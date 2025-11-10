https://ukraina.ru/20251110/pod-udarom-pozitsii-pvo-rossiyskie-gerani-byut-po-tselyam-vsu-v-odesse-1071372670.html

Под ударом позиции ПВО. Российские "Герани" бьют по целям ВСУ в Одессе

Российские военные ударили дронами "Герань" по целям Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Одессе, передает 10 ноября телеграм-канал Украина.ру

2025-11-10T14:52

2025-11-10T14:52

2025-11-10T14:55

"Ещё один прилёт в Одессе. Местные сообщают, что удар нанесён по позициям ПВО в районе мыса Малый Фонтан (центр Одессы, район Аркадия). <...> Кадры объективного контроля подтверждают поражение мобильных групп ПВО в центре Одессы", - говорится в постах канала.Кроме того, указывается, что взрывы гремят в Васильковке Днепропетровской области. В Харьковскую область также залетают "Герани", сообщают местные паблики.Ранее мы писали, что минувшей ночью ВС РФ нанесли по Украине групповой удар высокоточным оружием, в том числе "Кинжалами".Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

Новости

