область
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2025
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/07/19/1065945047_161:0:1121:720_1920x0_80_0_0_0fb868b376165760bcc2f17ddeedd98f.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, россия, крым, брянская область, украина.ру, вооруженные силы украины, минобороны, атака, дроны
Новости, Россия, Крым, Брянская область, Украина.ру, Вооруженные силы Украины, Минобороны, атака, дроны
ПВО расправилась почти с сотней вражеских дронов над Россией
07:42 10.11.2025 (обновлено: 07:57 10.11.2025)
Средства противовоздушной обороны (ПВО) за минувшую ночь уничтожили 71 украинский БПЛА над регионами России, сообщило Минобороны, передает 10 ноября телеграм-канал Украина.ру
Из них 29 сбили над территорией Брянской области, семь – над Курской областью, по пять над территориями Липецкой и Смоленской областей, по четыре над Орловской, Тверской и Самарской областями, три над Крымом, по одному над Калужской, Ростовской и Тульской областями, семь - над акваторией Черного моря.
Губернатор Тульской области Дмитрий Миляев в своем телеграм-канале подтвердил уничтожение дрона. По его словам, в результате никто не пострадал. Повреждений зданий и инфраструктуры не зафиксировано.
Губернатор Смоленской области Василий Анохин также рассказал о последствиях атаки: пострадавших и разрушений инфраструктуры нет. На местах падения обломков работают оперативные службы.
Губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь также отметил, что люди в регионе из-за ВСУ не пострадали.
"Информация о последствиях на земле будет уточняться", - добавил он.
О других атаках ВСУ — в материале Силы ПВО отразили вечернюю атаку БПЛА на Крым на сайте Украина.ру.