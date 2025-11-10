Под ударом позиции ПВО. Российские "Герани" бьют по целям ВСУ в Одессе - 10.11.2025 Украина.ру
Под ударом позиции ПВО. Российские "Герани" бьют по целям ВСУ в Одессе
Под ударом позиции ПВО. Российские "Герани" бьют по целям ВСУ в Одессе - 10.11.2025 Украина.ру
Под ударом позиции ПВО. Российские "Герани" бьют по целям ВСУ в Одессе
Российские военные ударили дронами "Герань" по целям Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Одессе, передает 10 ноября телеграм-канал Украина.ру
2025-11-10T14:52
2025-11-10T14:55
новости
одесса
россия
украина
вооруженные силы украины
украина.ру
удары
вс рф
"Ещё один прилёт в Одессе. Местные сообщают, что удар нанесён по позициям ПВО в районе мыса Малый Фонтан (центр Одессы, район Аркадия). &lt;...&gt; Кадры объективного контроля подтверждают поражение мобильных групп ПВО в центре Одессы", - говорится в постах канала.Кроме того, указывается, что взрывы гремят в Васильковке Днепропетровской области. В Харьковскую область также залетают "Герани", сообщают местные паблики.Ранее мы писали, что минувшей ночью ВС РФ нанесли по Украине групповой удар высокоточным оружием, в том числе "Кинжалами".Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
одесса
россия
украина
новости, одесса, россия, украина, вооруженные силы украины, украина.ру, удары, вс рф
Новости, Одесса, Россия, Украина, Вооруженные силы Украины, Украина.ру, удары, ВС РФ

Под ударом позиции ПВО. Российские "Герани" бьют по целям ВСУ в Одессе

14:52 10.11.2025 (обновлено: 14:55 10.11.2025)
 
© ФотоГерань
Герань - РИА Новости, 1920, 10.11.2025
© Фото
Российские военные ударили дронами "Герань" по целям Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Одессе, передает 10 ноября телеграм-канал Украина.ру
"Ещё один прилёт в Одессе. Местные сообщают, что удар нанесён по позициям ПВО в районе мыса Малый Фонтан (центр Одессы, район Аркадия). <...> Кадры объективного контроля подтверждают поражение мобильных групп ПВО в центре Одессы", - говорится в постах канала.
Кроме того, указывается, что взрывы гремят в Васильковке Днепропетровской области.
В Харьковскую область также залетают "Герани", сообщают местные паблики.
Ранее мы писали, что минувшей ночью ВС РФ нанесли по Украине групповой удар высокоточным оружием, в том числе "Кинжалами".
"Бойцы поразили военные аэродромы, центр радио и радиотехнической разведки ВСУ, склад реактивных снарядов к системе залпового огня "Ольха", а также цеха сборки и места хранения беспилотников дальнего действия", - перечислили в Минобороны РФ.
Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
