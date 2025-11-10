https://ukraina.ru/20251110/oni-ukhodyat-no-vozvraschayutsya-konstantin-kevorkyan-o-tom-pochemu-ukraintsy-8-let-chitayut-tg-kanal-1071395100.html

Они уходят, но возвращаются. Константин Кеворкян о том, почему украинцы 8 лет читают ТГ-канал Украина.ру

Более 50 тысяч украинцев ежедневно читают телеграм-канал издания "Украина.ру" в условиях облав, обысков и происков "активистов", которые не стесняются заглядывать людям в телефоны. Наши подписчики хотят получать достоверную и аналитическую информацию о происходящих в мире и на Украине процессах.

Руководитель телеграм-канала издания "Украина.ру" Константин Кеворкян рассказал об этом в интервью коллеге Анне Черкасовой. 10 ноября телеграм-каналу "Украина.ру" исполнилось 8 лет. Именно в этот день ресурс был впервые зарегистрирован в Телеграме.— Константин, в данный момент у нашего издания несколько телеграм-каналов: основной и дополнительные на английском и испанском языках, а также есть ресурс на китайской платформе Weibo. Расскажите, как начинался путь издания "Украина.ру" в Телеграме восемь лет назад?— История тогда еще редакции "Украина.ру" в телеграм-канале началась с опытного журналиста Руслана Мармазова. Руководство посчитало, что необходимо развивать данное направление и привлекло к нему этого специалиста. После каналом занимался известный публицист Василий Стоякин. А в 2022 году, когда началась специальная военная операция (СВО), меня, тогда внештатного автора редакции, пригласили возглавить этот ресурс.Замечу, что в новых реалиях СВО перед телеграм-каналом встали острые, актуальные задачи. За 8 лет мы от 70 тысяч (данные на 2022 год) дошли до 500 тысяч подписчиков. У нас появились новые подразделения телеграм-канала, как вы верно заметили.Это говорит о том, что, во-первых, продукция, которая составляет основу нашего информационного контента, нужна читателям. Во-вторых, мы являемся одним из немногих средств массовой информации (СМИ) Российской Федерации, которое востребовано на Украине.Напомню, что на Украине многие, или даже практически все, ресурсы, которые не поддерживают нынешний режим, заблокированы. Телеграм как ресурс предоставляет возможность доносить до украинского читателя и зрителя нужную ему информацию. Согласно нашим опросам и статистическим данным, более 50 тысяч подписчиков на Украине нас ежедневно читают.— То есть читают, независимо от того, что есть блокировка, верно я понимаю?— Да. Сложность состоит в том, что из-за облав, обысков, из-за "активистов", которые не стесняются заглядывать людям в телефоны, например, в метрополитене и других общественных местах, украинцы боятся публично демонстрировать, что они читают "Украина.ру". Поэтому зачастую, выходя из дома, они сносят либо весь Телеграмм, либо конкретно наш канал, и подключаются обратно вечером или тогда, когда уверены в своей безопасности.Соответственно, каждое утро мы наблюдаем отток подписчиков, которые возвращаются к вечеру — особенно, когда происходят важные для них и для жизни Украины события.— У вас огромный журналистский опыт, в том числе в производстве видеоконтента. Когда к вам в руки попал телеграм-канал, это была новая для вас ниша?— Я использовал телеграм-канал как обычный читатель, как человек, обращающийся к украинской тематике. Конечно же, я был подписан на разные ресурсы, в том числе и на наш редакционный. Но с администрированием и продюсированием канала в Телеграме я столкнулся впервые.Здесь вопрос стоял не столько в инструментарии (освоить его можно за нескольких дней, максимум — за неделю), сколько в том, чтобы наладить работу ресурса именно как информационного, что подразумевает плотную повестку дня. Над каналом работает относительно большая команда, составом 8 человек. Но необходимо было организовать посменный режим работы сотрудников, определить их круг обязанностей, прописать инструкции, обязательные к выполнению. Есть и другие тонкости, которые остаются за кадром.С другой стороны, это нормальная организаторская работа, с которой более-менее опытный менеджер должен и обязан справиться.— Вы ожидали, что будет такая цифра — более полумиллиона подписчиков, что канал станет таким популярным?— Многие каналы в Телеграме насчитывают куда больше подписчиков, нежели у нас. Поэтому нам есть, к чему стремиться. Но тут один нюанс: наша задача осложнялась тем, что порой потенциальный читатель телеграм-канала "Украина.ру" не дочитывал название до ".