Запуск "Буревестника": политолог Казаков про "ядерную повестку" в преддверии саммита в Будапеште - 09.11.2025 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20251109/zapusk-burevestnika-politolog-kazakov-pro-yadernuyu-povestku-v-preddverii-sammita-v-budapeshte-1071132501.html
Запуск "Буревестника": политолог Казаков про "ядерную повестку" в преддверии саммита в Будапеште
Запуск "Буревестника": политолог Казаков про "ядерную повестку" в преддверии саммита в Будапеште - 09.11.2025 Украина.ру
Запуск "Буревестника": политолог Казаков про "ядерную повестку" в преддверии саммита в Будапеште
Развитие ядерной программы РФ создает давление на американскую администрацию в преддверии важных саммитов, причем это давление направлено не на президента США, а на его окружение. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал сопредседатель Клуба народного единства, член Совета по внешней и оборонной политике Александр Казаков
2025-11-09T05:00
2025-11-09T05:00
новости
россия
сша
китай
дональд трамп
александр казаков
украина.ру
ракета
владимир путин
трамп и путин
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/0b/16/1059136344_0:82:768:514_1920x0_80_0_0_a13e9f0fc1bcb0473594d81c28b1b8d9.jpg
Эксперт отметил, что ядерная повестка становится особенно актуальной в преддверии саммита в Будапеште. По словам Казакова, испытания новых российских вооружений, таких как "Буревестник", являются элементом сложной дипломатической игры."Тем более, у нас тут "Буревестник" полетел. Это давление с нашей стороны. Не на [президента США Дональда] Трампа. Трамп и так готов. Это давление на тех, кто стоит за ним", — пояснил политолог. Он добавил, что такая тактика соответствует принципам стратегического взаимодействия между двумя государствами.Казаков также раскрыл механизм этого взаимодействия: "То есть мы работаем на него. А его задача прокинуть эту энергию на тех, кто на него давит". Политолог провел параллель с боевыми искусствами: "Не знаю, учил ли [президент РФ Владимир] Путин Трампа основным принципам дзюдо, но это так работает".Полный текст материала "Александр Казаков: Если Трамп не выльет ушат воды на евроатлантистов, они разожгут огонь большой войны" на сайте Украина.ру.О том, почему Китай пытается "усидеть на двух стульях" и переиграть США "в долгую" — в материале "Товарищ или гегемон? Александр Каргин об иллюзиях и военном сотрудничестве в треугольнике РФ - КНР - США".
https://ukraina.ru/20251105/eto-oruzhie-okhlazhdaet-goryachie-golovy-kapitan-1-ranga-pro-znachenie-poseydona-i-burevestnika-1071088714.html
россия
сша
китай
будапешт
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2025
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/0b/16/1059136344_0:0:768:576_1920x0_80_0_0_9b0068c4dffa8f3b657ef5c74aae116a.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, россия, сша, китай, дональд трамп, александр казаков, украина.ру, ракета, владимир путин, трамп и путин, саммит, будапешт, аналитики, аналитика, эксперты, главные новости, ракета буревестник, буревестник
Новости, Россия, США, Китай, Дональд Трамп, Александр Казаков, Украина.ру, Ракета, Владимир Путин, Трамп и Путин, саммит, Будапешт, аналитики, Аналитика, эксперты, Главные новости, ракета Буревестник, Буревестник

Запуск "Буревестника": политолог Казаков про "ядерную повестку" в преддверии саммита в Будапеште

