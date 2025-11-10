https://ukraina.ru/20251110/pvo-raspravilas-pochti-s-sotney-vrazheskikh-dronov-nad-rossiey-1071347018.html

ПВО расправилась почти с сотней вражеских дронов над Россией

Средства противовоздушной обороны (ПВО) за минувшую ночь уничтожили 71 украинский БПЛА над регионами России, сообщило Минобороны, передает 10 ноября телеграм-канал Украина.ру

Из них 29 сбили над территорией Брянской области, семь – над Курской областью, по пять над территориями Липецкой и Смоленской областей, по четыре над Орловской, Тверской и Самарской областями, три над Крымом, по одному над Калужской, Ростовской и Тульской областями, семь - над акваторией Черного моря.Губернатор Тульской области Дмитрий Миляев в своем телеграм-канале подтвердил уничтожение дрона. По его словам, в результате никто не пострадал. Повреждений зданий и инфраструктуры не зафиксировано.Губернатор Смоленской области Василий Анохин также рассказал о последствиях атаки: пострадавших и разрушений инфраструктуры нет. На местах падения обломков работают оперативные службы.Губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь также отметил, что люди в регионе из-за ВСУ не пострадали.О других атаках ВСУ — в материале Силы ПВО отразили вечернюю атаку БПЛА на Крым на сайте Украина.ру.

