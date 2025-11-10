https://ukraina.ru/20251110/voyna-i-e-teni-korruptsiya-diversii-i-manvry-na-fone-uspekhov-rossiyskogo-oruzhiya-itogi-10-noyabrya-1071390043.html

Война и её тени: коррупция, диверсии и манёвры на фоне успехов российского оружия. Итоги 10 ноября

Война и её тени: коррупция, диверсии и манёвры на фоне успехов российского оружия. Итоги 10 ноября

Стратегическая обстановка вокруг Украины стремительно меняется: тактическое ядерное оружие возвращается в Беларусь, а немецкое расследование теракта на "Северных потоках" указывает на причастность ВСУ. В это же время Сербия пытается "усидеть на двух стульях", отправив своего спикера в Киев

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/05/1e/1063508302_0:44:2319:1348_1920x0_80_0_0_18ba3a337c2755b202a6cf71a2d2dc9e.jpg

Коррупция и шпионаж: системный кризис Украины углубляется на фоне военных пораженийПока украинская армия терпит поражения на фронте, в высших эшелонах власти Киева разгораются нешуточные страсти вокруг коррупционных схем. Телеграм-канал Украина.ру опубликовал разоблачительные материалы о деятельности преступного клана "Миндич и Ко", чья деятельность простиралась от финансовых махинаций в энергетике до производства беспилотников.Согласно обнародованным данным, ключевыми фигурами преступной группировки являются бизнесмен Тимур Миндич, считающийся "кошельком Зеленского", экс-министр энергетики Герман Галущенко и другие высокопоставленные чиновники. Коррупционная схема "Шлагбаум", как установило Национальное антикоррупционное бюро Украины, предполагала систематическое получение откатов в размере 10-15% от стоимости всех заключаемых контрактов в стратегической энергетической отрасли.Особое внимание привлекли обнародованные аудиозаписи, где участники схемы под кличками "Рокет", "Тенор" и "Карлсон" цинично обсуждают многомиллионные откаты. В одной из бесед прямо упоминается возможная причастность к коррупционным схемам самого высокого руководства страны.Примечательно, что главный фигурант дела Миндич сумел покинуть Украину за несколько часов до начала обысков. Более того, в его квартире был обнаружен прослушивающий прибор, что свидетельствует о глубоком расколе внутри правящей команды.Параллельно украинские силовики заявили о широких репрессиях против группы людей, якобы работавшей на Россию внутри Украинской Православной Церкви. По данным СБУ, 40 человек уже осуждены, 78 получили уведомления о подозрении, а предстоятель УПЦ митрополит Онуфрий лишен гражданства Украины.На этом фоне попытки украинских властей представить коррупцию как результат деятельности российских спецслужб выглядят особенно неубедительно. Заявление об обнаружении "блокнота СБП РФ" во время обыска у участника коррупционной схемы в энергетике лишь подчеркивает отчаянные попытки Киева переложить ответственность за внутренние проблемы на внешнего врага.Сложившаяся ситуация демонстрирует, что коррупция стала системообразующим элементом украинской государственности. Пока правящая элита ведет борьбу за доступ к бюджетным потокам, страна погружается в глубокий системный кризис, усугубляемый военными поражениями и растущим внешним давлением.Геополитическая турбулентность: от балканских "стульев" до ядерного щита и диверсии на морских глубинахНа геополитической арене одновременно развиваются несколько значимых событий, демонстрирующих углубление системных противоречий. Визит председателя Народной скупщины Сербии Аны Брнабич в Киев стал ярким примером недальновидности во внешней политике Белграда. В то время как парламентарий вела переговоры с украинским руководством, президент Александар Вучич апеллировал к необходимости российской поддержки для снятия американских санкций с нефтяной компании NIS. Этот дипломатический расклад иллюстрирует попытки Сербии найти баланс между традиционными связями с Москвой и европейскими интеграционными устремлениями. Особую сложность добавляет фактор общественного мнения - массовые пророссийские митинги в Белграде свидетельствуют о глубоких исторических и культурных связях, которые правительство не может игнорировать.Параллельно на северном фланге геополитического противостояния разворачивается не менее значимая история. Белорусский лидер Александр Лукашенко сделал заявление о завершении цикла обслуживания тактического ядерного оружия на территории России и его возвращении в "самом современном исполнении". Особое внимание привлекли его слова: "Мы предупредили их. Мы не говорим сколько, где, как… Это моё дело. Оно в надёжном месте". Одновременно Лукашенко анонсировал ввод в боевой состав мобильного ракетного комплекса "Орешник" в декабре, подчеркнув его способность наносить удары с различных позиций. Эти шаги значительно меняют стратегический баланс в регионе.Тем временем в Европе нарастает новый политический кризис, связанный с расследованием теракта на газопроводах "Северный поток". Согласно данным немецких следователей, полученным в ходе трёхлетнего расследования, прослеживается прямая причастность элитного украинского подразделения под руководством тогдашнего главкома ВСУ Валерия Залужного. Как сообщает Wall Street Journal, отслеживание компаний по аренде лодок, телефонов и номерных знаков позволило установить личности семи участников диверсии, причём один из них погиб в декабре 2024 года в зоне боевых действий. Текущий фокус расследования сосредоточен на решении итальянского правосудия об экстрадиции в Германию украинского гражданина Сергея Кузнецова, предположительно командовавшего диверсионной группой.В условиях такой многомерной турбулентности стратегия "сидения на двух стульях", которую демонстрирует Сербия, становится всё более рискованной. Глобальный раскол требует от стран чёткого определения своих внешнеполитических приоритетов, а пространство для манёвра неуклонно сужается.Оперативная сводка: развитие наступления на ключевых направленияхЗапорожское направлениеОсвобождение сёл Новое и Сладкое создаёт условия для прорыва к Ровнополью. Продвижение российских подразделений позволяет обойти основные укрепрайоны ВСУ и создать угрозу выхода на оперативно важные населённые пункты - Гуляйполе и Орехов. Отмечается хаотичная переброска украинских резервов в район Красноармейска, что свидетельствует о потере оперативной инициативы противником.Донецкое направлениеПродолжается успешное наступление группировки "Центр" в районе Гнатовки. Системное продвижение российских частей создаёт предпосылки для формирования котла вокруг красноармейской группировки ВСУ. Ведутся активные бои в городской черте Красноармейска.Северское направлениеРоссийские подразделения вплотную подошли к окраинам ключевого укрепрайона ВСУ — города Северск. Достигнут ряд тактических успехов, создающих условия для штурма городской черты:- На юго-восточной окраине Северска начата зачистка мегаопорника - мощного укрепрайона, делавшего город неприступной цитаделью. После его взятия ВСУ практически не останется возможностей для закрепления;- ВС РФ перекрывают логистические пути противника, основные боестолкновения сосредоточены в районе Ямполя, куда командование ВСУ перебросило резервы;- В Дроновке армия РФ перешла железную дорогу и штурмует жилую застройку в южной части населённого пункта, параллельно ведётся зачистка лесополос вдоль железной дороги южнее и юго-восточнее Северска;- Зафиксировано продвижение ВС РФ порядка 4 кв. км юго-восточнее Северска. Штурмовые подразделения взламывают крупный укрепрайон противника, до первых домов города осталось менее 1 км. Российские подразделения закрепились на южной окраине города, действуя малыми пехотными группами из-за насыщения воздушного пространства дронами.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