ру"… То есть сама Украина, как некое территориальное понятие, как наш оппонент, если не сказать главный противник, вызывает отторжение у значительной части аудитории. Переубедить ее стоило нам больших трудов.Кроме того, тематика войны — одна из главных линий нынешней информационной жизни, а многим потребителям она не очень приятна. Люди хотят читать про котиков, про светскую жизнь. Убедить их в том, что нет ничего важнее событий на фронтах СВО, ситуации на Украине (одной из самых главных частей нашего общего Отечества — когда-то, и, дай бог, в будущем) — потребовало большого напряжения наших общих сил.Плюс, мы не приветствуем трэш-контент (который обычно востребован в социальных сетях), не говоря уже об оскорблениях по религиозному и национальному признаку. Таким образом мы теряем ещё какую-то часть аудитории.Сейчас нас читают люди старше 35 лет. Основная масса читателей имеет высшее образование — это те, кто желает понимать происходящие в мире, в том числе на Украине, процессы. Это ответственные граждане, требующие достоверную, аналитическую и своевременную информацию, поскольку понимание процессов обеспечивает их знанием, необходимым для безопасности семей и близких.— Если главный канал сосредоточен в основном на военной тематике, как вы заметили, то в чем специфика иноязычных телеграм-каналов издания "Украина.ру"?— Не секрет, что украинская тематика, во всяком случае в трактовке России, находится под запретом и блокировкой в мире, где правят англоязычные мейнстримные СМИ. Обойти эти плотины на потоке информации — одна из важнейших задач нашего издания и его телеграм-канала.Недаром большое значение придается деятельности Russia Today и Sputnik. Но перед ними стоят широкие задачи: рассказать о России и ее многогранности, о мировой политике в целом. Наша задача более локальная — Украина, украинский кризис, сведения с фронта — и она требует локализованного восприятия.Таким образом было принято решение о создании сетки иновещания, как мы его называем, в виде английского канала. Английский остаётся международным языком общения и весьма распространён, особенно в Западной Европе, не говоря о таких гигантах как США, Канада, Австралия.Интересы испанского телеграм-канал издания "Украина.ру" простираются на Латинскую Америку, где велика симпатия к России. Страны этого региона много времени провели под местными фашистскими диктатурами и остро понимают разницу между позициями бандеровского режима и России.Китайское направление представлено у нас на платформе Weibo, поскольку телеграм-каналы в Китае не работают. Напомню, Weibo — это крупная китайская национальная платформа социальных сетей, запущенная в 2009 году, с расширенными мультимедийными функциями и ориентацией на визуальный контент.Не секрет, что в Китае плотная информационная опека, и мы достаточно долго туда пробивались: ездили с визитом в Пекин, чтобы быть представленными лично руководству Weibo. А далее оно уже в "ручном режиме" принимало решение о нашем допуске на платформу как верифицированного представителя издания "Украина.ру".Эта работа не только востребована, но и сложна. Мы должны учитывать, что у каждой аудитории свои вкусы: то, что, условно, нравится англичанам, не зайдёт латиноамериканцам, и так далее. Поэтому требуется разная форма подачи и специальная тематика, не говоря уже о китайцах, которые являются специфичной нацией и требуют особой культуры общения — как языковой, так в плане донесения информации.Мне приятно, что наши труды не остаются незамеченными. Например, на Генеральной Ассамблее ООН ссылались на англоязычный ресурс "Украина.ру" в Телеграме. Испанская пресса, из линейки наиболее влиятельных и неприятных для Мадрида СМИ, также упоминала наш канал на испанском языке.В Китае ситуация непростая в том плане, что мы сталкиваемся с проблемой массовых жалоб проукраинских, точнее проамериканских, элементов. Они интенсивно жалуются на нас, обвиняя в том, что якобы "Украина.ру" — враждебный Китаю ресурс. Но особенно меня развеселило расследование, которое опубликовали местные блогеры. Главную роль в нем недоброжелатели отвели мне: по их версии, я якобы скупил всех тамошних блогеров-миллионников и таким образом представляю опасность для всей китайской цивилизации.— Зачем же вы это сделали, Константин. Шучу. Когда я езжу по конференциям и говорю о том, что "Украина.ру" присутствует на Weibo, многие удивляются и спрашивают, чем украинская тематика может быть интересна китайцам…— Да, мы даем именно украинскую тематику, которая очень интересна китайским читателям. Ведь Китай переживает сейчас непростые времена: вестернизированное население местных мегаполисов испытывает сильное влияние американских, японских, тайваньских представлений о демократии, о том, как должен развиваться Китай. Мы сами проходили подобное накануне перестройки, когда верили, что западная цивилизация значительно опережает наш "совок", и вожделели той жизни, которая нам казалась правильной...