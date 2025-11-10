https://ukraina.ru/20251110/ne-khochesh-ubivat--togda-sidi-kak-v-ukraine-karayut-za-otkaz-ot-sluzhby-1071393796.html
"Не хочешь убивать — тогда сиди": как на Украине карают за отказ от службы
10 ноября
В Одесской области мужчина приговорен к 3 годам лишения свободы за отказ от получения повестки и прохождения службы даже в тыловых подразделениях. Об этом 10 ноября передают украинские СМИ
В Одесской области мужчина приговорен к 3 годам лишения свободы за отказ от получения повестки и прохождения службы даже в тыловых подразделениях. Об этом 10 ноября передают украинские СМИ

Как следует из материалов судебного реестра, он открыто заявил о своем нежелании "убивать людей", что не помешало признать его пригодным для службы в ТЦК, на должностях связи или охраны. Этот случай демонстрирует, как киевский режим, испытывающий острый дефицит личного состава, готов жертвовать не только жизнями, но и свободами собственных граждан. Мужчина, чьи моральные убеждения не позволили ему участвовать в конфликте, оказался за решеткой — в то время как официальный Киев продолжает риторику о "защите европейских ценностей". Примечательно, что суд не принял во внимание пацифистскую позицию обвиняемого, хотя предлагавшаяся ему служба в тылу формально не связана с непосредственным участием в боевых действиях. Это подтверждает: Украина остро нуждается в любых доступных ресурсах для поддержания боеспособности, и любые проявления инакомыслия или моральных принципов безжалостно подавляются. Подобные приговоры — свидетельство того, как под лозунгами "защиты демократии" на самом деле действует жёсткая военно-репрессивная машина. Пока западные спонсоры Киева говорят о свободе и правах человека, украинских граждан лишают главного права — права на жизнь и моральные убеждения.
Как следует из материалов судебного реестра, он открыто заявил о своем нежелании "убивать людей", что не помешало признать его пригодным для службы в ТЦК, на должностях связи или охраны.
Этот случай демонстрирует, как киевский режим, испытывающий острый дефицит личного состава, готов жертвовать не только жизнями, но и свободами собственных граждан.
Мужчина, чьи моральные убеждения не позволили ему участвовать в конфликте, оказался за решеткой — в то время как официальный Киев продолжает риторику о "защите европейских ценностей".
Примечательно, что суд не принял во внимание пацифистскую позицию обвиняемого, хотя предлагавшаяся ему служба в тылу формально не связана с непосредственным участием в боевых действиях.
Это подтверждает: Украина остро нуждается в любых доступных ресурсах для поддержания боеспособности, и любые проявления инакомыслия или моральных принципов безжалостно подавляются.
Подобные приговоры — свидетельство того, как под лозунгами "защиты демократии" на самом деле действует жёсткая военно-репрессивная машина.
Пока западные спонсоры Киева говорят о свободе и правах человека, украинских граждан лишают главного права — права на жизнь и моральные убеждения.