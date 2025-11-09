Силы ПВО отразили вечернюю атаку БПЛА на Крым - 09.11.2025 Украина.ру
https://ukraina.ru/20251109/sily-pvo-otrazili-vechernyuyu-ataku-bpla-na-krym-1071339518.html
Силы ПВО отразили вечернюю атаку БПЛА на Крым
Силы ПВО отразили вечернюю атаку БПЛА на Крым - 09.11.2025 Украина.ру
Силы ПВО отразили вечернюю атаку БПЛА на Крым
Силы ПВО за три вечерних часа уничтожили над Крымом десять украинских беспилотных летательных аппаратов. Об этом Минобороны РФ в ночь на 10 ноября сообщает в своём телеграм-канале
2025-11-09T23:53
2025-11-09T23:53
украина.ру
новости
россия
крым
минобороны рф
пво
бпла
атака бпла
всу
вооруженные силы украины
"С 20:00 мск до 23:00 мск дежурными средствами ПВО уничтожены 10 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над территорией Республики Крым", — говорится в сообщении военного ведомства.9 ноября глава ДНР Денис Пушилин рассказал, что системой РЭБ "Купол Донбасса" за неделю над Донецком и Макеевкой ликвидированы 285 беспилотников, над Горловкой — 122.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
россия
крым
украина
Силы ПВО отразили вечернюю атаку БПЛА на Крым

23:53 09.11.2025
 
© Украина.руКрымский мост
Крымский мост - РИА Новости, 1920, 09.11.2025
© Украина.ру
Силы ПВО за три вечерних часа уничтожили над Крымом десять украинских беспилотных летательных аппаратов. Об этом Минобороны РФ в ночь на 10 ноября сообщает в своём телеграм-канале
"С 20:00 мск до 23:00 мск дежурными средствами ПВО уничтожены 10 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над территорией Республики Крым", — говорится в сообщении военного ведомства.
9 ноября глава ДНР Денис Пушилин рассказал, что системой РЭБ "Купол Донбасса" за неделю над Донецком и Макеевкой ликвидированы 285 беспилотников, над Горловкой — 122.
Где-то в зоне проведения СВО - РИА Новости, 1920, 09.11.2025
Вчера, 14:44
Рутинная игра в кошки-мышки: как сбивают украинские беспилотники, летящие вглубь РоссииЕженощно украинские боевики атакуют российские города десятками, а порой и сотнями ударных дронов, на пути которых стоят боевые расчёты ПВО. Корреспондент издания "Украина.ру" побывал в гостях у расчёта ЗРК "ТОР-М2" группировки войск "Центр", на счету которого сотни поражённых целей
Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