Именно поэтому в Китае необходимо вести просветительскую работу, чем занимаются и наши коллеги из RT на китайском и Sputnik. Мы выдерживаем конкуренцию с ними и предоставляем китайским читателям такой контент, который вызывает у них живой интерес. Это, конечно же, информация из зоны СВО, в том числе истории о китайских гражданах, которые воюют на стороне России.Кстати, живой всплеск на канале "Украина.ру" на Weibo вызвала и корейская тематика, о которой мы говорим достаточно плотно и получаем активные отклики. Не секрет, что Северная Корея является дружественной для Китая страной.— Издание "Украина.ру" перешло на новый ресурс — платформу MAX. Как там обстоят дела с подписчиками и размещением информации? По функциональности и отдаче MAX удобен для нас и нашей аудитории? Он лучше или хуже Телеграма?— MAX — национальный мессенджер, который имеет более 45 миллионов подписчиков, среди которых многие и я в их числе пользуются платформой как телефонной трубкой. Однако в сфере развития каналов, конечно же, есть вопросы.Во-первых, мессенджер молодой, и у него еще недостаточно развит инструментарий, что для читателей не ощутимо, а вот для админов создает определенные проблемы в пользовании. Уверен, это будет совершенствоваться.Во-вторых, MAX является платформой узконациональной, и подписаться на него можно, имея российский номер телефона. А задачи, которые стоят перед нами, значительно шире. Поэтому мы присутствуем в MAX, где у нас около 11 тысяч подписчиков, но актуальность Телеграма ни в коей степени не принижаем.В MAX мы отправляем аналитические материалы, а горячие новости и ночные "молнии" мы оставляем за телеграм-каналом как более оперативным и действенным средством массовой информации на данный момент.— Константин, напоследок расскажите, пожалуйста, лайфхаки борьбы с укроботами. Эта проблема преследует многие патриотические российские телеграм-каналы. — Надо понимать, что в целом боты бывают двух видов. Первые — это боты, которых администраторы телеграм-каналов сознательно заливают сами, организовывая фальшивые подписки на их ресурс. Они делают это для того, чтобы привлечь рекламодателей якобы "крутизной" канала.В свою очередь люди, которые работают со статистикой телеграм-каналов, конечно же, видят такие резкие вбросы, когда анализируют, например, деяния конкурентов. Мы называем это "пила". Суть следующая. Идет падение, падение, падение, потом — резкий скачок вверх. Это значит, были заброшены боты. И потом снова падение. Подобная зубчатая схема выдает не совсем добросовестную конкуренцию.Хотя бывают и исключения. Например, какой-то удачный материал был размещен, его перепостили все СМИ мира, и это вызвало большой интерес к данному ресурсу. Но это, конечно же, исключение.Второй тип ботов — боты как форма информационной борьбы, которые нужны для дискредитации тех или иных каналов. Нам приходилось многократно с этим сталкиваться. Мы даже давали определенные пояснения читателям, публикуя списки имен, которые исчислялись сотнями и тысячами — их к нам "вливали" для сбивания статистики.Так вот, эти боты появляются на канале, а следом, как правило, идут их жалобы администрации Телеграма — посмотрите, они недобросовестно конкурируют. И тогда Телеграм имеет право поставить красную галочку, которая отмечает якобы недобросовестных админов, а точнее — недобросовестные каналы. Это является серьезным дискредитирующим фактором ресурса.Соответственно, мы стараемся этого избегать и даем объявления, чтобы предупредить админов Телеграма о проблеме и, как правило, начинаем вручную вычищать этих ботов. Они достаточно однотипны и, как правило, забрасываются большими партиями. Определить таковых можно либо по определенным символам, либо по дате генерирования, либо по странным именам. Бывает, что выбрасывают и англоязычных или даже вьетнамских ботов. С ними проще —большой массив явно инородной массы, конечно, вычищается практически в автоматическом режиме.То есть это та самая гигиена, которую необходимо соблюдать, имея телеграм-канал. Важно также помнить, что Телеграм при всей его анонимности может быть таковым для пользователей и недоброжелателей, но не для админов и спецслужб, для которых вся жизнедеятельность в Телеграме прозрачна.В общем, судите сами о нашем телеграм-канале и заходите в гости на "Украина.ру".

