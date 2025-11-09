https://ukraina.ru/20251109/zapusk-burevestnika-politolog-kazakov-pro-yadernuyu-povestku-v-preddverii-sammita-v-budapeshte-1071132501.html

Запуск "Буревестника": политолог Казаков про "ядерную повестку" в преддверии саммита в Будапеште

Развитие ядерной программы РФ создает давление на американскую администрацию в преддверии важных саммитов, причем это давление направлено не на президента США, а на его окружение. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал сопредседатель Клуба народного единства, член Совета по внешней и оборонной политике Александр Казаков

Эксперт отметил, что ядерная повестка становится особенно актуальной в преддверии саммита в Будапеште. По словам Казакова, испытания новых российских вооружений, таких как "Буревестник", являются элементом сложной дипломатической игры."Тем более, у нас тут "Буревестник" полетел. Это давление с нашей стороны. Не на [президента США Дональда] Трампа. Трамп и так готов. Это давление на тех, кто стоит за ним", — пояснил политолог. Он добавил, что такая тактика соответствует принципам стратегического взаимодействия между двумя государствами.Казаков также раскрыл механизм этого взаимодействия: "То есть мы работаем на него. А его задача прокинуть эту энергию на тех, кто на него давит". Политолог провел параллель с боевыми искусствами: "Не знаю, учил ли [президент РФ Владимир] Путин Трампа основным принципам дзюдо, но это так работает".Полный текст материала "Александр Казаков: Если Трамп не выльет ушат воды на евроатлантистов, они разожгут огонь большой войны" на сайте Украина.ру.О том, почему Китай пытается "усидеть на двух стульях" и переиграть США "в долгую" — в материале "Товарищ или гегемон? Александр Каргин об иллюзиях и военном сотрудничестве в треугольнике РФ - КНР - США".

