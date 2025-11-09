https://ukraina.ru/20251109/sily-pvo-otrazili-vechernyuyu-ataku-bpla-na-krym-1071339518.html

Силы ПВО отразили вечернюю атаку БПЛА на Крым

Силы ПВО за три вечерних часа уничтожили над Крымом десять украинских беспилотных летательных аппаратов. Об этом Минобороны РФ в ночь на 10 ноября сообщает в своём телеграм-канале

"С 20:00 мск до 23:00 мск дежурными средствами ПВО уничтожены 10 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над территорией Республики Крым", — говорится в сообщении военного ведомства.9 ноября глава ДНР Денис Пушилин рассказал, что системой РЭБ "Купол Донбасса" за неделю над Донецком и Макеевкой ликвидированы 285 беспилотников, над Горловкой — 122.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

украина.ру, новости, россия, крым, минобороны рф, пво, бпла, атака бпла, всу, вооруженные силы украины, украина, война на украине