05:00 09.11.2025
 
© сгенерировано ИИ
© сгенерировано ИИ
Читать в
ДзенTelegram
Развитие ядерной программы РФ создает давление на американскую администрацию в преддверии важных саммитов, причем это давление направлено не на президента США, а на его окружение. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал сопредседатель Клуба народного единства, член Совета по внешней и оборонной политике Александр Казаков
Эксперт отметил, что ядерная повестка становится особенно актуальной в преддверии саммита в Будапеште. По словам Казакова, испытания новых российских вооружений, таких как "Буревестник", являются элементом сложной дипломатической игры.
"Тем более, у нас тут "Буревестник" полетел. Это давление с нашей стороны. Не на [президента США Дональда] Трампа. Трамп и так готов. Это давление на тех, кто стоит за ним", — пояснил политолог.
Он добавил, что такая тактика соответствует принципам стратегического взаимодействия между двумя государствами.
Казаков также раскрыл механизм этого взаимодействия: "То есть мы работаем на него. А его задача прокинуть эту энергию на тех, кто на него давит". Политолог провел параллель с боевыми искусствами: "Не знаю, учил ли [президент РФ Владимир] Путин Трампа основным принципам дзюдо, но это так работает".
Полный текст материала "Александр Казаков: Если Трамп не выльет ушат воды на евроатлантистов, они разожгут огонь большой войны" на сайте Украина.ру.
О том, почему Китай пытается "усидеть на двух стульях" и переиграть США "в долгую" — в материале "Товарищ или гегемон? Александр Каргин об иллюзиях и военном сотрудничестве в треугольнике РФ - КНР - США".
Церемония вывода из эллинга атомной подводной лодки Хабаровск в Северодвинске - РИА Новости, 1920, 05.11.2025
5 ноября, 05:50
Это оружие охлаждает горячие головы: капитан 1 ранга про значение "Посейдона" и "Буревестника"Новейшие комплексы "Посейдон" и "Буревестник" созданы для предотвращения глобального конфликта, а не для его развязывания. Их присутствие обеспечивает России стратегическую стабильность и снижает риски эскалации. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал директор Института стран СНГ в Севастополе, капитан 1 ранга запаса Сергей Горбачев
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
НовостиРоссияСШАКитайДональд ТрампАлександр КазаковУкраина.руРакетаВладимир ПутинТрамп и ПутинсаммитБудапештаналитикиАналитикаэкспертыГлавные новостиракета БуревестникБуревестник
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
07:00Ксавье Моро: ВС РФ используют гибкую тактику от Купянска до Гуляйполя, чтобы создавать катастрофы для ВСУ
06:29Западная Украина за минувшую неделю: у нового крематория во Львове будут европейские печи
05:51Тепла не будет всю зиму, но бежать бессмысленно: эксперты о ближайших перспективах Украины
05:45"ВСУ лучше сидеть в подвалах": Самойлов о том, как ВС РФ замыкают огромный котел в Покровске
05:15Купянск почти взят: Самойлов объяснил, на какие "горящие" участки Украина перебрасывает ВСУ
05:00Запуск "Буревестника": политолог Казаков про "ядерную повестку" в преддверии саммита в Будапеште
04:45Грег Вайнер: Заявление Трампа о ядерных испытаниях рассчитано на внутреннего потребителя
04:30Выгоднее не разбегаться: Ищенко описал реальные масштабы противоречий внутри Евросоюза
04:15Скрытность и маневренность: полковник Алехин о тактике российских штурмовиков в Купянске
04:00"Никто не станет вкладывать средства": Вайнер о последствиях при конфискации активов России
20:33Отложенная смерть. Почему железные дороги Украины из образца инженерии превратились в обузу государства
19:21Розгами по достоинству. Когда даже любовь не выше человеческой чести
19:00Тихо выйти из-под санкций, ТЭС остановлены, генерация отсутствует. Итоги 8 ноября
17:50ВСУ вынуждены признать прорывы в Покровске и угрозу окружения для Мирнограда
17:42Загадка Ленина: Стоякин о том, почему сериал о революции 1917 года не отвечает на главный вопрос
17:29"Донбасский партизан" рассказал об обстановке на Константиновском направлении
17:03В ДНР задержаны школьники по делу о подготовке теракта на железной дороге
16:40ВСУ атаковали гражданские автомобили в Курской области
16:30ВС РФ продолжают продвигаться на Северском участке фронта
16:00Макеевская горноспасательная станция. У истоков борьбы с подземной стихией
Лента новостейМолния