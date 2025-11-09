Запуск "Буревестника": политолог Казаков про "ядерную повестку" в преддверии саммита в Будапеште
© сгенерировано ИИ
Развитие ядерной программы РФ создает давление на американскую администрацию в преддверии важных саммитов, причем это давление направлено не на президента США, а на его окружение. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал сопредседатель Клуба народного единства, член Совета по внешней и оборонной политике Александр Казаков
Эксперт отметил, что ядерная повестка становится особенно актуальной в преддверии саммита в Будапеште. По словам Казакова, испытания новых российских вооружений, таких как "Буревестник", являются элементом сложной дипломатической игры.
"Тем более, у нас тут "Буревестник" полетел. Это давление с нашей стороны. Не на [президента США Дональда] Трампа. Трамп и так готов. Это давление на тех, кто стоит за ним", — пояснил политолог.
Он добавил, что такая тактика соответствует принципам стратегического взаимодействия между двумя государствами.
Казаков также раскрыл механизм этого взаимодействия: "То есть мы работаем на него. А его задача прокинуть эту энергию на тех, кто на него давит". Политолог провел параллель с боевыми искусствами: "Не знаю, учил ли [президент РФ Владимир] Путин Трампа основным принципам дзюдо, но это так работает".
